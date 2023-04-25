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https://uz.sputniknews.ru/20230425/kamaz-planiruet-gotovit-uzbekistancev-dlya-raboty-rossii-34245925.html
"КамАЗ" планирует готовить узбекистанцев для работы в России
"КамАЗ" планирует готовить узбекистанцев для работы в России
Предварительное обучение в Узбекистане позволит трудоустраивать локальных специалистов не только на заводы в РФ, но и в дилерскую сеть "КамАЗ" в республике
2023-04-25T17:15+0500
2023-04-25T17:23+0500
узбекистан
камаз
россия
сотрудничество
обучение
кадры
трудоустройство
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "КамАЗ" планирует обучать локальных специалистов, которых привлечет на работу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора российской компании Жанну Халиуллину.По ее словам, на предприятиях "КамАЗ" сейчас работают около 970 рабочих из Узбекистана, которых привлекли через агентство по внешней трудовой миграции, что позволяет им сохранять стаж, иметь официальные доходы, платить налоги.Жанна Халиуллина считает, что предварительное обучение в Узбекистане позволит трудоустраивать локальных специалистов не только на заводы в РФ, но и привлекать к сотрудничеству с дилерской сетью "КамАЗ" в республике, а также компаниями-партнерами.Читайте также:
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узбекистан россия камаз обучение кадры сотрудники трудоустройство завод дилерская сеть заместитель генерального директора российской компании жанна халиуллина
узбекистан россия камаз обучение кадры сотрудники трудоустройство завод дилерская сеть заместитель генерального директора российской компании жанна халиуллина

"КамАЗ" планирует готовить узбекистанцев для работы в России

17:15 25.04.2023 (обновлено: 17:23 25.04.2023)
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки автомобиля КамАЗ 5490 NEO на заводе "КамАЗ" в Татарстане
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки автомобиля КамАЗ 5490 NEO на заводе КамАЗ в Татарстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Предварительное обучение в Узбекистане позволит трудоустраивать локальных специалистов не только на заводы в РФ, но и в дилерскую сеть "КамАЗ" в республике.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "КамАЗ" планирует обучать локальных специалистов, которых привлечет на работу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора российской компании Жанну Халиуллину.
"Мы работаем сейчас с агентством по внешней трудовой миграции (АВТМ) Республики Узбекистан о возможности преподготовки (трудовых мигрантов – ред.)", — сказала Халиуллина.
По ее словам, на предприятиях "КамАЗ" сейчас работают около 970 рабочих из Узбекистана, которых привлекли через агентство по внешней трудовой миграции, что позволяет им сохранять стаж, иметь официальные доходы, платить налоги.
"Мы очень довольны работой ребят, которые к нам приезжают", — отметила замгендиректора "КамАЗ".
Жанна Халиуллина считает, что предварительное обучение в Узбекистане позволит трудоустраивать локальных специалистов не только на заводы в РФ, но и привлекать к сотрудничеству с дилерской сетью "КамАЗ" в республике, а также компаниями-партнерами.
"То есть мы хотели бы часть профессиональной подготовки проводить здесь, и понимать, кто к нам приедет, подходит ли им то, что мы им будем предлагать", — добавила замгендиректора.
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