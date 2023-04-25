https://uz.sputniknews.ru/20230425/kamaz-planiruet-gotovit-uzbekistancev-dlya-raboty-rossii-34245925.html

"КамАЗ" планирует готовить узбекистанцев для работы в России

"КамАЗ" планирует готовить узбекистанцев для работы в России

Предварительное обучение в Узбекистане позволит трудоустраивать локальных специалистов не только на заводы в РФ, но и в дилерскую сеть "КамАЗ" в республике

2023-04-25T17:15+0500

2023-04-25T17:15+0500

2023-04-25T17:23+0500

узбекистан

камаз

россия

сотрудничество

обучение

кадры

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "КамАЗ" планирует обучать локальных специалистов, которых привлечет на работу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора российской компании Жанну Халиуллину.По ее словам, на предприятиях "КамАЗ" сейчас работают около 970 рабочих из Узбекистана, которых привлекли через агентство по внешней трудовой миграции, что позволяет им сохранять стаж, иметь официальные доходы, платить налоги.Жанна Халиуллина считает, что предварительное обучение в Узбекистане позволит трудоустраивать локальных специалистов не только на заводы в РФ, но и привлекать к сотрудничеству с дилерской сетью "КамАЗ" в республике, а также компаниями-партнерами.Читайте также:

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