https://uz.sputniknews.ru/20230512/vashington-v-yarosti-kiev-sryvaet-kontrnastuplenie-34873685.html

Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление

Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление

Вашингтон и Киев выглядят как пара накануне развода: дома ругаются и бьют тарелки — на людях пытаются изображать любовь.

2023-05-12T15:27+0500

2023-05-12T15:27+0500

2023-05-12T15:48+0500

колумнисты

сша

украина

владимир зеленский

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В последние дни, однако, у них все совсем сложно. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично указал подшефным украинцам, что у них для контрнаступления есть уже все, что нужно. Пора в бой — возвращать себе потерянные территории.На Украине с этим не согласились. Секретарь Совета безопасности Данилов пустился в философские рассуждения о том, что, мол, непонятно, что такое успех контрнаступления, что считать победой, а что нет. В том же духе заныл глава МИД Кулеба.Главком ВСУ Залужный просто пропал с радаров. Недавно он должен был выступить на заседании Военного комитета НАТО и не выступил — даже в онлайн-формате. Говорят, что на публике его не видели уже около месяца. Что с ним? Убит высокоточным ударом ВКС России? Пробирается огородами в женском платье поближе к своим заграничным счетам? Страдает, как Гитлер в бункере?Итог украинским метаниям подвел Зеленский. Созвав представителей западных СМИ, он заявил, что, с одной стороны, к контрнаступу все готово, но с другой — это может привести к огромным жертвам среди украинцев. Поэтому он считает необходимым контрнаступление отложить.Удивителен этот внезапный приступ гуманизма у человека, который мог в один момент прекратить войну, но вместо этого послал на смерть 315 тысяч своих граждан — эту цифру только что озвучил представитель американской элиты Роберт Кеннеди.Как и во времена Второй мировой войны, жестокость бандеровцев изумляет даже их западных хозяев. "Там (на Украине) мы с феноменальной скоростью растрачиваем наши ресурсы, а количество смертей просто чудовищно", — ужасается американский генерал Блейн Холт.Зеленскому, однако, на гибель людей всегда было наплевать. Проблема для него только в том, что мясорубка, которой неизбежно обернется контрнаступ для ВСУ, будет работать на глазах у всего мира. Несчастные хлопцы будут в массовом порядке погибать непонятно за что — подобно тому, как всю весну они гибли в бессмысленных попытках форсировать Днепр. Понятно, что их родные и товарищи предъявят счет за все эти жертвы именно Зеленскому. Ему страшновато.Запад добился своего: соседи России приехали в Москву на 9 МаяОднако у американских хозяев Украины свои расчеты. У них там республиканцы, взяв конгресс, разворачивают военную машину США на 180 градусов. Но перед атакой на Китай американцам надо закончить дела на европейском театре военных действий. Подбить бабки, показать результат. Отчитаться за десятки миллиардов долларов. Показать картинку для информагентств: вот, мол, украинцы контратакуют, вот поставленная им техника — пять тысяч видов вооружений, неслабо, да?Если же контрнаступ не состоится, во весь рост встанет сакраментальный вопрос: где деньги, Зин? А что, если все миллиарды из американской казны банально до Украины не дошли и демократы распихали их себе по карманам? Тогда республиканцы затаскают по судам всю правящую верхушку США и легко выиграют президентские выборы в 2024-м. Речь идет о конкретных тюремных сроках для самых высокопоставленных лиц, включая семейство Байденов.Это не говоря о том, что Штаты находятся на пороге совершенно реального дефолта: республиканцы требуют сократить расходы, отказываясь повышать потолок госдолга. Поэтому и волнуется Энтони Блинкен, торопя Зеленского с контрнаступом. Война все спишет, как говорится.Все это в Киеве прекрасно понимают, поэтому, поманежившись, естественно, в наступление пойдут. Стратегия этих людоедов совершенно проста. Бросить на убой тысячи украинцев, срубить под это дело еще несколько миллиардов зеленых, распихать их по офшорам, а потом заныть на весь мир: мало дали, дайте еще.Время же сейчас они тянут в расчете на то, чтобы выклянчить у хозяев как можно больше смертоносного оружия. Ждут, к примеру, от англичан ракет Storm Shadow с дальностью полета 560 километров. Жозеп Боррель пообещал поставить им миллион снарядов.Несколько ударов британскими ракетами по российским городам, аэропортам, по Крыму и новым регионам — и вот уже готова подходящая картинка для западных СМИ. Ну а удар по российским городам обеспечил бы киевских нацистов и их американских хозяев всем необходимым видеорядом, доказывающим, что украинский конфликт можно и нужно разжигать дальше.Так что ритуальное нытье Зеленского не должно нас обманывать. Контрнаступ не отменят — слишком уж он выгоден тем, кто греет руки на войне. Украину будут натравливать на Россию до тех пор, пока первая не сгинет окончательно, а ожесточение этой бойни будет только нарастать.Читайте также: Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар. И бьет на опережение

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