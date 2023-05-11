https://uz.sputniknews.ru/20230511/zapad-dobilsya-svoego-sosedi-rossii-priexali-v-moskvu-na-9-maya-34841888.html

Запад добился своего: соседи России приехали в Москву на 9 Мая

Запад добился своего: соседи России приехали в Москву на 9 Мая

Визит в Москву на празднование Дня Победы глав стран, входящих в ближнее зарубежье, содержит в себе важнейшие сигналы, которые отражают перемены в мироустройстве и перспективной конфигурации отношений стран постсоветского блока.

2023-05-11T11:27+0500

2023-05-11T11:27+0500

2023-05-11T11:27+0500

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После того, как Запад категорически отверг наши прекраснодушные попытки войти в ряды "своих" для него и с новой силой продолжил холодную войну, которая в 2022-м перешла в войну горячую, для нашей страны настал момент истины. Он воплотился в новой Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года, где Россия официально развернулась на юг и восток и где ключевое место теперь занимают страны и объединения ближнего зарубежья.Итоги майских встреч руководства России с высокими гостями станут известны позже, но сейчас уже можно сказать точно: вопреки расхожим мифам о закостенелости и неэффективности российской дипломатии и внешнеэкономической политики, отстаивая свое право на существование на западном фронте, Россия проявляет на "ближнезарубежном" фронте чудеса мягкой, твердой, жидкой и газообразной силы.Например, в отношениях с Беларусью мы стремительно идем к финализации проекта создания Союзного государства, главная цель которого — единое экономическое пространство. В 2022-м товарооборот между нашими странами достиг исторического рекорда — 50 миллиардов долларов, и его планируется удвоить в течение ближайших трех-пяти лет. Активно реализуются 28 союзных программ, охватывающих все сферы экономики, включая финансы, транспорт, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, а также отдельные направления государственного регулирования и контроля. Платежные системы полностью интегрированы и больше не зависят от западных.Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар. И бьет на опережениеВ отношениях с Казахстаном тоже достигнут рекорд — впервые в истории отношений двух стран товарооборот между ними достиг 26,1 миллиарда долларов. Эту цифру в ближайшее время планируется довести до 30 миллиардов. Россия является главным торгово-экономическим партнером Казахстана, а согласно заявлениям первых лиц государства, стратегическое сотрудничество с Москвой — приоритет внешней политики. Идет масштабная реализация российско-казахстанских проектов в области мирного атома, газа, в транзитно-транспортной и логистической сферах.На полном ходу находятся отношения с Узбекистаном, который называют одним из локомотивов роста Центральной Азии. По итогам 2022-го Россия стала самым крупным торговым партнером Узбекистана, а наш товарооборот устойчиво растет: 9,28 миллиарда долларов против 6,9 миллиарда в 2021-м. Совместно реализуются в республике почти двести проектов на 20 миллиардов долларов.Армения, единственная страна из Южного Кавказа в ОДКБ, также в числе дружественных. В прошлом году Россия стала для Армении основным рынком сбыта; объем товарооборота удвоился и достиг пяти миллиардов долларов, при этом страны полностью перешли на расчеты в рублях.С Кыргызстаном двусторонний товарооборот также достиг исторического максимума — 3,5 миллиарда долларов. По словам Владимира Путина, "за прошлый год — увеличение товарооборота на 37%, Россия является крупнейшим инвестором, по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место, и мы уверены, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты".С Таджикистаном товарооборот вырос на 18% и составил полтора миллиарда долларов — рекорд за последние 20 лет. Россия, один из ключевых инвесторов, модернизирует вооруженные силы республики, являющейся буферной зоной перед Афганистаном, и проводит согласованную политику в области безопасности. Самый крупный военный объект России за рубежом — 201-я база — находится именно в Таджикистане.Российско-туркменские отношения также переживают ренессанс: товарооборот — около миллиарда долларов. На высшем уровне запланировано к реализации порядка 20 направлений в различных областях, где одно из ключевых мест занимает развитие транспортного коридора "Север — Юг".В новой концепции внешней политики Россия впервые официально обозначила себя "самобытным государством-цивилизацией". Многие великие цивилизации прошлого канули в историю, но мы верим, что российскую ждет великое будущее, достойное ее славного прошлого. И частью этого будущего станут дружественные России народы и нации, которые готовы бороться за новый справедливый мир плечом к плечу.Читайте также: Добрые и пушистые: Штаты обнаружили новую китайскую угрозу

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