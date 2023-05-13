https://uz.sputniknews.ru/20230513/baxodir-jalolov-chempion-mira-boks-34904076.html
Победа! Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу
Победа! Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу
В зрелищном финальном бою он одолел кубинца Алехандро Арзолу Лопеса.
2023-05-13T19:23+0500
2023-05-13T19:23+0500
2023-05-13T19:23+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
ташкент
спорт
бокс
баходир жалолов
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 кг.В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел кубинца Алехандро Арзолу Лопеса.Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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узбекистан ташкент чемпионат мира чм по боксу среди мужчин баходир жалолов чемпион мира победа видео
узбекистан ташкент чемпионат мира чм по боксу среди мужчин баходир жалолов чемпион мира победа видео
Победа! Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу
В зрелищном финальном бою он одолел кубинца Алехандро Арзолу Лопеса.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 кг.
В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел кубинца Алехандро Арзолу Лопеса.
Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.
В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии
от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.