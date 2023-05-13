Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230513/baxodir-jalolov-chempion-mira-boks-34904076.html
Победа! Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу
Победа! Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу
В зрелищном финальном бою он одолел кубинца Алехандро Арзолу Лопеса.
2023-05-13T19:23+0500
2023-05-13T19:23+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
ташкент
спорт
бокс
баходир жалолов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0c/30663137_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_27e0670a69080dd29275b083bea7ca1d.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 кг.В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел кубинца Алехандро Арзолу Лопеса.Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0c/30663137_102:0:1179:808_1920x0_80_0_0_b2ca1dce5febb8263971551c581cb250.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент чемпионат мира чм по боксу среди мужчин баходир жалолов чемпион мира победа видео
узбекистан ташкент чемпионат мира чм по боксу среди мужчин баходир жалолов чемпион мира победа видео

Победа! Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу

19:23 13.05.2023
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Баходир Жалолов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
© НОК Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В зрелищном финальном бою он одолел кубинца Алехандро Арзолу Лопеса.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Баходир Жалолов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 кг.
В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел кубинца Алехандро Арзолу Лопеса.
Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.
В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0