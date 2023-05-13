https://uz.sputniknews.ru/20230513/kakie-prizy-poluchat-pobediteli-chm-po-boksu-34898617.html
Какие призы получат победители ЧМ по боксу
Какие призы получат победители ЧМ по боксу
Впервые в истории Международная боксерская ассоциация будет выплачивать крупные денежные премии призерам чемпионата.
2023-05-13T11:10+0500
2023-05-13T11:10+0500
2023-05-13T11:10+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
чемпионат
премия
награда
асадходжа муйдинходжаев
хасанбой дусматов
баходир жалолов
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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей на Чемпионате мира по боксу получат крупные денежные премии, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс. долларов, бронзовых – по $50 тыс. долларов.Международная боксерская ассоциация впервые в истории выплачивает денежные премии призерам чемпионата мира.Финальные поединки турнира пройдут в Ташкенте вечером 13 мая. За золотые медали чемпионата будут бороться узбекистанцы Асадходжа Мойдинходжаев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.Расписание финальных боев вы можете узнать в нашем материале.
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чемпионат мира по боксу ташкент узбекистан iba международная боксерская ассоциация денежные премии призы победители золотая серебряная бронзовая медаль финальные поединки асадходжа мойдинходжаев хасанбой дусматов баходир жалолов
чемпионат мира по боксу ташкент узбекистан iba международная боксерская ассоциация денежные премии призы победители золотая серебряная бронзовая медаль финальные поединки асадходжа мойдинходжаев хасанбой дусматов баходир жалолов
Какие призы получат победители ЧМ по боксу
Впервые в истории Международная боксерская ассоциация будет выплачивать крупные денежные премии призерам чемпионата.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik.
Обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей на Чемпионате мира по боксу получат крупные денежные премии, сообщает
пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.
Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс. долларов, бронзовых – по $50 тыс. долларов.
Международная боксерская ассоциация впервые в истории выплачивает денежные премии призерам чемпионата мира.
Финальные поединки турнира пройдут в Ташкенте вечером 13 мая. За золотые медали чемпионата будут бороться узбекистанцы Асадходжа Мойдинходжаев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.
Расписание финальных боев вы можете узнать в нашем материале.