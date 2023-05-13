https://uz.sputniknews.ru/20230513/kakie-prizy-poluchat-pobediteli-chm-po-boksu-34898617.html

Какие призы получат победители ЧМ по боксу

Какие призы получат победители ЧМ по боксу

Впервые в истории Международная боксерская ассоциация будет выплачивать крупные денежные премии призерам чемпионата.

2023-05-13T11:10+0500

2023-05-13T11:10+0500

2023-05-13T11:10+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

чемпионат

премия

награда

асадходжа муйдинходжаев

хасанбой дусматов

баходир жалолов

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей на Чемпионате мира по боксу получат крупные денежные премии, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс. долларов, бронзовых – по $50 тыс. долларов.Международная боксерская ассоциация впервые в истории выплачивает денежные премии призерам чемпионата мира.Финальные поединки турнира пройдут в Ташкенте вечером 13 мая. За золотые медали чемпионата будут бороться узбекистанцы Асадходжа Мойдинходжаев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.Расписание финальных боев вы можете узнать в нашем материале.

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чемпионат мира по боксу ташкент узбекистан iba международная боксерская ассоциация денежные премии призы победители золотая серебряная бронзовая медаль финальные поединки асадходжа мойдинходжаев хасанбой дусматов баходир жалолов