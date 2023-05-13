https://uz.sputniknews.ru/20230513/beg-musor-karshi-uzbekistan-den-ekologiya-obrazovaniye-data-34901404.html
В Карши очистили улицы от мусора очень интересным способом
В Карши очистили улицы от мусора очень интересным способом
Жители Карши приняли участие в забеге с отходами, посвященном Дню экологического образования
2023-05-13T16:03+0500
2023-05-13T16:03+0500
2023-05-13T16:27+0500
узбекистан
карши
жители
забег
экология
охрана окружающей среды
мусор
сбор мусора
отходы
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Карши (Кашкадарьинская область) прошел 10-километровый плоггинг-забег. В нем приняли участие более 100 человек, сообщает министерство природных ресурсов страны.Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Участники забега собрали около 400 кг отходов.Мероприятие организовали управление министерства природных ресурсов Кашкадарьинской области в сотрудничестве с МВД, Нацгвардией, локальными вузами, волонтерами.Организаторы планируют проводить подобные экоакции по всей области регулярно.Ранее Sputnik сообщил о совместных мерах в области охраны окружающей среды, которые обсудили министр природных ресурсов Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова.Соответствующее Соглашение подписали правительства двух стран в декабре 2022 года. Теперь в его рамках стороны активизируют усилия в различных направлениях.
узбекистан
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узбекистан кашкадарьинская область карши плоггинг забег отходы мусор министерство природных ресурсов жители волонтеры день экология образование сбор мусора охрана окружающей среды мвд нацгвардия спорт
узбекистан кашкадарьинская область карши плоггинг забег отходы мусор министерство природных ресурсов жители волонтеры день экология образование сбор мусора охрана окружающей среды мвд нацгвардия спорт
В Карши очистили улицы от мусора очень интересным способом
16:03 13.05.2023 (обновлено: 16:27 13.05.2023)
Жители Карши приняли участие в забеге с отходами, посвященном Дню экологического образования.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
В Карши (Кашкадарьинская область) прошел 10-километровый плоггинг-забег. В нем приняли участие более 100 человек, сообщает министерство природных ресурсов
страны.
Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Участники забега собрали около 400 кг отходов.
Мероприятие организовали управление министерства природных ресурсов Кашкадарьинской области в сотрудничестве с МВД, Нацгвардией, локальными вузами, волонтерами.
Организаторы планируют проводить подобные экоакции по всей области регулярно.
Ранее Sputnik
сообщил о совместных мерах в области охраны окружающей среды, которые обсудили министр природных ресурсов Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова.
Соответствующее Соглашение подписали правительства двух стран в декабре 2022 года. Теперь в его рамках стороны активизируют усилия в различных направлениях.