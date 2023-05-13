https://uz.sputniknews.ru/20230513/beg-musor-karshi-uzbekistan-den-ekologiya-obrazovaniye-data-34901404.html

В Карши очистили улицы от мусора очень интересным способом

В Карши очистили улицы от мусора очень интересным способом

Жители Карши приняли участие в забеге с отходами, посвященном Дню экологического образования

2023-05-13T16:03+0500

2023-05-13T16:03+0500

2023-05-13T16:27+0500

узбекистан

карши

жители

забег

экология

охрана окружающей среды

мусор

сбор мусора

отходы

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Карши (Кашкадарьинская область) прошел 10-километровый плоггинг-забег. В нем приняли участие более 100 человек, сообщает министерство природных ресурсов страны.Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Участники забега собрали около 400 кг отходов.Мероприятие организовали управление министерства природных ресурсов Кашкадарьинской области в сотрудничестве с МВД, Нацгвардией, локальными вузами, волонтерами.Организаторы планируют проводить подобные экоакции по всей области регулярно.Ранее Sputnik сообщил о совместных мерах в области охраны окружающей среды, которые обсудили министр природных ресурсов Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова.Соответствующее Соглашение подписали правительства двух стран в декабре 2022 года. Теперь в его рамках стороны активизируют усилия в различных направлениях.

узбекистан

карши

кашкадарьинская область

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