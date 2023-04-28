Узбекистан и Казахстан будут охранять окружающую среду вместе
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанДостигнуто соглашение с Казахстаном об охране окружающей среды
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Стороны договорились расширить сотрудничество в области экологического мониторинга, защиты биоразнообразия и природных территорий, смягчения последствий изменения климата.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Совместные меры в области охраны окружающей среды обсудили министр природных ресурсов Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова, сообщила пресс-служба ведомства.
Соответствующее Соглашение подписали правительства двух стран в декабре 2022 года. Теперь в его рамках стороны активизируют усилия в различных направлениях.
“Охрана окружающей среды является одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день. Поэтому необходимо укрепить и продолжить системное сотрудничество между странами в этом направлении”, — сказал Азиз Абдухакимов.
Речь шла об экологическом мониторинге, защите биоразнообразия и природных территорий, смягчении последствий изменения климата, управлении твердыми бытовыми отходами, подготовке кадров, а также партнерстве в научно-технической сфере.
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана27 апреля 2023 года состоялась встреча министра природных ресурсов Азиза Абдухакимова и министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфии Сулейменовой
27 апреля 2023 года состоялась встреча министра природных ресурсов Азиза Абдухакимова и министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфии Сулейменовой
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
Узбекская сторона пригласила делегацию Казахстана на мероприятия глобального уровня на тему опустынивания (UNCCD CRIC-21), мигрирующих видов диких животных (CMS COP-14) и 25-ую сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), которые пройдут осенью 2023 года в Самарканде.
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