https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-kazaxstan-oxrana-okrujayuschaya-sryeda-soglashyeniye-sotrudnichyestvo-34390706.html

Узбекистан и Казахстан будут охранять окружающую среду вместе

Узбекистан и Казахстан будут охранять окружающую среду вместе

Стороны договорились расширить сотрудничество в области экологического мониторинга, защиты биоразнообразия и природных территорий, смягчения последствий изменения климата.

2023-04-28T16:59+0500

2023-04-28T16:59+0500

2023-04-28T16:59+0500

узбекистан

казахстан

экология

сотрудничество

соглашение

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34388204_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_102cb82759dcb5f2600c372a9407b375.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Совместные меры в области охраны окружающей среды обсудили министр природных ресурсов Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова, сообщила пресс-служба ведомства.Соответствующее Соглашение подписали правительства двух стран в декабре 2022 года. Теперь в его рамках стороны активизируют усилия в различных направлениях.Речь шла об экологическом мониторинге, защите биоразнообразия и природных территорий, смягчении последствий изменения климата, управлении твердыми бытовыми отходами, подготовке кадров, а также партнерстве в научно-технической сфере.Узбекская сторона пригласила делегацию Казахстана на мероприятия глобального уровня на тему опустынивания (UNCCD CRIC-21), мигрирующих видов диких животных (CMS COP-14) и 25-ую сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), которые пройдут осенью 2023 года в Самарканде.Читайте также: Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан казахстан сотрудничество соглашение экология общество