https://uz.sputniknews.ru/20230513/etnofestival-kashkadarinskaya-oblast-izvestnye-dizaynery-34898370.html

Фото: Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье

Фото: Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье

Дизайнеры с мировым именем примут участие в фестивале этнокультуры

2023-05-13T11:01+0500

2023-05-13T11:01+0500

2023-05-13T11:01+0500

культура

узбекистан

кашкадарьинская область

этнофестиваль

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В кашкадарьинской области с 11 по 13 мая проходил международный фестиваль "Ethno and modern fashion week", на котором выступили известные дизайнеры из разных стран сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.Цель фестиваля – привлечение туристов, развитие туризма и укрепление дальнейшего туристического потенциала области.В рамках мероприятия прошли этноспортивные игры, конкурс одежды, гастрономический фестиваль, ярмарка народных промыслов и ювелирных украшений, научно-практическая конференция, показ мод, выставка, мастер-классы, экскурсии и даже театральная постановка.Участниками и спикерами фестиваля стали дизайнеры из Англии, Франции, Малайзии, Китая, Монголии, России, Казахстана, а также студенты узбекских вузов.Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и туризма с хокимиятом области и Ассоциацией "Узлегпром".Ранее Sputnik сообщил о фестивале чая и кофе "Tashkent Coffee & Tea Festival 2023", который проходит в Ташкенте до 14 мая.

узбекистан

кашкадарьинская область

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