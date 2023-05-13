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https://uz.sputniknews.ru/20230513/etnofestival-kashkadarinskaya-oblast-izvestnye-dizaynery-34898370.html
Фото: Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Фото: Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Дизайнеры с мировым именем примут участие в фестивале этнокультуры
2023-05-13T11:01+0500
2023-05-13T11:01+0500
культура
узбекистан
кашкадарьинская область
этнофестиваль
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В кашкадарьинской области с 11 по 13 мая проходил международный фестиваль "Ethno and modern fashion week", на котором выступили известные дизайнеры из разных стран сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.Цель фестиваля – привлечение туристов, развитие туризма и укрепление дальнейшего туристического потенциала области.В рамках мероприятия прошли этноспортивные игры, конкурс одежды, гастрономический фестиваль, ярмарка народных промыслов и ювелирных украшений, научно-практическая конференция, показ мод, выставка, мастер-классы, экскурсии и даже театральная постановка.Участниками и спикерами фестиваля стали дизайнеры из Англии, Франции, Малайзии, Китая, Монголии, России, Казахстана, а также студенты узбекских вузов.Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и туризма с хокимиятом области и Ассоциацией "Узлегпром".Ранее Sputnik сообщил о фестивале чая и кофе "Tashkent Coffee &amp; Tea Festival 2023", который проходит в Ташкенте до 14 мая.
узбекистан
кашкадарьинская область
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фото известные дизайнеры приехали на этнофестиваль в кашкадарью туризм кашкадарьи туризм в узбекистане узбекистан кашкадарья английский дизайнер основатель бренда omar mansoor омар мансур шейх этнофестиваль куда пойти в кашкадарьинской области культура международные мероприятия этнокультура в узбекистане

Фото: Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье

11:01 13.05.2023
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
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Дизайнеры с мировым именем приехали в Кашкадарьинскую область для участия в международном фестивале этнокультуры.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В кашкадарьинской области с 11 по 13 мая проходил международный фестиваль "Ethno and modern fashion week", на котором выступили известные дизайнеры из разных стран сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
Цель фестиваля – привлечение туристов, развитие туризма и укрепление дальнейшего туристического потенциала области.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
В рамках мероприятия прошли этноспортивные игры, конкурс одежды, гастрономический фестиваль, ярмарка народных промыслов и ювелирных украшений, научно-практическая конференция, показ мод, выставка, мастер-классы, экскурсии и даже театральная постановка.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.
Участниками и спикерами фестиваля стали дизайнеры из Англии, Франции, Малайзии, Китая, Монголии, России, Казахстана, а также студенты узбекских вузов.
"Узбекская национальная одежда, вкус и красочность их изготовления меня очень впечатлили, и родилась идея создания новых креативных образцов узбекских тканей для моей коллекции. Здесь я обменивался идеями с узбекскими дизайнерами. Мы хотим помочь в их работе по продвижению узбекской моды на мировые подиумы. Надеюсь, мы сможем сообщить хорошие новости по этому поводу",- отметил английский дизайнер и основатель бренда "Omar Mansoor" Омар Мансур Шейх.
Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и туризма с хокимиятом области и Ассоциацией "Узлегпром".
Ранее Sputnik сообщил о фестивале чая и кофе "Tashkent Coffee & Tea Festival 2023", который проходит в Ташкенте до 14 мая.
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