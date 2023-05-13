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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230513/muydinxodjaev-chempion-mira-boks-34904180.html
Асадходжа Муйдинходжаев стал чемпионом мира по боксу
Асадходжа Муйдинходжаев стал чемпионом мира по боксу
В зрелищном финальном бою он одолел Дулата Бекбауова из Казахстана.
2023-05-13T17:44+0500
2023-05-13T17:45+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
асадходжа муйдинходжаев
узбекистан
ташкент
спорт
бокс
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Асадходжа Муйдинходжаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 67 кг, сообщает корреспондент Sputnik.В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел Дулата Бекбауова из Казахстана.Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс. долларов, бронзовых – по $50 тыс. долларов.
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узбекистан ташкент чемпионат мира чм по боксу среди мужчин асадходжа муйдинходжаев чемпион мира победа видео
узбекистан ташкент чемпионат мира чм по боксу среди мужчин асадходжа муйдинходжаев чемпион мира победа видео

Асадходжа Муйдинходжаев стал чемпионом мира по боксу

17:44 13.05.2023 (обновлено: 17:45 13.05.2023)
© нокАсадхуджа не оставил шансов белорусскому сопернику
Асадхуджа не оставил шансов белорусскому сопернику - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
© нок
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В зрелищном финальном бою он одолел Дулата Бекбауова из Казахстана.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Асадходжа Муйдинходжаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 67 кг, сообщает корреспондент Sputnik.
В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел Дулата Бекбауова из Казахстана.
Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.
В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс. долларов, бронзовых – по $50 тыс. долларов.
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