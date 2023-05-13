https://uz.sputniknews.ru/20230513/muydinxodjaev-chempion-mira-boks-34904180.html

Асадходжа Муйдинходжаев стал чемпионом мира по боксу

Асадходжа Муйдинходжаев стал чемпионом мира по боксу

В зрелищном финальном бою он одолел Дулата Бекбауова из Казахстана.

2023-05-13T17:44+0500

2023-05-13T17:44+0500

2023-05-13T17:45+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

асадходжа муйдинходжаев

узбекистан

ташкент

спорт

бокс

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Асадходжа Муйдинходжаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 67 кг, сообщает корреспондент Sputnik.В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел Дулата Бекбауова из Казахстана.Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс. долларов, бронзовых – по $50 тыс. долларов.

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