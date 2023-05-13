https://uz.sputniknews.ru/20230513/semki-film-kovid-uzbekistan-34899494.html

Фильм почти на полмиллиона долларов снимают в Узбекистане — о чем

Фильм почти на полмиллиона долларов снимают в Узбекистане — о чем

Лента основана на реальных событиях и посвящена работе медиков во время пандемии Covid-19. Место съемок — больница, где лечили пациентов с коронавирусом.

2023-05-13T14:13+0500

2023-05-13T14:13+0500

2023-05-13T14:13+0500

узбекистан

коронавирус covid-19

фильм

съемка

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане 10 мая начались съемки художественного фильма ”Эпидемия”. Цель — показать тяжелый труд врачей в пандемию Covid-19.Предполагаемый бюджет кинопроекта — почти полмиллиона долларов (5 млрд сумов). Съемки начались 10 мая. Основная их часть пройдет в одной из больниц Зангиатинского района Ташобласти, где ранее лечили пациентов с коронавирусом.Главные роли исполняют — Матякуб Матчонов, Эркин Бозоров.Ранее мы писали, что в Ташкенте покажут фильм знаменитого российского кинорежиссера. Показ картины пройдет в рамках Международного культурного проекта "Русские сезоны''.

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