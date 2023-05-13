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https://uz.sputniknews.ru/20230513/semki-film-kovid-uzbekistan-34899494.html
Фильм почти на полмиллиона долларов снимают в Узбекистане — о чем
Фильм почти на полмиллиона долларов снимают в Узбекистане — о чем
Лента основана на реальных событиях и посвящена работе медиков во время пандемии Covid-19. Место съемок — больница, где лечили пациентов с коронавирусом.
2023-05-13T14:13+0500
2023-05-13T14:13+0500
узбекистан
коронавирус covid-19
фильм
съемка
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане 10 мая начались съемки художественного фильма ”Эпидемия”. Цель — показать тяжелый труд врачей в пандемию Covid-19.Предполагаемый бюджет кинопроекта — почти полмиллиона долларов (5 млрд сумов). Съемки начались 10 мая. Основная их часть пройдет в одной из больниц Зангиатинского района Ташобласти, где ранее лечили пациентов с коронавирусом.Главные роли исполняют — Матякуб Матчонов, Эркин Бозоров.Ранее мы писали, что в Ташкенте покажут фильм знаменитого российского кинорежиссера. Показ картины пройдет в рамках Международного культурного проекта "Русские сезоны''.
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узбекистан фильм съемка коронавирус covid-19.
узбекистан фильм съемка коронавирус covid-19.

Фильм почти на полмиллиона долларов снимают в Узбекистане — о чем

14:13 13.05.2023
© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм Эпидемия - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан
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Лента основана на реальных событиях и посвящена работе медиков во время пандемии Covid-19. Место съемок — больница, где лечили пациентов с коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане 10 мая начались съемки художественного фильма ”Эпидемия”. Цель — показать тяжелый труд врачей в пандемию Covid-19.
© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм Эпидемия - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
Фильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан

“Коронавирус нанес большие потери, как простым людям, так и лечившим их врачам. Я видел врачей, которые работали как солдаты на передовой, и решил снять большой фильм об их тяжелом труде и силе духа. Поэтому, мы сформировали творческую команду и запустили проект”, — рассказал корреспонденту Sputnik автор идеи и продюсер картины Аброр Набиев.

© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм Эпидемия - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
Фильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан
Предполагаемый бюджет кинопроекта — почти полмиллиона долларов (5 млрд сумов). Съемки начались 10 мая. Основная их часть пройдет в одной из больниц Зангиатинского района Ташобласти, где ранее лечили пациентов с коронавирусом.
© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм Эпидемия - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
Фильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан

"Планируем завершить проект за 145 дней. В него войдут около 150 массовых сцен и эпизодов. Выход фильма намечен на конец октября. В настоящее время съемочный процесс идет полным ходом", — рассказал продюсер.

© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм Эпидемия - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
Фильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан
Главные роли исполняют — Матякуб Матчонов, Эркин Бозоров.
Ранее мы писали, что в Ташкенте покажут фильм знаменитого российского кинорежиссера. Показ картины пройдет в рамках Международного культурного проекта "Русские сезоны''.
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