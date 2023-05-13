Фильм почти на полмиллиона долларов снимают в Узбекистане — о чем
© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан
Лента основана на реальных событиях и посвящена работе медиков во время пандемии Covid-19. Место съемок — больница, где лечили пациентов с коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане 10 мая начались съемки художественного фильма ”Эпидемия”. Цель — показать тяжелый труд врачей в пандемию Covid-19.
© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан
“Коронавирус нанес большие потери, как простым людям, так и лечившим их врачам. Я видел врачей, которые работали как солдаты на передовой, и решил снять большой фильм об их тяжелом труде и силе духа. Поэтому, мы сформировали творческую команду и запустили проект”, — рассказал корреспонденту Sputnik автор идеи и продюсер картины Аброр Набиев.
© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан
Предполагаемый бюджет кинопроекта — почти полмиллиона долларов (5 млрд сумов). Съемки начались 10 мая. Основная их часть пройдет в одной из больниц Зангиатинского района Ташобласти, где ранее лечили пациентов с коронавирусом.
© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан
"Планируем завершить проект за 145 дней. В него войдут около 150 массовых сцен и эпизодов. Выход фильма намечен на конец октября. В настоящее время съемочный процесс идет полным ходом", — рассказал продюсер.
© Агентство кинематографии Республики УзбекистанФильм "Эпидемия"
Фильм "Эпидемия"
© Агентство кинематографии Республики Узбекистан
Главные роли исполняют — Матякуб Матчонов, Эркин Бозоров.
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