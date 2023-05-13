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Утренние отеки на лице — как бороться
Утренние отеки на лице — как бороться
Врач: снять отеки помогут чистая вода, компрессы и умеренные физические нагрузки.
2023-05-13T08:00+0500
2023-05-13T08:00+0500
это интересно
зож
здоровье
вода
мнение эксперта
движение
физкультура
правильное питание
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Из-за чего по утрам на лице могут появляться отеки и как с ними бороться, рассказала врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.По ее словам, причиной утренней отечности могут быть различные заболевания, поэтому игнорировать ее нельзя. При регулярном ее появлении необходимо обратиться к врачу. Если же отеки возникают временами, в первую очередь стоит обратить внимание на свой рацион.Также она перечислила меры, которые помогут избавиться от отеков, возникших из-за погрешностей в питании.Кроме того, для снятия отеков она посоветовала делать компрессы, меняя теплые и холодные полотенца.У представительниц прекрасного пола жидкость может задерживаться перед “женскими днями’’, это еще одна распространенная причина утренней отечности, добавила врач.По ее словам, улучшить работу почек и лимфодренажной системы помогут правильное питание и физическая активность. Движение должно присутствовать в повседневной жизни постоянно, это обеспечит венозный отток без застоя.Ранее мы писали, почему любимое многими классическое сочетание молока и печенья может быть опасно, если употреблять его перед сном.
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зож здоровье отеки лицо вода мнение эксперта правильное питание физкультура движение
зож здоровье отеки лицо вода мнение эксперта правильное питание физкультура движение

Утренние отеки на лице — как бороться

08:00 13.05.2023
© Pexel / Karolina GrabowskaДевушка закрывает лицо
Девушка закрывает лицо - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
© Pexel / Karolina Grabowska
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Врач: снять отеки помогут чистая вода, компрессы и умеренные физические нагрузки.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Из-за чего по утрам на лице могут появляться отеки и как с ними бороться, рассказала врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
По ее словам, причиной утренней отечности могут быть различные заболевания, поэтому игнорировать ее нельзя. При регулярном ее появлении необходимо обратиться к врачу. Если же отеки возникают временами, в первую очередь стоит обратить внимание на свой рацион.

"Например, человек съел ведро селедки и совершенно не пил жидкости. Безусловно, на следующий день у него будут отеки, в том числе на лице, и повышенное артериальное давление, но организм с этим довольно быстро справится. Неумеренность в употреблении острого, жирного или спиртного тоже может приводить к отекам", — объяснила Бережная.

© ИА "Мосинф"селедка под шубой
селедка под шубой - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
селедка под шубой
© ИА "Мосинф"
Также она перечислила меры, которые помогут избавиться от отеков, возникших из-за погрешностей в питании.
CC0 / Unsplash / Anthony Tran / Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
Девушка закрывает лицо руками
CC0 / Unsplash / Anthony Tran /

"Большой объем чистой воды без добавок, не чай с компотом или кофе, а просто чистая негазированная вода, а также физическая нагрузка выведут избыток соли и алкоголя из организма, например, после застолья. Физическая нагрузка не должна быть запредельной, достаточно прогуляться в парке или поплавать в бассейне", — уточнила специалист.

© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды, архивное фото
Стакан воды, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
Стакан воды, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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© FOTO Pixabay/ FotorechДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
Девушка во время пробежки
© FOTO Pixabay/ Fotorech
Кроме того, для снятия отеков она посоветовала делать компрессы, меняя теплые и холодные полотенца.
У представительниц прекрасного пола жидкость может задерживаться перед “женскими днями’’, это еще одна распространенная причина утренней отечности, добавила врач.
© FOTO Pexels / Andrea PiacquadioУход за кожей лица
Уход за кожей лица - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
Уход за кожей лица
© FOTO Pexels / Andrea Piacquadio
По ее словам, улучшить работу почек и лимфодренажной системы помогут правильное питание и физическая активность. Движение должно присутствовать в повседневной жизни постоянно, это обеспечит венозный отток без застоя.
Ранее мы писали, почему любимое многими классическое сочетание молока и печенья может быть опасно, если употреблять его перед сном.
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