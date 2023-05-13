https://uz.sputniknews.ru/20230513/utro-litso-otek-prichina-borba-vrach-rekomendatsii-34866214.html

Утренние отеки на лице — как бороться

Утренние отеки на лице — как бороться

Врач: снять отеки помогут чистая вода, компрессы и умеренные физические нагрузки.

2023-05-13T08:00+0500

2023-05-13T08:00+0500

2023-05-13T08:00+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Из-за чего по утрам на лице могут появляться отеки и как с ними бороться, рассказала врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.По ее словам, причиной утренней отечности могут быть различные заболевания, поэтому игнорировать ее нельзя. При регулярном ее появлении необходимо обратиться к врачу. Если же отеки возникают временами, в первую очередь стоит обратить внимание на свой рацион.Также она перечислила меры, которые помогут избавиться от отеков, возникших из-за погрешностей в питании.Кроме того, для снятия отеков она посоветовала делать компрессы, меняя теплые и холодные полотенца.У представительниц прекрасного пола жидкость может задерживаться перед “женскими днями’’, это еще одна распространенная причина утренней отечности, добавила врач.По ее словам, улучшить работу почек и лимфодренажной системы помогут правильное питание и физическая активность. Движение должно присутствовать в повседневной жизни постоянно, это обеспечит венозный отток без застоя.Ранее мы писали, почему любимое многими классическое сочетание молока и печенья может быть опасно, если употреблять его перед сном.

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