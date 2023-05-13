https://uz.sputniknews.ru/20230513/uzbekistan-rossiya-dogovor-memorandum-sotrudnichestvo-sport-34904661.html
Узбекистан и Россия договорились о развитии сотрудничества в сфере спорта
Узбекистан и Россия договорились о развитии сотрудничества в сфере спорта
Результатом договоренностей стало подписание меморандума о сотрудничестве
2023-05-13T17:27+0500
2023-05-13T17:27+0500
2023-05-13T17:37+0500
узбекистан
россия
спорт
сотрудничество
национальный олимпийский комитет узбекистана
меморандум
развитие
фото
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Совет ветеранов спорта Узбекистана и Российский союз спортсменов подписали меморандум, сообщает НОК.Подписание документа стало итогом встречи российской делегации с узбекскими коллегами, прошедшей в комитете. В ней приняли участие генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин, президент Российского союза спортсменов, олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусулбес, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, генсекретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов, заместитель министра молодежной политики и спорта Аваз Каримов, ветеран спорта Баходир Махситов. В ходе встречи Ойбек Касимов рассказал гостям о работе проводимой в республике по развитию олимпийского движения. Российская сторона, в свою очередь, высоко оценила результаты узбекистанцев на проходящем в Ташкенте чемпионате мира по боксу. Стороны обсудили также реализацию ряда проектов, проведение совместных тренировочных мероприятий между национальными сборными двух стран по различным видам спорта.Ранее мы сообщали о том, что стало известно расписание игр сборной Узбекистана в групповом этапе Кубка Азии по футболу.По результатам жеребьевки, прошедшей накануне в столице Катара, узбекская команда играет в группе В, в которую также вошли представители Австралии, Сирии и Индии.Первую встречу узбекские спортсмены проведут с командой Сирии 13 января 2024 года. Затем 19 января сборная Узбекистана сыграет с Индией и 25 января — с Австралией.
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узбекистан россия меморандум подписание сотрудничество спорт документ совет ветеранов спорта российский союз спортсменов родион плитухин давид мусулбес чемпионка фехтование татьяна логунова генсекретарь нок ойбек касимов аваз каримов ветеран спорт баходир махситов
узбекистан россия меморандум подписание сотрудничество спорт документ совет ветеранов спорта российский союз спортсменов родион плитухин давид мусулбес чемпионка фехтование татьяна логунова генсекретарь нок ойбек касимов аваз каримов ветеран спорт баходир махситов
Узбекистан и Россия договорились о развитии сотрудничества в сфере спорта
17:27 13.05.2023 (обновлено: 17:37 13.05.2023)
Результатом договоренностей стало подписание документа о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Совет ветеранов спорта Узбекистана и Российский союз спортсменов подписали меморандум, сообщает НОК
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Подписание документа стало итогом встречи российской делегации с узбекскими коллегами, прошедшей в комитете.
В ней приняли участие генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин, президент Российского союза спортсменов, олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусулбес, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, генсекретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов, заместитель министра молодежной политики и спорта Аваз Каримов, ветеран спорта Баходир Махситов.
В ходе встречи Ойбек Касимов рассказал гостям о работе проводимой в республике по развитию олимпийского движения.
Российская сторона, в свою очередь, высоко оценила результаты узбекистанцев на проходящем в Ташкенте чемпионате мира по боксу.
Стороны обсудили также реализацию ряда проектов, проведение совместных тренировочных мероприятий между национальными сборными двух стран по различным видам спорта.
Ранее мы сообщали
о том, что стало известно расписание игр сборной Узбекистана в групповом этапе Кубка Азии по футболу.
По результатам жеребьевки, прошедшей накануне в столице Катара, узбекская команда играет в группе В, в которую также вошли представители Австралии, Сирии и Индии.
Первую встречу узбекские спортсмены проведут с командой Сирии 13 января 2024 года. Затем 19 января сборная Узбекистана сыграет с Индией и 25 января — с Австралией.