https://uz.sputniknews.ru/20230512/kubok-azii-futbol-gruppa-b-raspisaniye-34863635.html

Определились даты групповых матчей Кубка Азии по футболу — расписание для Узбекистана

Определились даты групповых матчей Кубка Азии по футболу — расписание для Узбекистана

Сборная команда Узбекистана сыграет в группе В с командами Австралии, Сирии и Индии

2023-05-12T10:26+0500

2023-05-12T10:26+0500

2023-05-12T10:26+0500

узбекистан

катар

сборная узбекистана

футбол

спорт

расписание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/14/30114274_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_809975334d64128991adcfe244cdec6b.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Стало известно расписание игр сборной Узбекистана в групповом этапе Кубка Азии по футболу.По результатам жеребьевки, прошедшей накануне в столице Катара, узбекская команда играет в группе В, в которую также вошли представители Австралии, Сирии и Индии.Первую встречу узбекские спортсмены проведут с командой Сирии 13 января 2024 года. Затем 19 января сборная Узбекистана сыграет с Индией и 25 января — с Австралией.Состав групп:Группа А: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан;Группа B: Узбекистан, Австралия, Сирия, Индия;Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина;Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам;Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн;Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Киргизия, Оман.Церемония открытия Кубка Азии по футболу прошла в Дохе 11 мая. Игры чемпионата пройдут на 8 крупнейших стадионах страны с 12 января по 10 февраля 2024 года.О результатах жеребьевки Чемпионата Мира среди молодежных команд U-20 мы рассказывали в нашем материале.С именами 10 лучших вратарей за всю историю футбола вы можете познакомиться в нашей фотоподборке.

узбекистан

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кубок азии по футболу 2023 катар доха результаты жеребьевки группа b сборная узбекистана соперники расписание матчей когда узбекистан играет групповой этап состав групп индия сирия австралия новости футбола