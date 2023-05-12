https://uz.sputniknews.ru/20230512/kubok-azii-futbol-gruppa-b-raspisaniye-34863635.html
Определились даты групповых матчей Кубка Азии по футболу — расписание для Узбекистана
Определились даты групповых матчей Кубка Азии по футболу — расписание для Узбекистана
Сборная команда Узбекистана сыграет в группе В с командами Австралии, Сирии и Индии
2023-05-12T10:26+0500
2023-05-12T10:26+0500
2023-05-12T10:26+0500
узбекистан
катар
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футбол
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расписание
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Стало известно расписание игр сборной Узбекистана в групповом этапе Кубка Азии по футболу.По результатам жеребьевки, прошедшей накануне в столице Катара, узбекская команда играет в группе В, в которую также вошли представители Австралии, Сирии и Индии.Первую встречу узбекские спортсмены проведут с командой Сирии 13 января 2024 года. Затем 19 января сборная Узбекистана сыграет с Индией и 25 января — с Австралией.Состав групп:Группа А: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан;Группа B: Узбекистан, Австралия, Сирия, Индия;Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина;Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам;Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн;Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Киргизия, Оман.Церемония открытия Кубка Азии по футболу прошла в Дохе 11 мая. Игры чемпионата пройдут на 8 крупнейших стадионах страны с 12 января по 10 февраля 2024 года.О результатах жеребьевки Чемпионата Мира среди молодежных команд U-20 мы рассказывали в нашем материале.С именами 10 лучших вратарей за всю историю футбола вы можете познакомиться в нашей фотоподборке.
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кубок азии по футболу 2023 катар доха результаты жеребьевки группа b сборная узбекистана соперники расписание матчей когда узбекистан играет групповой этап состав групп индия сирия австралия новости футбола
кубок азии по футболу 2023 катар доха результаты жеребьевки группа b сборная узбекистана соперники расписание матчей когда узбекистан играет групповой этап состав групп индия сирия австралия новости футбола
Определились даты групповых матчей Кубка Азии по футболу — расписание для Узбекистана
Сборная команда Узбекистана сыграет в группе В с командами Австралии, Сирии и Индии
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Стало известно расписание игр сборной Узбекистана в групповом этапе Кубка Азии по футболу.
По результатам жеребьевки, прошедшей накануне в столице Катара, узбекская команда играет в группе В, в которую также вошли представители Австралии, Сирии и Индии.
Первую встречу узбекские спортсмены проведут с командой Сирии 13 января 2024 года. Затем 19 января сборная Узбекистана сыграет с Индией и 25 января — с Австралией.
Группа А: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан;
Группа B: Узбекистан, Австралия, Сирия, Индия;
Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина;
Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам;
Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн;
Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Киргизия, Оман.
Церемония открытия Кубка Азии по футболу прошла в Дохе 11 мая. Игры чемпионата пройдут на 8 крупнейших стадионах страны с 12 января по 10 февраля 2024 года.
О результатах жеребьевки Чемпионата Мира среди молодежных команд U-20 мы рассказывали в нашем материале. С именами 10 лучших вратарей за всю историю футбола вы можете познакомиться в нашей фотоподборке.