https://uz.sputniknews.ru/20230513/uzbekistan-zakon-nakazaniye-snyatiye-dengi-schet-predprinimatel-34900207.html

Какое наказание ввели в Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей

Какое наказание ввели в Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей

В зависимости от тяжести преступления наказание предусматривает штраф, общественные работы или лишение свободы

2023-05-13T15:11+0500

2023-05-13T15:11+0500

2023-05-13T15:19+0500

узбекистан

закон

штраф

предприниматели

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

уголовная ответственность

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов предпринимателей без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств при отсутствии признаков мелкого хищения влечет наложение штрафа от 20 до 40 БРВ (базовых расчетных величин). Кроме того, подобные действия, совершенные после применения административного взыскания за то же самое, наказываются штрафом от 200 до 300 БРВ или лишением определённого права до 3 лет либо обязательными общественными работами от 300 до 360 часов или исправительными работами до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.Соответствующий закон подписал Шавкат Мирзиёев. Документом в целях установления мер ответственности за незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов субъектов предпринимательства без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных средств вносятся соответствующие дополнения и изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.В зависимости от тяжести преступления и количества участников размер и виды наказания также ужесточаются (максимальное наказание – лишение свободы от 5 до 7 лет).При этом в случае возмещения причиненного материального ущерба не применяют наказание в виде ограничения и лишения свободы.Закон вступит в силу с 10 августа.

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