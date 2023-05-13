https://uz.sputniknews.ru/20230513/uzbekistan-zakon-nakazaniye-snyatiye-dengi-schet-predprinimatel-34900207.html
Какое наказание ввели в Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей
Какое наказание ввели в Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей
В зависимости от тяжести преступления наказание предусматривает штраф, общественные работы или лишение свободы
2023-05-13T15:11+0500
2023-05-13T15:11+0500
2023-05-13T15:19+0500
узбекистан
закон
штраф
предприниматели
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
уголовная ответственность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0b/23265636_0:182:1920:1262_1920x0_80_0_0_3d067a6b1f7c52c45d5df2033c0bd9a5.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов предпринимателей без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств при отсутствии признаков мелкого хищения влечет наложение штрафа от 20 до 40 БРВ (базовых расчетных величин). Кроме того, подобные действия, совершенные после применения административного взыскания за то же самое, наказываются штрафом от 200 до 300 БРВ или лишением определённого права до 3 лет либо обязательными общественными работами от 300 до 360 часов или исправительными работами до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.Соответствующий закон подписал Шавкат Мирзиёев. Документом в целях установления мер ответственности за незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов субъектов предпринимательства без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных средств вносятся соответствующие дополнения и изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.В зависимости от тяжести преступления и количества участников размер и виды наказания также ужесточаются (максимальное наказание – лишение свободы от 5 до 7 лет).При этом в случае возмещения причиненного материального ущерба не применяют наказание в виде ограничения и лишения свободы.Закон вступит в силу с 10 августа.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0b/23265636_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_be56d90d172fe99b6617b30c0776d95a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан закон президент шавкат мирзиёев уголовная ответственность предприниматели банковский счет уголовный кодекс кодекс об административной ответственности исправительные работы брв наказание ужесточение
узбекистан закон президент шавкат мирзиёев уголовная ответственность предприниматели банковский счет уголовный кодекс кодекс об административной ответственности исправительные работы брв наказание ужесточение
Какое наказание ввели в Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей
15:11 13.05.2023 (обновлено: 15:19 13.05.2023)
Подобные действия в зависимости от тяжести преступления повлекут за собой штраф, общественные работы или лишение свободы.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов предпринимателей без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств при отсутствии признаков мелкого хищения влечет наложение штрафа от 20 до 40 БРВ (базовых расчетных величин).
Кроме того, подобные действия, совершенные после применения административного взыскания за то же самое, наказываются штрафом от 200 до 300 БРВ или лишением определённого права до 3 лет либо обязательными общественными работами от 300 до 360 часов или исправительными работами до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.
Соответствующий закон
подписал Шавкат Мирзиёев. Документом в целях установления мер ответственности за незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов субъектов предпринимательства без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных средств вносятся соответствующие дополнения и изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.
В зависимости от тяжести преступления и количества участников размер и виды наказания также ужесточаются (максимальное наказание – лишение свободы от 5 до 7 лет).
При этом в случае возмещения причиненного материального ущерба не применяют наказание в виде ограничения и лишения свободы.
Закон вступит в силу с 10 августа.