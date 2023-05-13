https://uz.sputniknews.ru/20230513/xasanboy-dosmatov-chempion-mira-boks-34903979.html

Хасанбой Дусматов — чемпион мира по боксу!

Хасанбой Дусматов — чемпион мира по боксу!

В зрелищном финальном бою он одолел Билала Беннаму из Франции.

2023-05-13T19:00+0500

2023-05-13T19:00+0500

2023-05-13T19:00+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

ташкент

спорт

бокс

хасанбой дусматов

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Хасанбой Дусматов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 51 кг.В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел французского боксера Билала Беннаму.Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.

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узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу среди мужчин весовая категория до 51 кг хасанбой досматов победа