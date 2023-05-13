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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230513/xasanboy-dosmatov-chempion-mira-boks-34903979.html
Хасанбой Дусматов — чемпион мира по боксу!
Хасанбой Дусматов — чемпион мира по боксу!
В зрелищном финальном бою он одолел Билала Беннаму из Франции.
2023-05-13T19:00+0500
2023-05-13T19:00+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
ташкент
спорт
бокс
хасанбой дусматов
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Хасанбой Дусматов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 51 кг.В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел французского боксера Билала Беннаму.Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу среди мужчин весовая категория до 51 кг хасанбой досматов победа
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу среди мужчин весовая категория до 51 кг хасанбой досматов победа

Хасанбой Дусматов — чемпион мира по боксу!

19:00 13.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
 Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет
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В зрелищном финальном бою он одолел Билала Беннаму из Франции.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Хасанбой Дусматов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 51 кг.
В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел французского боксера Билала Беннаму.
Финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин прошли 13 мая в Ташкенте. В финал состязания прошли три атлета из Узбекистана: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.
В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Так, обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс., серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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