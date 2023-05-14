https://uz.sputniknews.ru/20230514/dress-kod-rabota-jara-otkaz-ekonomiya-elektroenergiya-34912364.html

Сколько электроэнергии можно сэкономить, отказавшись от дресс-кода на работе в жару

Сколько электроэнергии можно сэкономить, отказавшись от дресс-кода на работе в жару

Эксперты: повышение температуры кондиционера (в режиме охлаждения) на 1°C экономит 7% потребляемой электроэнергии, а ношение легкой одежды повышает идеальную температуру в помещении на два градуса Цельсия

2023-05-14T13:10+0500

2023-05-14T13:10+0500

2023-05-14T13:10+0500

это интересно

узбекистан

чиновники

одежда

электроэнергия

жара

зависимость

расходы

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. О непосредственной связи стиля одежды с кондиционированием помещений сообщается в Telegram-канале Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабмине Узбекистана.Анализ данных по Узбекистану показал, что снижение температуры кондиционеров на 2 градуса в помещениях позволило бы сэкономить 293 млн кВт.ч электроэнергии и сократить выбросы парниковых газов на 155,8 тыс. тонн СО2.По словам экспертов, на охлаждение помещений приходится 10% (2 000 ТВт.ч) мирового потребления электроэнергии и почти 4% ежегодных выбросов парниковых газов (1 950 млн. тонн).Диапазон комфортной температуры, варьируется от 23,5°С для работника в костюме до 29°C — в летней одежде. Но регулятор термостата часто устанавливают на нижний предел, в результате, основная часть сотрудников надевает теплую одежду даже в самые жаркие дни.Также эксперты проанализировали меры, которые принимают некоторые страны в этом направлении:Ранее мы сообщали, что в текущем году нехватка электроэнергии в Узбекистане составит 3 миллиарда 400 миллионов киловатт-часов, а суточная потребность в жаркие дни предстоящего лета может возрасти с нынешних 195 миллионов до 255 миллионов киловатт-часов.Поэтому президент, в целях стимулирования использования альтернативных источников энергии подписал постановление о введении системы сертификатов "Зеленая энергия".

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