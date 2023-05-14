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Сколько электроэнергии можно сэкономить, отказавшись от дресс-кода на работе в жару
Сколько электроэнергии можно сэкономить, отказавшись от дресс-кода на работе в жару
Эксперты: повышение температуры кондиционера (в режиме охлаждения) на 1°C экономит 7% потребляемой электроэнергии, а ношение легкой одежды повышает идеальную температуру в помещении на два градуса Цельсия
2023-05-14T13:10+0500
2023-05-14T13:10+0500
это интересно
узбекистан
чиновники
одежда
электроэнергия
жара
зависимость
расходы
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. О непосредственной связи стиля одежды с кондиционированием помещений сообщается в Telegram-канале Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабмине Узбекистана.Анализ данных по Узбекистану показал, что снижение температуры кондиционеров на 2 градуса в помещениях позволило бы сэкономить 293 млн кВт.ч электроэнергии и сократить выбросы парниковых газов на 155,8 тыс. тонн СО2.По словам экспертов, на охлаждение помещений приходится 10% (2 000 ТВт.ч) мирового потребления электроэнергии и почти 4% ежегодных выбросов парниковых газов (1 950 млн. тонн).Диапазон комфортной температуры, варьируется от 23,5°С для работника в костюме до 29°C — в летней одежде. Но регулятор термостата часто устанавливают на нижний предел, в результате, основная часть сотрудников надевает теплую одежду даже в самые жаркие дни.Также эксперты проанализировали меры, которые принимают некоторые страны в этом направлении:Ранее мы сообщали, что в текущем году нехватка электроэнергии в Узбекистане составит 3 миллиарда 400 миллионов киловатт-часов, а суточная потребность в жаркие дни предстоящего лета может возрасти с нынешних 195 миллионов до 255 миллионов киловатт-часов.Поэтому президент, в целях стимулирования использования альтернативных источников энергии подписал постановление о введении системы сертификатов "Зеленая энергия".
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узбекистан чиновники одежда электроэнергия жара зависимость расходы
узбекистан чиновники одежда электроэнергия жара зависимость расходы

Сколько электроэнергии можно сэкономить, отказавшись от дресс-кода на работе в жару

13:10 14.05.2023
© Depositphotos.com / WavebreakmediaМолодой человек смотрит в ноутбук за рабочим столом
Молодой человек смотрит в ноутбук за рабочим столом - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
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Эксперты: повышение температуры кондиционера (в режиме охлаждения) на 1°C экономит 7% потребляемой электроэнергии, а ношение легкой одежды повышает оптимальную температуру в помещении на два градуса Цельсия.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. О непосредственной связи стиля одежды с кондиционированием помещений сообщается в Telegram-канале Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабмине Узбекистана.

“Регламентированный сезонный переход от пиджаков и галстуков в пользу повседневной одежды может оказать заметное влияние на внутреннее потребление энергии”, — говорится в сообщении.

Анализ данных по Узбекистану показал, что снижение температуры кондиционеров на 2 градуса в помещениях позволило бы сэкономить 293 млн кВт.ч электроэнергии и сократить выбросы парниковых газов на 155,8 тыс. тонн СО2.
По словам экспертов, на охлаждение помещений приходится 10% (2 000 ТВт.ч) мирового потребления электроэнергии и почти 4% ежегодных выбросов парниковых газов (1 950 млн. тонн).
“Повышение температуры кондиционера (в режиме охлаждения) на 1°C экономит 7% потребляемой электроэнергии, а ношение легкой одежды повышает идеальную температуру в помещении на два градуса Цельсия”, — отмечается в сообщении.
Диапазон комфортной температуры, варьируется от 23,5°С для работника в костюме до 29°C — в летней одежде. Но регулятор термостата часто устанавливают на нижний предел, в результате, основная часть сотрудников надевает теплую одежду даже в самые жаркие дни.
Также эксперты проанализировали меры, которые принимают некоторые страны в этом направлении:
Япония ежегодно проводит правительственную кампанию Cool Biz, способствующую экономии энергии путем поощрения изменения стиля одежды в офисах.
Южная Корея тоже начала внедрять подобную кампанию Cool Biz с 2006 года.
Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой "Cool UN", направленной на снижение энергопотребления и уменьшение углеродного следа штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
В Шанхайском районе Луцзяцзуй в КНР в 32 офисных зданиях, участвующих в акции, деловые костюмы и галстуки заменили на легкую одежду, а температуру в помещениях повысили до 26°C.
Ранее мы сообщали, что в текущем году нехватка электроэнергии в Узбекистане составит 3 миллиарда 400 миллионов киловатт-часов, а суточная потребность в жаркие дни предстоящего лета может возрасти с нынешних 195 миллионов до 255 миллионов киловатт-часов.Поэтому президент, в целях стимулирования использования альтернативных источников энергии подписал постановление о введении системы сертификатов "Зеленая энергия".
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