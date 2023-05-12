https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-vvedeniye-sistema-sertifikatov-zelenaya-energiya-podrobnosti-34859105.html
В Узбекистане введут систему сертификатов "Зеленая энергия" — подробности
В Узбекистане введут систему сертификатов "Зеленая энергия" — подробности
Выдаваться "зеленый" сертификат будет гидроэлектростанциям с 1 июля
2023-05-12T08:25+0500
2023-05-12T08:25+0500
2023-05-12T09:54+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
энергетика
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. За последние шесть лет в Узбекистане создали новые генерирующие мощности на более чем 5 тысяч мегаватт. В январе-апреле текущего года выработали дополнительно 726 миллионов киловатт-часов электроэнергии.Об этом говорили в ходе совещания по обсуждению вопросов энергоснабжения и внедрения возобновляемых источников энергии в регионах, которое провел накануне президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.При этом ожидается, что в текущем году нехватка электроэнергии в республике составит 3 миллиарда 400 миллионов киловатт-часов, а суточная потребность в жаркие дни предстоящего лета может возрасти с нынешних 195 миллионов до 255 миллионов киловатт-часов. На совещании обсудили меры по покрытию этого спроса и обеспечению бесперебойной работы электрических сетей.Президент сообщил, что в целях стимулирования использования альтернативных источников энергии подписал постановление о введении системы сертификатов "Зеленая энергия". Так, с 1 июля гидроэлектростанциям будут выдавать "зеленый" сертификат. Систему будут применять с 1 октября ко всей электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии.Кроме того, за счет Фонда по поддержке предпринимательства всем предприятиям торговли и сервиса будут предоставлять компенсации 4 процентов кредитов, выделенных для установки солнечных панелей. От международных финансовых организаций привлекут $100 млн для дальнейшего выделения льготных кредитов населению и предпринимателям.Ранее Sputnik писал о том, что установленные в Навоийской и Самаркандской областях солнечные электростанции за 4 месяца выработали 159 млн 564 тыс. кВт/час электроэнергии.Объем выработанной электрической энергии покрывает четырехмесячное потребление свыше 200 тысяч домохозяйств.Таким образом, сэкономлено 48 млн кубометров природного газа и предотвращены выбросы в атмосферу 67 тыс. тонн вредных газов.
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узбекистан совещание президент шавкат мирзиёев электроэнергия возобновляемые источники энергии регионы жаркие дни зеленый сертификат
узбекистан совещание президент шавкат мирзиёев электроэнергия возобновляемые источники энергии регионы жаркие дни зеленый сертификат
В Узбекистане введут систему сертификатов "Зеленая энергия" — подробности
08:25 12.05.2023 (обновлено: 09:54 12.05.2023)
Выдавать "зеленый" сертификат будут гидроэлектростанциям с 1 июля. А с 1 октября систему будут применять ко всей электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. За последние шесть лет в Узбекистане создали новые генерирующие мощности на более чем 5 тысяч мегаватт. В январе-апреле текущего года выработали дополнительно 726 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Об этом говорили в ходе совещания по обсуждению вопросов энергоснабжения и внедрения возобновляемых источников энергии в регионах, которое провел накануне президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба
главы государства.
При этом ожидается, что в текущем году нехватка электроэнергии в республике составит 3 миллиарда 400 миллионов киловатт-часов, а суточная потребность в жаркие дни предстоящего лета может возрасти с нынешних 195 миллионов до 255 миллионов киловатт-часов.
На совещании обсудили меры по покрытию этого спроса и обеспечению бесперебойной работы электрических сетей.
"Ответственные лица доложили о принимаемых мерах по запуску в этом году солнечных и ветряных электростанций мощностью 2 тысяч мегаватт, а также установке солнечных панелей мощностью 1,2 тысячи мегаватт на предприятиях, на крышах домов и социальных объектов", — говорится в сообщении.
Президент сообщил, что в целях стимулирования использования альтернативных источников энергии подписал постановление о введении системы сертификатов "Зеленая энергия".
Так, с 1 июля гидроэлектростанциям будут выдавать "зеленый" сертификат. Систему будут применять с 1 октября ко всей электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии.
Кроме того, за счет Фонда по поддержке предпринимательства всем предприятиям торговли и сервиса будут предоставлять компенсации 4 процентов кредитов, выделенных для установки солнечных панелей. От международных финансовых организаций привлекут $100 млн для дальнейшего выделения льготных кредитов населению и предпринимателям.
Ранее
Sputnik писал о том, что установленные в Навоийской и Самаркандской областях солнечные электростанции за 4 месяца выработали 159 млн 564 тыс. кВт/час электроэнергии.
Объем выработанной электрической энергии покрывает четырехмесячное потребление свыше 200 тысяч домохозяйств.
Таким образом, сэкономлено 48 млн кубометров природного газа и предотвращены выбросы в атмосферу 67 тыс. тонн вредных газов.