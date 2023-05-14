Врач: почему за рулем опасно пить энергетики

"Любой энергетик приводит к очень сильному возбуждению ЦНС. В таких напитках содержится много кофеина, сахара, таурина, различных стимулирующих добавок. Но мы должны понимать, что они не дают энергию саму по себе, а просто притупляют чувство усталости. Если обычно мозг получает сигнал, что энергии больше нет и нужно отдохнуть, то кофеин и другие вещества обманывают его, и у человека создается ложное ощущение, что энергии еще много, но это энергия в долг, ее хватает на 20-30 минут", – объяснил специалист.