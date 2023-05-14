Врач: почему за рулем опасно пить энергетики
© Depositphotos.com / peshkovaВодитель за рулем автомобиля
© Depositphotos.com / peshkova
Употребление напитков со стимулирующими компонентами за рулем увеличивает риск ДТП.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Некоторые водители употребляют энергетические напитки, чтобы дольше оставаться бодрыми во время автомобильных путешествий. Врач психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью радио Sputnik предостерег от такого способа воздействия на центральную нервную систему (ЦНС).
"Любой энергетик приводит к очень сильному возбуждению ЦНС. В таких напитках содержится много кофеина, сахара, таурина, различных стимулирующих добавок. Но мы должны понимать, что они не дают энергию саму по себе, а просто притупляют чувство усталости. Если обычно мозг получает сигнал, что энергии больше нет и нужно отдохнуть, то кофеин и другие вещества обманывают его, и у человека создается ложное ощущение, что энергии еще много, но это энергия в долг, ее хватает на 20-30 минут", – объяснил специалист.
По его словам, когда действие энергетика проходит, реакция водителя притупляется, поэтому для долгих поездок этот способ взбодриться применять не стоит.
"Минут через 20-30 после приема энергетика идет резкое падение внимания и скорости реакции, человека тянет в сон. Взбодриться, чтобы условно проехать пять километров, можно. Но если планируется долгая поездка, а человек устал и вместо того, чтобы отдохнуть, выпил энергетик и обманул мозг, то это опасно, — добавил Шуров.
Специалист рассказал, что в таких случаях на водителя, который едет на большой скорости, может резко накатить усталость, а с ней возрастет и риск аварии. А с утомлением и скоростью реакции на дороге лучше не шутить, нужно прислушаться к сигналам организма и отдохнуть.
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