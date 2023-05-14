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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Врач: почему за рулем опасно пить энергетики
Врач: почему за рулем опасно пить энергетики
Употребление напитков со стимулирующими компонентами за рулем увеличивает риск ДТП
2023-05-14T22:00+0500
2023-05-14T22:00+0500
это интересно
зож
здоровье
мнение эксперта
машина
водитель
дорога
мозг
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Некоторые водители употребляют энергетические напитки, чтобы дольше оставаться бодрыми во время автомобильных путешествий. Врач психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью радио Sputnik предостерег от такого способа воздействия на центральную нервную систему (ЦНС).По его словам, когда действие энергетика проходит, реакция водителя притупляется, поэтому для долгих поездок этот способ взбодриться применять не стоит.Специалист рассказал, что в таких случаях на водителя, который едет на большой скорости, может резко накатить усталость, а с ней возрастет и риск аварии. А с утомлением и скоростью реакции на дороге лучше не шутить, нужно прислушаться к сигналам организма и отдохнуть.Ранее мы рассказывали, чем лучше всего запивать шашлык.
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это интересно зож здоровье машина дорога мозг мнение эксперта
это интересно зож здоровье машина дорога мозг мнение эксперта

Врач: почему за рулем опасно пить энергетики

22:00 14.05.2023
© Depositphotos.com / peshkovaВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
© Depositphotos.com / peshkova
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Употребление напитков со стимулирующими компонентами за рулем увеличивает риск ДТП.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Некоторые водители употребляют энергетические напитки, чтобы дольше оставаться бодрыми во время автомобильных путешествий. Врач психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью радио Sputnik предостерег от такого способа воздействия на центральную нервную систему (ЦНС).
© Unsplash / Kilian SeilerЭнергетические напитки
Энергетические напитки - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
Энергетические напитки
© Unsplash / Kilian Seiler
"Любой энергетик приводит к очень сильному возбуждению ЦНС. В таких напитках содержится много кофеина, сахара, таурина, различных стимулирующих добавок. Но мы должны понимать, что они не дают энергию саму по себе, а просто притупляют чувство усталости. Если обычно мозг получает сигнал, что энергии больше нет и нужно отдохнуть, то кофеин и другие вещества обманывают его, и у человека создается ложное ощущение, что энергии еще много, но это энергия в долг, ее хватает на 20-30 минут", – объяснил специалист.
По его словам, когда действие энергетика проходит, реакция водителя притупляется, поэтому для долгих поездок этот способ взбодриться применять не стоит.

"Минут через 20-30 после приема энергетика идет резкое падение внимания и скорости реакции, человека тянет в сон. Взбодриться, чтобы условно проехать пять километров, можно. Но если планируется долгая поездка, а человек устал и вместо того, чтобы отдохнуть, выпил энергетик и обманул мозг, то это опасно, — добавил Шуров.

Специалист рассказал, что в таких случаях на водителя, который едет на большой скорости, может резко накатить усталость, а с ней возрастет и риск аварии. А с утомлением и скоростью реакции на дороге лучше не шутить, нужно прислушаться к сигналам организма и отдохнуть.
Ранее мы рассказывали, чем лучше всего запивать шашлык.
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