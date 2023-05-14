https://uz.sputniknews.ru/20230514/ssha-oshibka-konflikt-ukraina-rossiya-otnosheniya-34914676.html

В США указали на серьезную ошибку в отношениях с Россией

В США указали на серьезную ошибку в отношениях с Россией

The National Interest: противостояние с Россией на Украине стало серьезной ошибкой Соединенных Штатов.

2023-05-14T16:11+0500

2023-05-14T16:11+0500

2023-05-14T16:11+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. США допустили ошибку, втянувшись в конфликт с Россией на Украине, пишут Нилай Сайя и Рахмат Вадиди для американского издания The National Interest. Об этом сообщает РИА Новости.Как отметили в статье, вместо этого Запад толкнул Москву в объятия Пекина, который с большим желанием стремится к дружбе без границ с Москвой.Авторы делают вывод, что США настроились на конфронтацию с двумя великими державами, и только наивные оптимисты верят в победу Вашингтона.Ранее мы сообщали о том, что США не в состоянии восполнить потери ВСУ.

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