https://uz.sputniknews.ru/20230514/ssha-oshibka-konflikt-ukraina-rossiya-otnosheniya-34914676.html
В США указали на серьезную ошибку в отношениях с Россией
В США указали на серьезную ошибку в отношениях с Россией
The National Interest: противостояние с Россией на Украине стало серьезной ошибкой Соединенных Штатов.
2023-05-14T16:11+0500
2023-05-14T16:11+0500
2023-05-14T16:11+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. США допустили ошибку, втянувшись в конфликт с Россией на Украине, пишут Нилай Сайя и Рахмат Вадиди для американского издания The National Interest. Об этом сообщает РИА Новости.Как отметили в статье, вместо этого Запад толкнул Москву в объятия Пекина, который с большим желанием стремится к дружбе без границ с Москвой.Авторы делают вывод, что США настроились на конфронтацию с двумя великими державами, и только наивные оптимисты верят в победу Вашингтона.Ранее мы сообщали о том, что США не в состоянии восполнить потери ВСУ.
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россия москва сша китай украина в мире
россия москва сша китай украина в мире
В США указали на серьезную ошибку в отношениях с Россией
The National Interest: противостояние с Россией на Украине стало серьезной ошибкой Соединенных Штатов.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
США допустили ошибку, втянувшись в конфликт с Россией на Украине, пишут Нилай Сайя и Рахмат Вадиди для американского издания The National Interest. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Ирония ситуации в том, что Запад оказался втянутым в войну против России в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать диалог с ней для противодействия Китаю", — указано в публикации.
Как отметили в статье, вместо этого Запад толкнул Москву в объятия Пекина, который с большим желанием стремится к дружбе без границ с Москвой.
Авторы делают вывод, что США настроились на конфронтацию с двумя великими державами, и только наивные оптимисты верят в победу Вашингтона.