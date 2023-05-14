https://uz.sputniknews.ru/20230514/ssha-slojnost-vozmestit-poterya-tyajelaya-texnika-vsu-34909769.html
В США говорят, что не смогут восполнить потери ВСУ
В США говорят, что не смогут восполнить потери ВСУ
Экс-советник главы Пентагона: Соединенные Штаты не в состоянии возместить потери тяжелой техники ВСУ .
2023-05-14T10:10+0500
2023-05-14T10:10+0500
2023-05-14T10:10+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники, рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, колоссальные потери техники украинской армией говорят о "чрезвычайной эффективности" армии России в уничтожении бронетранспорта.Также Макгрегор отметил, что отправка вооружения Киеву может "принести деньги в карманы американского военно-промышленного комплекса", но никак не изменит ход конфликта.По информации Минобороны РФ, с начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9119 танков и других бронемашин, 4806 орудий полевой артиллерии и 10167 единиц автомобильной техники.Ранее мы рассказывали, как выполнение спецоперации оценили в Кремле.
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сша военная техника всу поставки украина киев россия минобороны рф спецоперация в мире
сша военная техника всу поставки украина киев россия минобороны рф спецоперация в мире
В США говорят, что не смогут восполнить потери ВСУ
Экс-советник главы Пентагона: Соединенные Штаты не в состоянии возместить потери тяжелой техники Вооруженным силам Украины.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники, рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Об этом сообщает РИА Новости
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"Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч! <...> Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы", — заявил экс- советник.
По его словам, колоссальные потери техники украинской армией говорят о "чрезвычайной эффективности" армии России в уничтожении бронетранспорта.
Также Макгрегор отметил, что отправка вооружения Киеву может "принести деньги в карманы американского военно-промышленного комплекса", но никак не изменит ход конфликта.
По информации Минобороны РФ, с начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9119 танков и других бронемашин, 4806 орудий полевой артиллерии и 10167 единиц автомобильной техники.