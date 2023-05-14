https://uz.sputniknews.ru/20230514/uzbekistan-novyye-polnomochiya-natsgvardiya-zakon-34907413.html

В Узбекистане расширили полномочия Нацгвардии

В Узбекистане расширили полномочия Нацгвардии

Теперь сотрудники Нацгвардии могут штрафовать за вовлечение несовершеннолетних в антисоциальное поведение, употребление алкоголя в общественных местах, а также оформлять протоколы некоторым статьям Административного Кодекса

2023-05-14T09:40+0500

2023-05-14T09:40+0500

2023-05-14T09:40+0500

узбекистан

национальная гвардия узбекистана

новый закон

административное правонарушение

штраф

шавкат мирзиёев

общество

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Национальная гвардия Узбекистана получила новые полномочия: рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде штрафа. Это определено в законе, подписанном Шавкатом Мирзиёевым и вступившем в силу 13 мая 2023 года.Документ вносит поправки в Кодекс об административной ответственности. В соответствии с ними, сотрудники и военнослужащие Нацгвардии получают в своё ведение дела о правонарушениях по следующим статьям Кодекса об административной ответственности, по которым ведомство может налагать штрафы без суда:Кроме того, Нацгвардии предоставили полномочия по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по 19 статьям Кодекса об административной ответственности, включая "мелкое хулиганство", "мелкое хищение", "ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного "незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания" и другое.Ранее мы писали, какое наказание ввели в Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей.

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