https://uz.sputniknews.ru/20230514/uzbekistan-novyye-polnomochiya-natsgvardiya-zakon-34907413.html
В Узбекистане расширили полномочия Нацгвардии
В Узбекистане расширили полномочия Нацгвардии
Теперь сотрудники Нацгвардии могут штрафовать за вовлечение несовершеннолетних в антисоциальное поведение, употребление алкоголя в общественных местах, а также оформлять протоколы некоторым статьям Административного Кодекса
2023-05-14T09:40+0500
2023-05-14T09:40+0500
2023-05-14T09:40+0500
узбекистан
национальная гвардия узбекистана
новый закон
административное правонарушение
штраф
шавкат мирзиёев
общество
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Национальная гвардия Узбекистана получила новые полномочия: рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде штрафа. Это определено в законе, подписанном Шавкатом Мирзиёевым и вступившем в силу 13 мая 2023 года.Документ вносит поправки в Кодекс об административной ответственности. В соответствии с ними, сотрудники и военнослужащие Нацгвардии получают в своё ведение дела о правонарушениях по следующим статьям Кодекса об административной ответственности, по которым ведомство может налагать штрафы без суда:Кроме того, Нацгвардии предоставили полномочия по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по 19 статьям Кодекса об административной ответственности, включая "мелкое хулиганство", "мелкое хищение", "ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного "незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания" и другое.Ранее мы писали, какое наказание ввели в Узбекистане за незаконное снятие денег со счетов предпринимателей.
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узбекистан шавкат мирзиёев новый закон национальная гвардия узбекистана штраф административное правонарушение общество
узбекистан шавкат мирзиёев новый закон национальная гвардия узбекистана штраф административное правонарушение общество
В Узбекистане расширили полномочия Нацгвардии
Теперь сотрудники Нацгвардии могут штрафовать за вовлечение несовершеннолетних в антисоциальное поведение, употребление алкоголя в общественных местах, а также оформлять протоколы некоторым статьям Кодекса об административной ответственности.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik
. Национальная гвардия Узбекистана получила новые полномочия: рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде штрафа. Это определено в законе
, подписанном Шавкатом Мирзиёевым и вступившем в силу 13 мая 2023 года.
Документ вносит поправки в Кодекс об административной ответственности. В соответствии с ними, сотрудники и военнослужащие Нацгвардии получают в своё ведение дела о правонарушениях по следующим статьям Кодекса об административной ответственности, по которым ведомство может налагать штрафы без суда:
часть 1 статьи 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах);
статья 188 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение);
статья 188−2 (допущение нахождения несовершеннолетнего в местах развлечений (досуга) в ночное время);
статья 192 (нарушение требований по борьбе с бытовым шумом).
Кроме того, Нацгвардии предоставили полномочия по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по 19 статьям Кодекса об административной ответственности, включая "мелкое хулиганство", "мелкое хищение", "ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного "незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания" и другое.