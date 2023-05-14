https://uz.sputniknews.ru/20230514/uzbekistan-smotr-konkurs-obraztsovaya-semya-34913536.html

В Узбекистане определят образцовые семьи — критерии отбора и награды

В Узбекистане определят образцовые семьи — критерии отбора и награды

В республике проходит смотр-конкурс “Образцовая семья Нового Узбекистана”. В числе критериев — стаж семейной жизни более 10 лет и социальная активность. Победители получат до 15 млн сумов.

2023-05-14T15:04+0500

2023-05-14T15:04+0500

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узбекистан

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конкурс

общество

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. О проведении конкурса “Образцовая семья Нового Узбекистана” корреспонденту Sputnik рассказали в пресс службе Государственного комитета семьи и женщин.Ожидают, что в нем примут участие более 8 тысяч семей.Состязание приурочили к “Международному дню семьи”, который отмечают 15 мая.Конкурс проходит в три этапа, в настоящее время соревнуются участники районного.Конкурсанты должны иметь стаж семейной жизни более 10-ти лет, достойно воспитывать детей, показывая своим примером, что семья — главное богатство в жизни каждого человека. При выборе образцовых пар также учитывают их активность в благоустройстве махалли и поддержке малообеспеченных семей, вклад в образование и воспитание, особенно неблагополучной и нуждающейся в социальной защите молодежи, а также эффективность их предпринимательской деятельности.В финальном этапе конкурса победители получат следующие награды:Победителям в различных номинациях вручат сертификаты и ценные подарки.Ранее мы рассказывали, сколько в Узбекистане направят на развитие семейного предпринимательства. Кроме того, в республике изменят порядок выделения кредитов и субсидий, с учетом индивидуального подхода к каждой малообеспеченной семье

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