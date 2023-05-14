https://uz.sputniknews.ru/20230514/uzbekistan-smotr-konkurs-obraztsovaya-semya-34913536.html
В Узбекистане определят образцовые семьи — критерии отбора и награды
В Узбекистане определят образцовые семьи — критерии отбора и награды
В республике проходит смотр-конкурс “Образцовая семья Нового Узбекистана”. В числе критериев — стаж семейной жизни более 10 лет и социальная активность. Победители получат до 15 млн сумов.
2023-05-14T15:04+0500
2023-05-14T15:04+0500
2023-05-14T15:55+0500
узбекистан
день семьи
семья
конкурс
общество
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. О проведении конкурса “Образцовая семья Нового Узбекистана” корреспонденту Sputnik рассказали в пресс службе Государственного комитета семьи и женщин.Ожидают, что в нем примут участие более 8 тысяч семей.Состязание приурочили к “Международному дню семьи”, который отмечают 15 мая.Конкурс проходит в три этапа, в настоящее время соревнуются участники районного.Конкурсанты должны иметь стаж семейной жизни более 10-ти лет, достойно воспитывать детей, показывая своим примером, что семья — главное богатство в жизни каждого человека. При выборе образцовых пар также учитывают их активность в благоустройстве махалли и поддержке малообеспеченных семей, вклад в образование и воспитание, особенно неблагополучной и нуждающейся в социальной защите молодежи, а также эффективность их предпринимательской деятельности.В финальном этапе конкурса победители получат следующие награды:Победителям в различных номинациях вручат сертификаты и ценные подарки.Ранее мы рассказывали, сколько в Узбекистане направят на развитие семейного предпринимательства. Кроме того, в республике изменят порядок выделения кредитов и субсидий, с учетом индивидуального подхода к каждой малообеспеченной семье
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узбекистан день семьи конкурс общество
узбекистан день семьи конкурс общество
В Узбекистане определят образцовые семьи — критерии отбора и награды
15:04 14.05.2023 (обновлено: 15:55 14.05.2023)
В республике проходит смотр-конкурс “Образцовая семья Нового Узбекистана”. В числе критериев — стаж семейной жизни более 10 лет и социальная активность. Победители получат до 15 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. О проведении конкурса “Образцовая семья Нового Узбекистана” корреспонденту Sputnik рассказали в пресс службе Государственного комитета семьи и женщин.
Ожидают, что в нем примут участие более 8 тысяч семей.
Состязание приурочили к “Международному дню семьи”, который отмечают 15 мая.
Конкурс проходит в три этапа, в настоящее время соревнуются участники районного.
Конкурсанты должны иметь стаж семейной жизни более 10-ти лет, достойно воспитывать детей, показывая своим примером, что семья — главное богатство в жизни каждого человека. При выборе образцовых пар также учитывают их активность в благоустройстве махалли и поддержке малообеспеченных семей, вклад в образование и воспитание, особенно неблагополучной и нуждающейся в социальной защите молодежи, а также эффективность их предпринимательской деятельности.
В финальном этапе конкурса победители получат следующие награды:
1 место — диплом 1 степени и денежная премия в размере 15-кратной БРВ (базовая расчетная величина — 330 тыс.сумов);
2 место – диплом 2 степени и премия в размере 10-кратной БРВ;
3 место – диплом 3 степени и премия в размере 7-кратной БРВ.
Победителям в различных номинациях вручат сертификаты и ценные подарки.
Ранее мы рассказывали, сколько в Узбекистане направят на развитие семейного предпринимательства
. Кроме того, в республике изменят порядок выделения кредитов и субсидий, с учетом индивидуального подхода к каждой малообеспеченной семье