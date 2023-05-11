В областях Узбекистана реализуют программу по выведению из бедности
08:51 11.05.2023 (обновлено: 09:26 11.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер по сокращению бедности и повышению занятости
© Пресс-служба президента Узбекистана
При этом особое внимание уделят улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по сокращению бедности и повышению занятости, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках административной реформы образовали ответственное за эти направления министерство, в сфере создали все правовые и организационные основы. Впервые в Узбекистане ввели понятие минимальных потребительских расходов.
"В целях обеспечения занятости населения на семейное предпринимательство выделено 15 триллионов сумов льготных кредитов и субсидий, для занятия сельским хозяйством распределено 200 тысяч гектаров земли. Организовано около 300 тысяч субъектов предпринимательства, расширена деятельность 20 тысяч предприятий. В прошлом году из бедности выведен 1 миллион человек", — говорится в сообщении.
В недавно принятой Конституции в новой редакции государство взяло на себя обязательство по сокращению бедности.
В связи с этим на совещании обсудили меры по выведению этой работы на новый уровень, прежде всего Министерство занятости и сокращения бедности должно по-новому организовать работу на местах.
"Достоин внимания опыт Китая по сокращению бедности. Делегация нашей страны недавно побывала в Китае для изучения этого опыта и разработки новых подходов. Китайские специалисты были привлечены в Министерство занятости и сокращения бедности", — говорится в сообщении.
На совещании с президентом определили, что на основе китайского опыта в одном из районов каждой области Узбекистана будет реализована отдельная программа по выведению из бедности.
"При этом внимание будет уделено улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации махаллей в районах с высоким уровнем бедности", — говорится в сообщении.
По итогам встречи даны поручения организовать оказание более 100 социальных услуг непосредственно в махаллях.
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