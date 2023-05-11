Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230511/oblast-uzbekistan-realizatsiya-programma-vyvedeniye-bednost-34835322.html
В областях Узбекистана реализуют программу по выведению из бедности
В областях Узбекистана реализуют программу по выведению из бедности
При этом особое внимание уделят улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры
2023-05-11T08:51+0500
2023-05-11T09:26+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
бедность
махалля
инфраструра
сокращение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0b/34835158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9a5adaeca7444db4106cdd81f2af62a.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по сокращению бедности и повышению занятости, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках административной реформы образовали ответственное за эти направления министерство, в сфере создали все правовые и организационные основы. Впервые в Узбекистане ввели понятие минимальных потребительских расходов.В недавно принятой Конституции в новой редакции государство взяло на себя обязательство по сокращению бедности.В связи с этим на совещании обсудили меры по выведению этой работы на новый уровень, прежде всего Министерство занятости и сокращения бедности должно по-новому организовать работу на местах.На совещании с президентом определили, что на основе китайского опыта в одном из районов каждой области Узбекистана будет реализована отдельная программа по выведению из бедности. По итогам встречи даны поручения организовать оказание более 100 социальных услуг непосредственно в махаллях.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0b/34835158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eeb00777ac68be26d22100b983198f20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан президент шавкат мирзиёев совещание административная реформа
узбекистан президент шавкат мирзиёев совещание административная реформа

В областях Узбекистана реализуют программу по выведению из бедности

08:51 11.05.2023 (обновлено: 09:26 11.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер по сокращению бедности и повышению занятости
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер по сокращению бедности и повышению занятости - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
При этом особое внимание уделят улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по сокращению бедности и повышению занятости, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках административной реформы образовали ответственное за эти направления министерство, в сфере создали все правовые и организационные основы. Впервые в Узбекистане ввели понятие минимальных потребительских расходов.
"В целях обеспечения занятости населения на семейное предпринимательство выделено 15 триллионов сумов льготных кредитов и субсидий, для занятия сельским хозяйством распределено 200 тысяч гектаров земли. Организовано около 300 тысяч субъектов предпринимательства, расширена деятельность 20 тысяч предприятий. В прошлом году из бедности выведен 1 миллион человек", — говорится в сообщении.
В недавно принятой Конституции в новой редакции государство взяло на себя обязательство по сокращению бедности.
В связи с этим на совещании обсудили меры по выведению этой работы на новый уровень, прежде всего Министерство занятости и сокращения бедности должно по-новому организовать работу на местах.
"Достоин внимания опыт Китая по сокращению бедности. Делегация нашей страны недавно побывала в Китае для изучения этого опыта и разработки новых подходов. Китайские специалисты были привлечены в Министерство занятости и сокращения бедности", — говорится в сообщении.
На совещании с президентом определили, что на основе китайского опыта в одном из районов каждой области Узбекистана будет реализована отдельная программа по выведению из бедности.
"При этом внимание будет уделено улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации махаллей в районах с высоким уровнем бедности", — говорится в сообщении.
По итогам встречи даны поручения организовать оказание более 100 социальных услуг непосредственно в махаллях.
Читайте также:
Шавкат Мирзиёев озвучил меры по повышению благосостояния сырдарьинцев
Лицам с инвалидностью возместят часть расходов на покупку земли
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0