https://uz.sputniknews.ru/20230511/oblast-uzbekistan-realizatsiya-programma-vyvedeniye-bednost-34835322.html

В областях Узбекистана реализуют программу по выведению из бедности

В областях Узбекистана реализуют программу по выведению из бедности

При этом особое внимание уделят улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры

2023-05-11T08:51+0500

2023-05-11T08:51+0500

2023-05-11T09:26+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

бедность

махалля

инфраструра

сокращение

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по сокращению бедности и повышению занятости, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках административной реформы образовали ответственное за эти направления министерство, в сфере создали все правовые и организационные основы. Впервые в Узбекистане ввели понятие минимальных потребительских расходов.В недавно принятой Конституции в новой редакции государство взяло на себя обязательство по сокращению бедности.В связи с этим на совещании обсудили меры по выведению этой работы на новый уровень, прежде всего Министерство занятости и сокращения бедности должно по-новому организовать работу на местах.На совещании с президентом определили, что на основе китайского опыта в одном из районов каждой области Узбекистана будет реализована отдельная программа по выведению из бедности. По итогам встречи даны поручения организовать оказание более 100 социальных услуг непосредственно в махаллях.Читайте также:

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