https://uz.sputniknews.ru/20230514/vsemirnaya-organizatsiya-zdravooxraneniya-borba-anemiya-programma-razrabotka-34914074.html

ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией

ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией

В ее рамках предлагают принимать комплексные меры по устранению причин анемии и факторов риска, привлекая к этому правительство, гражданское общество, международные организации и СМИ

2023-05-14T15:51+0500

2023-05-14T15:51+0500

2023-05-14T15:53+0500

воз

борьба

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общество

анемия

программа

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. На международном форуме по здоровью матерей и младенцев, прошедшем в южноафриканском Кейптауне, ВОЗ дала старт первой комплексной программе по сокращению уровня заболеваемости анемией, сообщает "Новости ООН".По данным Всемирной организации здравоохранения, от анемии страдают около 30 % женщин, 37 % беременных женщин и 40 % детей в возрасте от полугода до пяти лет. Большинство случаев наблюдают в странах со средним и низким уровнем дохода.По его словам, анемия – это сложное состояние со множеством причин, в том числе дефицитом других питательных веществ, инфекциями, воспалением, гинекологическими и акушерскими заболеваниями, а также наследственными нарушениями.В ВОЗ подчеркнули роль таких факторов, как здоровое питание, точная и своевременная диагностика анемии, прием витаминов и микроэлементов, а также повышение осведомленности населения об этой проблеме.Эксперты ВОЗ отметили, что мер по борьбе с анемией, принимаемых странами недостаточно и призвали к более активным действиям.Новая программа включает комплексные меры, призванные устранить причины анемии и факторы риска. Несмотря на то, что здравоохранение — основной сектор для реализации многих из них, эксперты ВОЗ подчеркнули также роль правительства, гражданского общества, академических кругов, международных организаций и СМИ.Напомним, что анемия, еще известная как малокровие, – синдром, при котором в крови уменьшается содержание гемоглобина и эритроцитов, а также нарушается транспортировка кислорода и развивается гипоксия.Типичные симптомы анемии – слабость, быстрая утомляемость, общее недомогание. Люди с более выраженной анемией могут жаловаться на одышку даже при незначительной или умеренной нагрузке, сердцебиение, головную боль, шум в ушах, нарушения сна, аппетита, полового влечения. В острой форме, или при наличии сопутствующей патологии, анемия может сопровождаться развитием сердечной недостаточности.Одной из самых распространенных причин анемии является дефицит железа, однако она также может возникать вследствие больших кровопотерь, наследственных нарушений, болезней почек или печени, инфекционных и онкологических заболеваний.Ранее мы писали, почему немеют пальцы рук. Одной из причин является низкий гемоглобин.

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