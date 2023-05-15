https://uz.sputniknews.ru/20230515/armiya-uzbekistan-kazaxstan-ucheniya-foto-34950215.html

Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения — фото

Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения — фото

Учения проводят для поддержки безопасности в ЦА.

2023-05-15T14:52+0500

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политика

узбекистан

казахстан

военные учения

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На полигоне "Ангрен" стартовали военные тактико-тренировочные учения Узбекистана и Казахстана, передает узбекское министерство обороны.Учения получили название "Щит-2023". Сегодня состоялось их торжественное открытие. На мероприятии выступил командующий войсками Ташкентского военного округа полковник Закир Сайфудинов.В своей речи полковник подчеркнул, что военное сотрудничество Ташкента и Астаны имеет большое значение в обеспечении безопасности и стабильности в ЦА.По данным ведомства, главные задачи маневров — обмен опытом, оттачивание знаний и навыков, а также укрепление связей узбекских и казахстанских военнослужащих.Напомним, в этом году Узбекистан также примет участие в военных учениях "Евразия — Антитеррор-2023" в рамках ШОС.

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