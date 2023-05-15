Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения — фото
14:52 15.05.2023 (обновлено: 14:56 15.05.2023)
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Военнослужащие двух стран проводят совместные учения для обеспечения безопасности в ЦА.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На полигоне "Ангрен" стартовали военные тактико-тренировочные учения Узбекистана и Казахстана, передает узбекское министерство обороны.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Учения получили название "Щит-2023". Сегодня состоялось их торжественное открытие. На мероприятии выступил командующий войсками Ташкентского военного округа полковник Закир Сайфудинов.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В своей речи полковник подчеркнул, что военное сотрудничество Ташкента и Астаны имеет большое значение в обеспечении безопасности и стабильности в ЦА.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
По данным ведомства, главные задачи маневров — обмен опытом, оттачивание знаний и навыков, а также укрепление связей узбекских и казахстанских военнослужащих.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Напомним, в этом году Узбекистан также примет участие в военных учениях "Евразия — Антитеррор-2023" в рамках ШОС.