Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230515/armiya-uzbekistan-kazaxstan-ucheniya-foto-34950215.html
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения — фото
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения — фото
Учения проводят для поддержки безопасности в ЦА.
2023-05-15T14:52+0500
2023-05-15T14:56+0500
политика
узбекистан
казахстан
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34935247_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_5f0fc1a4c188e2ea7629c93bc46b1ecc.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На полигоне "Ангрен" стартовали военные тактико-тренировочные учения Узбекистана и Казахстана, передает узбекское министерство обороны.Учения получили название "Щит-2023". Сегодня состоялось их торжественное открытие. На мероприятии выступил командующий войсками Ташкентского военного округа полковник Закир Сайфудинов.В своей речи полковник подчеркнул, что военное сотрудничество Ташкента и Астаны имеет большое значение в обеспечении безопасности и стабильности в ЦА.По данным ведомства, главные задачи маневров — обмен опытом, оттачивание знаний и навыков, а также укрепление связей узбекских и казахстанских военнослужащих.Напомним, в этом году Узбекистан также примет участие в военных учениях "Евразия — Антитеррор-2023" в рамках ШОС.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34935247_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_323389aa24049a967a659bc85018432d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото узбекистан и казахстан проводят совместные учения политика ташкент астана военные учения армия
фото узбекистан и казахстан проводят совместные учения политика ташкент астана военные учения армия

Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения — фото

14:52 15.05.2023 (обновлено: 14:56 15.05.2023)
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Подписаться на
НовостиTelegram
Военнослужащие двух стран проводят совместные учения для обеспечения безопасности в ЦА.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На полигоне "Ангрен" стартовали военные тактико-тренировочные учения Узбекистана и Казахстана, передает узбекское министерство обороны.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Учения получили название "Щит-2023". Сегодня состоялось их торжественное открытие. На мероприятии выступил командующий войсками Ташкентского военного округа полковник Закир Сайфудинов.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В своей речи полковник подчеркнул, что военное сотрудничество Ташкента и Астаны имеет большое значение в обеспечении безопасности и стабильности в ЦА.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
По данным ведомства, главные задачи маневров — обмен опытом, оттачивание знаний и навыков, а также укрепление связей узбекских и казахстанских военнослужащих.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
В Ангрене начались тактико-специальные учения с участием военных Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Напомним, в этом году Узбекистан также примет участие в военных учениях "Евразия — Антитеррор-2023" в рамках ШОС.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0