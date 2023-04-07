https://uz.sputniknews.ru/20230407/strany-shos-provedut-antiterroristicheskie-ucheniya-v-kyrgyzstane--33667697.html

Страны ШОС проведут антитеррористические учения в Кыргызстане

Страны ШОС проведут антитеррористические учения в Кыргызстане

Также ШОС организует совместные заседание и конференцию.

2023-04-07T15:48+0500

2023-04-07T15:48+0500

2023-04-07T16:43+0500

шос

учения

борьба с терроризмом

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества в этом году проведут совместные антитеррористические учения в Кыргызстане. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.Читайте также:

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