Страны ШОС проведут антитеррористические учения в Кыргызстане
15:48 07.04.2023 (обновлено: 16:43 07.04.2023)
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкГосударственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
© Sputnik / Alexey Kudenko/
Государства согласовали проведение совместных учений, заседания, информационной операции и научно-практической конференции.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества в этом году проведут совместные антитеррористические учения в Кыргызстане. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Согласовано проведение в 2023 году очередного совместного антитеррористического учения компетентных органов государств — членов ШОС "Евразия — Антитеррор-2023" в Кыргызской Республике", — написала пресс-служба организации.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
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