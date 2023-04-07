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https://uz.sputniknews.ru/20230407/strany-shos-provedut-antiterroristicheskie-ucheniya-v-kyrgyzstane--33667697.html
Страны ШОС проведут антитеррористические учения в Кыргызстане
Страны ШОС проведут антитеррористические учения в Кыргызстане
Также ШОС организует совместные заседание и конференцию.
2023-04-07T15:48+0500
2023-04-07T16:43+0500
шос
учения
борьба с терроризмом
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества в этом году проведут совместные антитеррористические учения в Кыргызстане. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.Читайте также:
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Страны ШОС проведут антитеррористические учения в Кыргызстане

15:48 07.04.2023 (обновлено: 16:43 07.04.2023)
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкГосударственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
Государственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Государства согласовали проведение совместных учений, заседания, информационной операции и научно-практической конференции.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества в этом году проведут совместные антитеррористические учения в Кыргызстане. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.

"Согласовано проведение в 2023 году очередного совместного антитеррористического учения компетентных органов государств — членов ШОС "Евразия — Антитеррор-2023" в Кыргызской Республике", — написала пресс-служба организации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
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