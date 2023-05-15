https://uz.sputniknews.ru/20230515/festival-tvorchestvo-narod-yevraziya-uzbekistan-34953085.html

Для чего народы Евразии встретятся в Узбекистане

Для чего народы Евразии встретятся в Узбекистане

В ноябре этого года в Ташкенте соберутся творческие, фольклорные и этнографические группы, детские и семейные коллективы, хореографические ансамбли и мнгогие другие.

2023-05-15T17:46+0500

2023-05-15T17:46+0500

2023-05-15T18:23+0500

узбекистан

евразия

культура

фестиваль

ремесленники

народные ансамбли

ансамбль

снг

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 6 по 10 ноября 2023 года в Ташкенте пройдет первый международный фестиваль художественного творчества народов Евразии "За мир и дружбу", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Участники фестиваля — творческие, фольклорные и этнографические группы, детские и семейные коллективы, хореографические ансамбли, индивидуальные исполнители, ремесленники, мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства и другие творческие объединения. Ожидается, что форум соберет 200 исполнителей из более чем 10 стран.Организаторы фестиваля — Всеобщая конфедерация профсоюзов, Федерация профсоюзов Узбекистана, национальные профцентры и международные отраслевые объединения профсоюзов — членские организации Всеобщей конфедерации профсоюзов.По замыслу организаторов, проведение фестиваля позволит познакомить его участников и гостей с достижениями в области художественного творчества, даст импульс популяризации знаний по истории развития культуры народов Евразии, будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между народами.В программе мероприятия — концертные выступления на различных площадках Ташкента, гала-концерт, выставки народных ремесел и обширная экскурсионная программа.Ранее Sputnik рассказывал о международном фестивале бахши, прошедшем в Гулистане (Сырдарьинская область).В нем принимали участие музыканты, певцы и гости из более чем 30 стран мира, в том числе России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Южной Кореи и Японии.

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узбекистан ташкент фестиваль художественное творчество народы евразии за мир и дружбу творческие фольклорные этнографические группы детские семейные коллективы хореографические ансамбли индивидуальные исполнители ремесленники мастера изобразительного декоративно-прикладного искусства всеобщая конфедерация профсоюзов федерация профсоюзов узбекистана