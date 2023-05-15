https://uz.sputniknews.ru/20230515/medali-zoloto-serebro-bronzu-chempiona-boks-imya-ves-foto-34957655.html

Кто взял золото, серебро и бронзу на ЧМ по боксу — имена, весовые категории, фото

Кто взял золото, серебро и бронзу на ЧМ по боксу — имена, весовые категории, фото

Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

2023-05-15T19:17+0500

2023-05-15T19:17+0500

2023-05-15T19:27+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

спорт

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 30 апреля по 14 мая в Ташкенте проходил чемпионат мира по боксу.С девятью медалями Узбекистан занял 1 место в общекомандном зачете. ЗолотоСереброБронзаКазахстан (2 место в общекомандном зачете)ЗолотоСереброДулат Бекбауов (-67кг)Россия (3 место в общекомандном зачете)ЗолотоБронзаКуба (4 место в общекомандном зачете)ЗолотоЙоэнлис Эрнандес (-75кг)СереброБронзаАлехандро Кларо (46-48кг)Йосвани Вейтия (-54 кг)Франция (5 место в общекомандном зачете)ЗолотоСофьян Умиа (-60кг)СереброБиллаль Беннама (-51кг)БронзаМорено Фендеро (-75кг)Грузия (6 место в общекомандном зачете)СереброСахил Алахвердови (46-48кг)БронзаАзербайджан (7 место в общекомандном зачете)СереброЛорен Альфонсо (-86кг)БронзаМухаммад Абдуллаев (+92кг)Бразилия (7 место в общекомандном зачете)СереброВандерлей Перейра (-75кг)БронзаВандерсон де Оливейра (-71кг)Монголия (7 место в общекомандном зачете)СереброБаатарсухийн Чинзориг (-63,5кг)БронзаБаттумур Мишельт (-67кг)Италия (10 место в общекомандном зачете)СереброАзиз Аббес Мухийдин (+92кг)Китай (10 место в общекомандном зачете)СереброТохтарбек Танатхан (-80кг)Индия (11 место в общекомандном зачете)БронзаИспания (11 место в общекомандном зачете)БронзаАрмения (14 место в общекомандном зачете)Бронза:Иордания (15 место в общекомандном зачете)БронзаМохаммад Абу-Джадже (-60кг)Кыргызстан (15 место в общекомандном зачете)БронзаМунарбек Сейитбек (-57кг)Мексика (15 место в общекомандном зачете)БронзаРохелио Ромеро (-86кг)Таджикистан (15 место в общекомандном зачете)БронзаБаходур Усмонов (-63,5кг).Напомним, чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.9 наград позволили Узбекистану занять первое место в общекомандном зачете.Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.В турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.

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