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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230515/medali-zoloto-serebro-bronzu-chempiona-boks-imya-ves-foto-34957655.html
Кто взял золото, серебро и бронзу на ЧМ по боксу — имена, весовые категории, фото
Кто взял золото, серебро и бронзу на ЧМ по боксу — имена, весовые категории, фото
Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
2023-05-15T19:17+0500
2023-05-15T19:27+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
спорт
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 30 апреля по 14 мая в Ташкенте проходил чемпионат мира по боксу.С девятью медалями Узбекистан занял 1 место в общекомандном зачете. ЗолотоСереброБронзаКазахстан (2 место в общекомандном зачете)ЗолотоСереброДулат Бекбауов (-67кг)Россия (3 место в общекомандном зачете)ЗолотоБронзаКуба (4 место в общекомандном зачете)ЗолотоЙоэнлис Эрнандес (-75кг)СереброБронзаАлехандро Кларо (46-48кг)Йосвани Вейтия (-54 кг)Франция (5 место в общекомандном зачете)ЗолотоСофьян Умиа (-60кг)СереброБиллаль Беннама (-51кг)БронзаМорено Фендеро (-75кг)Грузия (6 место в общекомандном зачете)СереброСахил Алахвердови (46-48кг)БронзаАзербайджан (7 место в общекомандном зачете)СереброЛорен Альфонсо (-86кг)БронзаМухаммад Абдуллаев (+92кг)Бразилия (7 место в общекомандном зачете)СереброВандерлей Перейра (-75кг)БронзаВандерсон де Оливейра (-71кг)Монголия (7 место в общекомандном зачете)СереброБаатарсухийн Чинзориг (-63,5кг)БронзаБаттумур Мишельт (-67кг)Италия (10 место в общекомандном зачете)СереброАзиз Аббес Мухийдин (+92кг)Китай (10 место в общекомандном зачете)СереброТохтарбек Танатхан (-80кг)Индия (11 место в общекомандном зачете)БронзаИспания (11 место в общекомандном зачете)БронзаАрмения (14 место в общекомандном зачете)Бронза:Иордания (15 место в общекомандном зачете)БронзаМохаммад Абу-Джадже (-60кг)Кыргызстан (15 место в общекомандном зачете)БронзаМунарбек Сейитбек (-57кг)Мексика (15 место в общекомандном зачете)БронзаРохелио Ромеро (-86кг)Таджикистан (15 место в общекомандном зачете)БронзаБаходур Усмонов (-63,5кг).Напомним, чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.9 наград позволили Узбекистану занять первое место в общекомандном зачете.Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.В турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
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узбекистан чемпионат мира бокс имена медали весовая категория золото серебро бронза хасанбой дусматов абдумалик халоков руслан абдуллаев асадхужа муйдинхужаев баходир жалолов ойбек жураев саиджамшид жафаров аълохон абдуллаев лазизбек муллажонов
узбекистан чемпионат мира бокс имена медали весовая категория золото серебро бронза хасанбой дусматов абдумалик халоков руслан абдуллаев асадхужа муйдинхужаев баходир жалолов ойбек жураев саиджамшид жафаров аълохон абдуллаев лазизбек муллажонов

Кто взял золото, серебро и бронзу на ЧМ по боксу — имена, весовые категории, фото

19:17 15.05.2023 (обновлено: 19:27 15.05.2023)
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© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 30 апреля по 14 мая в Ташкенте проходил чемпионат мира по боксу.
С девятью медалями Узбекистан занял 1 место в общекомандном зачете.
Золото
Хасанбой Дусматов (-51кг)
Абдумалик Халоков (-57кг)
Руслан Абдуллаев (63,5кг)
Асадхужа Муйдинхужаев (-67кг)
Баходир Жалолов (+92кг)
© НОКХасанбой Дусматов стал лучшим боксёром ЧМ
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Абдумалик Халоков оформил чемпионство
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© Федерация бокса УзбекистанаРуслан Абдуллаев
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Руслан Абдуллаев
© Федерация бокса Узбекистана
Асадхужа Муйдинхужаев
Асадхужа Муйдинхужаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Асадхужа Муйдинхужаев
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Баходир Жалолов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Баходир Жалолов
© НОК Узбекистана
Серебро
Ойбек Жураев (-54кг)
Саиджамшид Жафаров (-71кг)
© Национальный олимпийский комитетОйбек Жураев
Ойбек Жураев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Ойбек Жураев
© Национальный олимпийский комитет
© Федерация бокса УзбекистанаСаиджамшид Жафаров
Саиджамшид Жафаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Саиджамшид Жафаров
© Федерация бокса Узбекистана
Бронза
Аълохон Абдуллаев (-75кг)
Лазизбек Муллажонов (-92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаАълохон Абдуллаев
Аълохон Абдуллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Аълохон Абдуллаев
© Федерация бокса Узбекистана
© НОК УзбекистанаЛазизбек Мулложонов
Лазизбек Мулложонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Лазизбек Мулложонов
© НОК Узбекистана
Казахстан (2 место в общекомандном зачете)
Золото
Санжар Ташкенбай (-48кг)
Махмуд Сабырхан (-54кг)
Асланбек Шымбергенов (-71кг)
Нурбек Оралбай (-80кг)
Серебро
Дулат Бекбауов (-67кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Россия (3 место в общекомандном зачете)
Золото
Шарапутдин Атаев (-86кг)
Муслим Гаджимагомедов (-92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Бронза
Эдмонд Худоян (-48кг)
Дмитрий Двали (-54кг)
Всеволод Шумков (-60кг)
Имам Хатаев (-80кг)
Куба (4 место в общекомандном зачете)
Золото
Йоэнлис Эрнандес (-75кг)
Серебро
Сайдель Орта (-57кг)
Эрисланди Альварес (-60кг)
Фернандо Арзола (+92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Бронза
Алехандро Кларо (46-48кг)
Йосвани Вейтия (-54 кг)
Франция (5 место в общекомандном зачете)
Золото
Софьян Умиа (-60кг)
Серебро
Биллаль Беннама (-51кг)
Бронза
Морено Фендеро (-75кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Грузия (6 место в общекомандном зачете)
Серебро
Сахил Алахвердови (46-48кг)
Бронза
Лаша Гурули (-67кг)
Георгий Кушиташвили (-86кг)
Азербайджан (7 место в общекомандном зачете)
Серебро
Лорен Альфонсо (-86кг)
Бронза
Мухаммад Абдуллаев (+92кг)
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Бразилия (7 место в общекомандном зачете)
Серебро
Вандерлей Перейра (-75кг)
Бронза
Вандерсон де Оливейра (-71кг)
Монголия (7 место в общекомандном зачете)
Серебро
Баатарсухийн Чинзориг (-63,5кг)
Бронза
Баттумур Мишельт (-67кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Италия (10 место в общекомандном зачете)
Серебро
Азиз Аббес Мухийдин (+92кг)
Китай (10 место в общекомандном зачете)
Серебро
Тохтарбек Танатхан (-80кг)
Индия (11 место в общекомандном зачете)
Бронза
Бориа Дипак (-51кг)
Мохаммад Хуссамуддин (-57кг)
Нишант Дев (-71кг)
Испания (11 место в общекомандном зачете)
Бронза
Мартин Молина (-51кг)
Газимагомед Джалидов (-80кг)
Айюб Гадфа Дрисси (+92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Армения (14 место в общекомандном зачете)
Бронза:
Оганес Бачков (-63,5кг)
Нарек Манасян (-92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Иордания (15 место в общекомандном зачете)
Бронза
Мохаммад Абу-Джадже (-60кг)
Кыргызстан (15 место в общекомандном зачете)
Бронза
Мунарбек Сейитбек (-57кг)
© Федерация футбола УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация футбола Узбекистана
Мексика (15 место в общекомандном зачете)
Бронза
Рохелио Ромеро (-86кг)
Таджикистан (15 место в общекомандном зачете)
Бронза
Баходур Усмонов (-63,5кг).
Напомним, чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.
Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
9 наград позволили Узбекистану занять первое место в общекомандном зачете.
Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
В турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
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