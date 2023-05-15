Кто взял золото, серебро и бронзу на ЧМ по боксу — имена, весовые категории, фото
19:17 15.05.2023 (обновлено: 19:27 15.05.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаОчередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 30 апреля по 14 мая в Ташкенте проходил чемпионат мира по боксу.
С девятью медалями Узбекистан занял 1 место в общекомандном зачете.
Золото
Хасанбой Дусматов (-51кг)
Абдумалик Халоков (-57кг)
Руслан Абдуллаев (63,5кг)
Асадхужа Муйдинхужаев (-67кг)
Баходир Жалолов (+92кг)
© НОКХасанбой Дусматов стал лучшим боксёром ЧМ
Хасанбой Дусматов стал лучшим боксёром ЧМ
© НОК
© НОКАбдумалик Халоков оформил чемпионство
Абдумалик Халоков оформил чемпионство
© НОК
© Федерация бокса УзбекистанаРуслан Абдуллаев
Руслан Абдуллаев
© Федерация бокса Узбекистана
Асадхужа Муйдинхужаев
Асадхужа Муйдинхужаев
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Баходир Жалолов
© НОК Узбекистана
Серебро
Ойбек Жураев (-54кг)
Саиджамшид Жафаров (-71кг)
© Национальный олимпийский комитетОйбек Жураев
Ойбек Жураев
© Национальный олимпийский комитет
© Федерация бокса УзбекистанаСаиджамшид Жафаров
Саиджамшид Жафаров
© Федерация бокса Узбекистана
Бронза
Аълохон Абдуллаев (-75кг)
Лазизбек Муллажонов (-92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаАълохон Абдуллаев
Аълохон Абдуллаев
© Федерация бокса Узбекистана
© НОК УзбекистанаЛазизбек Мулложонов
Лазизбек Мулложонов
© НОК Узбекистана
Казахстан (2 место в общекомандном зачете)
Золото
Санжар Ташкенбай (-48кг)
Махмуд Сабырхан (-54кг)
Асланбек Шымбергенов (-71кг)
Нурбек Оралбай (-80кг)
Серебро
Дулат Бекбауов (-67кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Россия (3 место в общекомандном зачете)
Золото
Шарапутдин Атаев (-86кг)
Муслим Гаджимагомедов (-92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Бронза
Эдмонд Худоян (-48кг)
Дмитрий Двали (-54кг)
Всеволод Шумков (-60кг)
Имам Хатаев (-80кг)
Куба (4 место в общекомандном зачете)
Золото
Йоэнлис Эрнандес (-75кг)
Серебро
Сайдель Орта (-57кг)
Эрисланди Альварес (-60кг)
Фернандо Арзола (+92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Бронза
Алехандро Кларо (46-48кг)
Йосвани Вейтия (-54 кг)
Франция (5 место в общекомандном зачете)
Золото
Софьян Умиа (-60кг)
Серебро
Биллаль Беннама (-51кг)
Бронза
Морено Фендеро (-75кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Грузия (6 место в общекомандном зачете)
Серебро
Сахил Алахвердови (46-48кг)
Бронза
Лаша Гурули (-67кг)
Георгий Кушиташвили (-86кг)
Азербайджан (7 место в общекомандном зачете)
Серебро
Лорен Альфонсо (-86кг)
Бронза
Мухаммад Абдуллаев (+92кг)
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Бразилия (7 место в общекомандном зачете)
Серебро
Вандерлей Перейра (-75кг)
Бронза
Вандерсон де Оливейра (-71кг)
Монголия (7 место в общекомандном зачете)
Серебро
Баатарсухийн Чинзориг (-63,5кг)
Бронза
Баттумур Мишельт (-67кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Италия (10 место в общекомандном зачете)
Серебро
Азиз Аббес Мухийдин (+92кг)
Китай (10 место в общекомандном зачете)
Серебро
Тохтарбек Танатхан (-80кг)
Индия (11 место в общекомандном зачете)
Бронза
Бориа Дипак (-51кг)
Мохаммад Хуссамуддин (-57кг)
Нишант Дев (-71кг)
Испания (11 место в общекомандном зачете)
Бронза
Мартин Молина (-51кг)
Газимагомед Джалидов (-80кг)
Айюб Гадфа Дрисси (+92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Армения (14 место в общекомандном зачете)
Бронза:
Оганес Бачков (-63,5кг)
Нарек Манасян (-92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация бокса Узбекистана
Иордания (15 место в общекомандном зачете)
Бронза
Мохаммад Абу-Джадже (-60кг)
Кыргызстан (15 место в общекомандном зачете)
Бронза
Мунарбек Сейитбек (-57кг)
© Федерация футбола УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Федерация футбола Узбекистана
Мексика (15 место в общекомандном зачете)
Бронза
Рохелио Ромеро (-86кг)
Таджикистан (15 место в общекомандном зачете)
Бронза
Баходур Усмонов (-63,5кг).
Напомним, чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.
Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
9 наград позволили Узбекистану занять первое место в общекомандном зачете.
Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
В турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.