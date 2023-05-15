https://uz.sputniknews.ru/20230515/mirziyoyev-erdogan-razgovor-telefon-34927847.html
Мирзиёев и Эрдоган поговорили по телефону — что обсудили
Мирзиёев и Эрдоган поговорили по телефону — что обсудили
В ходе разговора рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений.
2023-05-15T12:15+0500
2023-05-15T12:15+0500
2023-05-15T12:26+0500
узбекистан
турция
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
телефонный разговор
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Турции с успешным проведением президентских и парламентских выборов, по итогам которых действующий президент страны и Республиканский альянс завоевали большинство голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Особо отметили, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке турецким народом курса политических преобразований и экономических реформ Эрдогана.Кроме того, отметили важность продолжения активной работы по подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
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узбекистан турция президент шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган президентские выборы парламентские выборы сотрудничество политика
узбекистан турция президент шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган президентские выборы парламентские выборы сотрудничество политика
Мирзиёев и Эрдоган поговорили по телефону — что обсудили
12:15 15.05.2023 (обновлено: 12:26 15.05.2023)
В ходе разговора рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Турции с успешным проведением президентских и парламентских выборов, по итогам которых действующий президент страны и Республиканский альянс завоевали большинство голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Особо отметили, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке турецким народом курса политических преобразований и экономических реформ Эрдогана.
"В ходе беседы были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении.
Кроме того, отметили важность продолжения активной работы по подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.