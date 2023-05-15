https://uz.sputniknews.ru/20230515/mirziyoyev-erdogan-razgovor-telefon-34927847.html

Мирзиёев и Эрдоган поговорили по телефону — что обсудили

Мирзиёев и Эрдоган поговорили по телефону — что обсудили

В ходе разговора рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений.

2023-05-15T12:15+0500

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2023-05-15T12:26+0500

узбекистан

турция

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

телефонный разговор

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Турции с успешным проведением президентских и парламентских выборов, по итогам которых действующий президент страны и Республиканский альянс завоевали большинство голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Особо отметили, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке турецким народом курса политических преобразований и экономических реформ Эрдогана.Кроме того, отметили важность продолжения активной работы по подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

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