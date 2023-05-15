https://uz.sputniknews.ru/20230515/turtsiya-vybory-prezidenta-golosovanie-uzbekistan-34934156.html
Президентские выборы в Турции — за кого проголосовали турки в Узбекистане
Президентские выборы в Турции — за кого проголосовали турки в Узбекистане
Более 1 700 человек проголосовало в ходе выборов президента Турции на избирательных участках в Узбекистане.
2023-05-15T13:19+0500
2023-05-15T13:19+0500
2023-05-15T13:19+0500
турция
узбекистан
выборы президента
политика
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. По итогам голосования на избирательных участках на территории Узбекистана Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,6% голосов, следует из информации, опубликованной на сайте информационного агентства Анадолу.Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 40,88% голосов избирателей. За Синана Огана проголосовало 5,27% граждан Турции, находящихся в Узбекистане.Всего на территории республики было установлено 9 урн для голосования. Свой голос на выборах отдали 1 772 человека, при этом шесть бюллетеней признали недействительными. Явка на территории Узбекистана составила 55,69%.На территории Турции после подсчета 100% голосов Эрдоган набрал 49,24%, Кылычдароглу — 45,06% голосов.Подсчет голосов на участках для голосования за рубежом продолжается.Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в стране 28 мая может пройти второй тур выборов. Окончательные результаты голосования и решение о проведении второго тура объявит ЦИК Турции.По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллионов. Явка превысила 88,8%.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.Президент Шавкат Мирзиёев поздравил Эрдогана с успешным проведением выборов.
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узбекистан турци президентские выборы голосование участки урны подсчет бюллетеней реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдароглу
узбекистан турци президентские выборы голосование участки урны подсчет бюллетеней реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдароглу
Президентские выборы в Турции — за кого проголосовали турки в Узбекистане
Более 1 700 человек проголосовали в ходе выборов президента Турции на избирательных участках в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
По итогам голосования на избирательных участках на территории Узбекистана Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,6% голосов, следует из информации, опубликованной на сайте информационного агентства Анадолу
.
Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 40,88% голосов избирателей. За Синана Огана проголосовало 5,27% граждан Турции, находящихся в Узбекистане.
Всего на территории республики было установлено 9 урн для голосования. Свой голос на выборах отдали 1 772 человека, при этом шесть бюллетеней признали недействительными. Явка на территории Узбекистана составила 55,69%.
На территории Турции после подсчета 100% голосов Эрдоган набрал 49,24%, Кылычдароглу — 45,06% голосов.
Подсчет голосов на участках для голосования за рубежом продолжается.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в стране 28 мая может пройти второй тур выборов. Окончательные результаты голосования и решение о проведении второго тура объявит ЦИК Турции.
По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллионов. Явка превысила 88,8%.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.