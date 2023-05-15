https://uz.sputniknews.ru/20230515/uzbekistan-rossiya-ukrepleniye-sotrudnichestvo-metallurgiya-34933551.html

Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в области металлургии

Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в области металлургии

В российском Магнитогорске проходит конференция для горняков и металлургов стран СНГ. 15.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-15T14:02+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Молодые специалисты Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) принимают участие в научно-технической конференции, организованной Союзом молодых металлургов Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба АГМК.В рамках промышленной экскурсии вместе с другими представителями СНГ они посетили Магнитогорский металлургический завод.Ранее Sputnik сообщал об увеличении объем экспорта АГМК, в том числе с Россией.Так, за прошедший год комбинат поставил в Россию 727 тонн медных труб на сумму $7 млн, 784 тонны медного купороса стоимостью $1,7 млн, а также 17,7 тыс. тонн металлического цинка на сумму $60,8 млн.Общая сумма экспорта продукции АГМК в Россию составила $88,6 млн, на втором месте расположился Казахстан с $39,8 млн, а на третьем Таджикистан — $2,85 млн. В Беларусь за прошлый год была экспортирована продукция на сумму $2,82 млн, в Кыргызстан — на $729 тыс. и в Азербайджан — продукция на сумму $368 тыс.Напомним, АГМК является одним из крупнейших промышленных предприятий Узбекистана. Производственные мощности комбината базируются на запасах медно-молибденовых, свинцово-цинковых и золото-серебряных месторождений, расположенных на территориях Ташкентской, Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской областей республики.На АГМК работают более 36 тыс. горняков и металлургов.

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