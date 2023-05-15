Завтрак, который поможет взбодриться
© Sputnik / Сергей ЕлкинЯичница
© Sputnik / Сергей Елкин
Эксперт: наибольший заряд энергии по утрам дают каши, яйца, цитрусовые и шоколад.
мы рассказывали о ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Какой завтрак не только обеспечит организм питательными веществами, но и зарядит бодростью до обеда, рассказала нутрициолог Марина Мельникова в интервью радио Sputnik.
© Pexels / Foodie FactorБутерброд с авокадо
Бутерброд с авокадо
© Pexels / Foodie Factor
"Завтрак – это топливо, которое заряжает организм энергией. Самый полезный выбор – каша, она может быть гречневой, овсяной, перловой, пшенной. В каше содержится большое количество медленных углеводов, которые быстро насыщают желудок и долго не дают появиться чувству голода. Далее – яйца. Они полны минералов, витаминов и протеинов, необходимых организму для полноценной работы. Пара вареных яиц может подарить вам столько энергии, что хватит до обеда. А если добавить еще и овощи, то получится идеальный вариант завтрака”, — перечислила специалист.
Также она посоветовала обратить внимание на молочные продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ — витамином D, калием и кальцием.
© Depositphotos.com / LiSa_16Здоровый плотный завтрак
Здоровый плотный завтрак
© Depositphotos.com / LiSa_16
Кроме того, по словам специалиста по правильному питанию, взбодриться утром помогут апельсиновый сок и горький шоколад.
© Pixabay.com/stevepbАпельсиновый сок
Апельсиновый сок
© Pixabay.com/stevepb
"Цитрусовые – настоящая находка для тех, кто вечно хочет спать. Сок апельсина содержит большое количество витамина С, наполняющего организм энергией. Однако лакомиться таким напитком натощак не стоит, это может привести к язве. Далее – горький шоколад. В нем содержится не менее 55% какао бобов, богатых пищевыми волокнами и магнием, а этот элемент способствует высвобождению эндорфинов, гормонов счастья, и серотонина, необходимого для борьбы со стрессом, — объяснила Мельникова.
© Foto : Pixabay / Alexander SteinКусочки темного шоколада
Кусочки темного шоколада
© Foto : Pixabay / Alexander Stein
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