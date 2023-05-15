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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230515/zavtrak-bodrost-produkty-nutritsiolog-rekomendatsiya-34918634.html
Завтрак, который поможет взбодриться
Завтрак, который поможет взбодриться
Эксперт: наибольший заряд энергии по утрам дают каши, яйца, цитрусовые и шоколад
2023-05-15T07:00+0500
2023-05-15T07:00+0500
это интересно
здоровье
еда
витамины
правильное питание
мнение эксперта
шоколад
яйца
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мы рассказывали о ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Какой завтрак не только обеспечит организм питательными веществами, но и зарядит бодростью до обеда, рассказала нутрициолог Марина Мельникова в интервью радио Sputnik.Также она посоветовала обратить внимание на молочные продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ — витамином D, калием и кальцием.Кроме того, по словам специалиста по правильному питанию, взбодриться утром помогут апельсиновый сок и горький шоколад.Ранее мы публиковали Топ-6 лучших напитков для жары.
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здоровье еда витамины правильное питание мнение эксперта шоколад яйца
здоровье еда витамины правильное питание мнение эксперта шоколад яйца

Завтрак, который поможет взбодриться

07:00 15.05.2023
© Sputnik / Сергей ЕлкинЯичница
Яичница - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Сергей Елкин
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Эксперт: наибольший заряд энергии по утрам дают каши, яйца, цитрусовые и шоколад.
мы рассказывали о ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Какой завтрак не только обеспечит организм питательными веществами, но и зарядит бодростью до обеда, рассказала нутрициолог Марина Мельникова в интервью радио Sputnik.
© Pexels / Foodie FactorБутерброд с авокадо
Бутерброд с авокадо - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
Бутерброд с авокадо
© Pexels / Foodie Factor

"Завтрак – это топливо, которое заряжает организм энергией. Самый полезный выбор – каша, она может быть гречневой, овсяной, перловой, пшенной. В каше содержится большое количество медленных углеводов, которые быстро насыщают желудок и долго не дают появиться чувству голода. Далее – яйца. Они полны минералов, витаминов и протеинов, необходимых организму для полноценной работы. Пара вареных яиц может подарить вам столько энергии, что хватит до обеда. А если добавить еще и овощи, то получится идеальный вариант завтрака”, — перечислила специалист.

Также она посоветовала обратить внимание на молочные продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ — витамином D, калием и кальцием.
CC0 / Pexels / Свежее молоко
Свежее молоко - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
Свежее молоко
CC0 / Pexels /
© Depositphotos.com / LiSa_16Здоровый плотный завтрак
Здоровый плотный завтрак - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
Здоровый плотный завтрак
© Depositphotos.com / LiSa_16
Кроме того, по словам специалиста по правильному питанию, взбодриться утром помогут апельсиновый сок и горький шоколад.
© Pixabay.com/stevepbАпельсиновый сок
Апельсиновый сок - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
Апельсиновый сок
© Pixabay.com/stevepb
"Цитрусовые – настоящая находка для тех, кто вечно хочет спать. Сок апельсина содержит большое количество витамина С, наполняющего организм энергией. Однако лакомиться таким напитком натощак не стоит, это может привести к язве. Далее – горький шоколад. В нем содержится не менее 55% какао бобов, богатых пищевыми волокнами и магнием, а этот элемент способствует высвобождению эндорфинов, гормонов счастья, и серотонина, необходимого для борьбы со стрессом, — объяснила Мельникова.
© Foto : Pixabay / Alexander SteinКусочки темного шоколада
Кусочки темного шоколада - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
Кусочки темного шоколада
© Foto : Pixabay / Alexander Stein
Ранее мы публиковали Топ-6 лучших напитков для жары.
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