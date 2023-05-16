https://uz.sputniknews.ru/20230516/prezident-azerbaydjan-ilxam-aliyev-vstrecha-predsedatel-senat-uzbekistan-tanzila-narbayeva-34985397.html
Ильхам Алиев принял главу Сената Узбекистана — о чем говорили
Ильхам Алиев принял главу Сената Узбекистана — о чем говорили
Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой участвовала в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
2023-05-16T16:23+0500
2023-05-16T16:23+0500
2023-05-16T16:23+0500
азербайджан
ильхам алиев
узбекистан
сенат республики узбекистан
танзила нарбаева
встреча
шавкат мирзиёев
сотрудничество
организация тюркских государств
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/10/34984911_0:0:1082:608_1920x0_80_0_0_b770c691248e9a0c4e1474e78e617ddf.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву. Об этом сообщает Исполком СНГ.В ходе встречи Алиев отметил, что дружеские отношения с главой Узбекистана служат расширению двусторонних связей, и подчеркнул значение в этом плане взаимных визитов.Также он рассказал, что недавно побывал в городе Физули, где ознакомился с процессом строительства школы. Это учебное заведение — подарок президента Узбекистана от имени узбекского народа.В свою очередь, Танзила Нарбаева подчеркнула, что Шавкат Мирзиёев высоко ценит дружеские связи с Азербайджаном.Она также отметила, что под руководством глав двух государств в Азербайджане и Узбекистане достигли успехов во всех сферах.Стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество. В частности, Нарбаева отметила награждения президентом Азербайджана деятелей культуры Узбекистана, а президентом Узбекистана — деятелей культуры Азербайджана.Речь шла и о конкретных проектах в области машиностроения, сельского хозяйства, текстильной промышленности, энергетики и в других сферах, а также о деятельности совместного фонда. ”Эти проекты постоянно находятся в центре внимания обоих президентов”, — говорится в сообщении.Также подчеркнули успешное сотрудничество стран в рамках международных организаций, в частности ОТГ.Ранее мы рассказали о том, как в Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/10/34984911_0:0:812:608_1920x0_80_0_0_8f6bcb85ca3b1d3c8855e23206fcdad7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан шавкат мирзиёев сотрудничество встреча ильхам алиев азербайджан сенат республики узбекистан танзила нарбаева организация тюркских государств общество
узбекистан шавкат мирзиёев сотрудничество встреча ильхам алиев азербайджан сенат республики узбекистан танзила нарбаева организация тюркских государств общество
Ильхам Алиев принял главу Сената Узбекистана — о чем говорили
Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой участвовала в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву. Об этом сообщает Исполком СНГ.
В ходе встречи Алиев отметил, что дружеские отношения с главой Узбекистана служат расширению двусторонних связей, и подчеркнул значение в этом плане взаимных визитов.
Также он рассказал, что недавно побывал в городе Физули, где ознакомился с процессом строительства школы. Это учебное заведение — подарок президента Узбекистана от имени узбекского народа.
В свою очередь, Танзила Нарбаева подчеркнула, что Шавкат Мирзиёев высоко ценит дружеские связи с Азербайджаном.
Она также отметила, что под руководством глав двух государств в Азербайджане и Узбекистане достигли успехов во всех сферах.
Стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество. В частности, Нарбаева отметила награждения президентом Азербайджана деятелей культуры Узбекистана, а президентом Узбекистана — деятелей культуры Азербайджана.
Речь шла и о конкретных проектах в области машиностроения, сельского хозяйства, текстильной промышленности, энергетики и в других сферах, а также о деятельности совместного фонда. ”Эти проекты постоянно находятся в центре внимания обоих президентов”, — говорится в сообщении.
Также подчеркнули успешное сотрудничество стран в рамках международных организаций, в частности ОТГ.