https://uz.sputniknews.ru/20230516/prezident-azerbaydjan-ilxam-aliyev-vstrecha-predsedatel-senat-uzbekistan-tanzila-narbayeva-34985397.html

Ильхам Алиев принял главу Сената Узбекистана — о чем говорили

Ильхам Алиев принял главу Сената Узбекистана — о чем говорили

Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой участвовала в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

2023-05-16T16:23+0500

2023-05-16T16:23+0500

2023-05-16T16:23+0500

азербайджан

ильхам алиев

узбекистан

сенат республики узбекистан

танзила нарбаева

встреча

шавкат мирзиёев

сотрудничество

организация тюркских государств

общество

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву. Об этом сообщает Исполком СНГ.В ходе встречи Алиев отметил, что дружеские отношения с главой Узбекистана служат расширению двусторонних связей, и подчеркнул значение в этом плане взаимных визитов.Также он рассказал, что недавно побывал в городе Физули, где ознакомился с процессом строительства школы. Это учебное заведение — подарок президента Узбекистана от имени узбекского народа.В свою очередь, Танзила Нарбаева подчеркнула, что Шавкат Мирзиёев высоко ценит дружеские связи с Азербайджаном.Она также отметила, что под руководством глав двух государств в Азербайджане и Узбекистане достигли успехов во всех сферах.Стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество. В частности, Нарбаева отметила награждения президентом Азербайджана деятелей культуры Узбекистана, а президентом Узбекистана — деятелей культуры Азербайджана.Речь шла и о конкретных проектах в области машиностроения, сельского хозяйства, текстильной промышленности, энергетики и в других сферах, а также о деятельности совместного фонда. ”Эти проекты постоянно находятся в центре внимания обоих президентов”, — говорится в сообщении.Также подчеркнули успешное сотрудничество стран в рамках международных организаций, в частности ОТГ.Ранее мы рассказали о том, как в Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева.

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