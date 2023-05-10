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https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-100-letiye-den-rojdeniya-geydar-aliyev-34804937.html
В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева — фото
В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева — фото
В 2022 году в Ташкенте открыли улицу и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана. 10.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-10T14:04+0500
2023-05-10T14:14+0500
узбекистан
азербайджан
фото
день рождения
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева, сообщает МИД Узбекистана.Напомним, в 2022 году в Ташкенте открыли улицу и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана.В начале мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества "Узавтосаноат" Улугбека Розукулова. Азербайджанский лидер упомянул серьезные процессы развития в Узбекистане и подчеркнул важность договоренностей, достигнутых во время встреч с Шавкатом Мирзиёевым, в том числе работы, проводимой в сфере автомобилестроения с точки зрения расширения сотрудничества.
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узбекистан, азербайджан, фото, день рождения
узбекистан, азербайджан, фото, день рождения

В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева — фото

14:04 10.05.2023 (обновлено: 14:14 10.05.2023)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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В 2022 году в Ташкенте открыли улицу и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева, сообщает МИД Узбекистана.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
© Пресс-служба МИД Узбекистана
"Мы высоко оцениваем нынешнее состояние узбекско-азербайджанского сотрудничества и выступаем за его дальнейшее обогащение по всем направлениям", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
© Пресс-служба МИД Узбекистана
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева
В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Напомним, в 2022 году в Ташкенте открыли улицу и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана.
В начале мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества "Узавтосаноат" Улугбека Розукулова.
Азербайджанский лидер упомянул серьезные процессы развития в Узбекистане и подчеркнул важность договоренностей, достигнутых во время встреч с Шавкатом Мирзиёевым, в том числе работы, проводимой в сфере автомобилестроения с точки зрения расширения сотрудничества.
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