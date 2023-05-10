В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева — фото
14:04 10.05.2023 (обновлено: 14:14 10.05.2023)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В 2022 году в Ташкенте открыли улицу и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева, сообщает МИД Узбекистана.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
© Пресс-служба МИД Узбекистана
"Мы высоко оцениваем нынешнее состояние узбекско-азербайджанского сотрудничества и выступаем за его дальнейшее обогащение по всем направлениям", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
© Пресс-служба МИД Узбекистана
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева
В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Напомним, в 2022 году в Ташкенте открыли улицу и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана.
В начале мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества "Узавтосаноат" Улугбека Розукулова.
Азербайджанский лидер упомянул серьезные процессы развития в Узбекистане и подчеркнул важность договоренностей, достигнутых во время встреч с Шавкатом Мирзиёевым, в том числе работы, проводимой в сфере автомобилестроения с точки зрения расширения сотрудничества.