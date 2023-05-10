https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-100-letiye-den-rojdeniya-geydar-aliyev-34804937.html

В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева — фото

В Узбекистане отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева — фото

В 2022 году в Ташкенте открыли улицу и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана. 10.05.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

азербайджан

фото

день рождения

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте прошло празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева, сообщает МИД Узбекистана.Напомним, в 2022 году в Ташкенте открыли улицу и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана.В начале мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества "Узавтосаноат" Улугбека Розукулова. Азербайджанский лидер упомянул серьезные процессы развития в Узбекистане и подчеркнул важность договоренностей, достигнутых во время встреч с Шавкатом Мирзиёевым, в том числе работы, проводимой в сфере автомобилестроения с точки зрения расширения сотрудничества.

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