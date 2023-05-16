https://uz.sputniknews.ru/20230516/prodaja-lekarstv-narusheniya-voznagrajdenie-34974242.html
Сообщившие о высоких ценах в аптеках в Узбекистане могут получить 1,6 млн сумов
Сообщившие о высоких ценах в аптеках в Узбекистане могут получить 1,6 млн сумов
Подать заявление о правонарушении можно будет онлайн, а если факт подтвердится, то сообщивший получит денежное вознаграждение.
2023-05-16T10:08+0500
2023-05-16T10:08+0500
2023-05-16T11:27+0500
узбекистан
общество
лекарства
вознаграждение
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Жители Узбекистана, сообщившие о завышенных ценах на лекарства или других нарушениях, смогут получить денежное вознаграждение. Соответствующее постановление принял кабинет министров. Сообщить о правонарушениях можно будет с 1 июня через информационную систему "Soliq hamkor". В течение 10 дней после подачи обращения госорганы обязаны будут рассмотреть его и провести проверку.Если факт правонарушения подтвердится, то гражданин, подавший обращение, получит денежное вознаграждение: при административном нарушении — в размере 20% от суммы штрафа, а при уголовном – в размере 5 БРВ (1 млн 650 тыс. сумов). Как мы сообщали ранее, в начале мая в стране приступили к цифровизации системы здравоохранения.
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узбекистан продажа лекарств правонарушения аптеки завышение цен жалоба обращение система soliq hamkor рассмотреть обращение проверки вознаграждение сколько получат какое вознаграждение размер
узбекистан продажа лекарств правонарушения аптеки завышение цен жалоба обращение система soliq hamkor рассмотреть обращение проверки вознаграждение сколько получат какое вознаграждение размер
Сообщившие о высоких ценах в аптеках в Узбекистане могут получить 1,6 млн сумов
10:08 16.05.2023 (обновлено: 11:27 16.05.2023)
Теперь о нарушениях при продаже лекарств и медицинских изделий можно будет сообщать онлайн.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Жители Узбекистана, сообщившие о завышенных ценах на лекарства или других нарушениях, смогут получить денежное вознаграждение. Соответствующее постановление
принял кабинет министров.
Сообщить о правонарушениях можно будет с 1 июня через информационную систему "Soliq hamkor". В течение 10 дней после подачи обращения госорганы обязаны будут рассмотреть его и провести проверку.
Если факт правонарушения подтвердится, то гражданин, подавший обращение, получит денежное вознаграждение: при административном нарушении — в размере 20% от суммы штрафа, а при уголовном – в размере 5 БРВ (1 млн 650 тыс. сумов).