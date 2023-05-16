https://uz.sputniknews.ru/20230516/prodaja-lekarstv-narusheniya-voznagrajdenie-34974242.html

Сообщившие о высоких ценах в аптеках в Узбекистане могут получить 1,6 млн сумов

Сообщившие о высоких ценах в аптеках в Узбекистане могут получить 1,6 млн сумов

Подать заявление о правонарушении можно будет онлайн, а если факт подтвердится, то сообщивший получит денежное вознаграждение.

2023-05-16T10:08+0500

2023-05-16T10:08+0500

2023-05-16T11:27+0500

узбекистан

общество

лекарства

вознаграждение

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Жители Узбекистана, сообщившие о завышенных ценах на лекарства или других нарушениях, смогут получить денежное вознаграждение. Соответствующее постановление принял кабинет министров. Сообщить о правонарушениях можно будет с 1 июня через информационную систему "Soliq hamkor". В течение 10 дней после подачи обращения госорганы обязаны будут рассмотреть его и провести проверку.Если факт правонарушения подтвердится, то гражданин, подавший обращение, получит денежное вознаграждение: при административном нарушении — в размере 20% от суммы штрафа, а при уголовном – в размере 5 БРВ (1 млн 650 тыс. сумов). Как мы сообщали ранее, в начале мая в стране приступили к цифровизации системы здравоохранения.

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