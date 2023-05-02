https://uz.sputniknews.ru/20230502/sistemu-zdravooxraneniya-uzbekistana-tsifroviziruyut-34545658.html
Систему здравоохранения Узбекистана цифровизируют
Систему здравоохранения Узбекистана цифровизируют
В республике разработают программное обеспечение и платформы.
2023-05-02T15:58+0500
2023-05-02T15:58+0500
2023-05-02T16:19+0500
общество
узбекистан
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал план мер по цифровизации системы здравоохранения в 2023 — 2025 годах, который предусматривает создание и внедрение:Для финансирования проекта "Поддержка реформ по цифровизации здравоохранения" правительство Узбекистана подписало заемное соглашение с банком "KfW" на €45 млн сроком на 12 лет, включая пятилетний льготный период, а также грантовое соглашение в размере €5,5 млн.Министерство цифровых технологий обеспечит разработку процесса оценивания эффективности информационных систем, внедряемых в рамках проекта.Читайте также:
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систему здравоохранения узбекистана цифровизируют электронный санаторий электронный рецепт cancer регистр развитие здравоохранения в узбекистане здоровье поликлиники в узбекистане как сделать справку медицинскую узбекистан здравоохранение
систему здравоохранения узбекистана цифровизируют электронный санаторий электронный рецепт cancer регистр развитие здравоохранения в узбекистане здоровье поликлиники в узбекистане как сделать справку медицинскую узбекистан здравоохранение
Систему здравоохранения Узбекистана цифровизируют
15:58 02.05.2023 (обновлено: 16:19 02.05.2023)
В республике разработают программное обеспечение и электронные платформы, внедрят комплекс баз данных для лечебно-профилактических учреждений всех уровней.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал план мер
по цифровизации системы здравоохранения в 2023 — 2025 годах, который предусматривает создание и внедрение:
системы реимбурсации "Электронный рецепт";
платформы "Электронный санаторий" для учета свободных мест, получения путевок, отслеживания очереди;
информационной системы "Cancer-регистр", предназначенной для ведения электронного списка больных онкологическими заболеваниями;
электронной системы паспортов здоровья матери и ребенка;
возможности получения справок о временной нетрудоспособности через единый портал.
Для финансирования проекта "Поддержка реформ по цифровизации здравоохранения" правительство Узбекистана подписало заемное соглашение с банком "KfW" на €45 млн сроком на 12 лет, включая пятилетний льготный период, а также грантовое соглашение в размере €5,5 млн.
Министерство цифровых технологий обеспечит разработку процесса оценивания эффективности информационных систем, внедряемых в рамках проекта.