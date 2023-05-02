https://uz.sputniknews.ru/20230502/sistemu-zdravooxraneniya-uzbekistana-tsifroviziruyut-34545658.html

Систему здравоохранения Узбекистана цифровизируют

Систему здравоохранения Узбекистана цифровизируют

В республике разработают программное обеспечение и платформы.

2023-05-02T15:58+0500

2023-05-02T15:58+0500

2023-05-02T16:19+0500

общество

узбекистан

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал план мер по цифровизации системы здравоохранения в 2023 — 2025 годах, который предусматривает создание и внедрение:Для финансирования проекта "Поддержка реформ по цифровизации здравоохранения" правительство Узбекистана подписало заемное соглашение с банком "KfW" на €45 млн сроком на 12 лет, включая пятилетний льготный период, а также грантовое соглашение в размере €5,5 млн.Министерство цифровых технологий обеспечит разработку процесса оценивания эффективности информационных систем, внедряемых в рамках проекта.Читайте также:

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