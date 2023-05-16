https://uz.sputniknews.ru/20230516/putin-pozdravil-dvux-rossiyskix-bokserov-s-pobedoy-na-chm-v-tashkente-34981896.html

Путин поздравил двух российских боксеров с победой на ЧМ в Ташкенте

Путин поздравил двух российских боксеров с победой на ЧМ в Ташкенте

Президент РФ: ваш триумф подарил минуты искренней радости и гордости всем российским болельщикам

2023-05-16T13:39+0500

2023-05-16T13:39+0500

2023-05-16T13:39+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

россия

кремль

владимир путин

поздравление

боксер

бокс

чемпионат мира по боксу

ташкент

победа

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте — Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова. Поздравительные телеграммы опубликовали на сайте Кремля.В поздравлении Атаеву, который стал победителем чемпионата в весовой категории до 86 кг, глава РФ назвал спортсмена ярким и талантливым представителем отечественной школы бокса, который в схватке с серьезными соперниками проявил железную волю, отточенную технику. Кроме того, по словам Путина, спортсмен на "отлично" справился с поставленной задачей, заслуженно поднялся на высшую ступень пьедестала почета.Президент пожелал обоим спортсменам дальнейших успехов, новых спортивных свершений и всего наилучшего.Муслиму Гаджимагомедову 26 лет, он — серебряный призер Олимпиады в Токио и двукратный чемпион мира (2019, 2023). Также он победил на чемпионате Европы (2016) и завоевал серебро турнира (2017).Шарабутдину Атаеву 23 года, он — двукратный чемпион России. Лучшим результатом россиянина на чемпионатах мира ранее был четвертьфинал в 2021 году. Атаев провел четыре боя на профессиональном ринге и одержал четыре победы, три из которых — нокаутом.Напомним, что на чемпионате мира по боксу, который проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая, у сборной Узбекистана — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.Золото турнира завоевали Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Руслан Абдуллаев, Асадходжа Муйдинхожаев, Баходир Жалолов. Серебро у Ойбека Жураева и Саиджамшида Джафарова. Аълохон Абдуллаев и Лазизбек Мулложонов выиграли бронзу.В турнире участвовали более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.О том, как прошел финал мирового первенства — смотрите в нашем видео.

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