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Путин предложил Совбезу РФ обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР
Путин предложил Совбезу РФ обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР
Президент России: у нас с бывшими республиками Советского союза целый набор значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов развития по очень многим направлениям.
2023-05-16T10:47+0500
2023-05-16T10:47+0500
2023-05-16T10:47+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР, отметив значимые преимущества для сотрудничества, сообщает РИА Новости.Также он добавил, что у стран бывшего СССР — общие транспортные и энергетические системы, отсутствует языковой барьер.Ранее в Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стан СНГ на Парад Победы.
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россия владимир путин сотрудничество сср развитие страны экономика
россия владимир путин сотрудничество сср развитие страны экономика
Путин предложил Совбезу РФ обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР
Президент России: у нас с бывшими республиками Советского союза целый набор значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов развития по очень многим направлениям.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР, отметив значимые преимущества для сотрудничества, сообщает РИА Новости
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"Совсем недавно на Параде в честь Победы над фашистской Германией у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы Советского союза одержали победу в Великой Отечественной войне над нацизмом. Но в этой связи хотел бы сказать также и о том, что у нас с бывшими республиками Советского союза целый набор таких значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов развития по очень многим направлениям, и прежде всего, в сфере хозяйственной деятельности, в сфере экономики", — сказал Путин.
Также он добавил, что у стран бывшего СССР — общие транспортные и энергетические системы, отсутствует языковой барьер.
"Большой набор, который дает нам возможность работать эффективно на этом пространстве. Давайте поговорим о том, что нужно сделать и нужно дополнительно для того, чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств", — предложил президент России.