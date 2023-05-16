Путин предложил Совбезу РФ обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР

"Совсем недавно на Параде в честь Победы над фашистской Германией у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы Советского союза одержали победу в Великой Отечественной войне над нацизмом. Но в этой связи хотел бы сказать также и о том, что у нас с бывшими республиками Советского союза целый набор таких значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов развития по очень многим направлениям, и прежде всего, в сфере хозяйственной деятельности, в сфере экономики", — сказал Путин.