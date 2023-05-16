https://uz.sputniknews.ru/20230516/tashkent-ulitsa-amir-timur-stroitelstvo-novaya-elektroset-34984574.html
Из-за чего в Ташкенте частично перекрыли одну из центральных улиц
Из-за чего в Ташкенте частично перекрыли одну из центральных улиц
Причина временных неудобств — строительство новой электросети по улице Амира Темура.
2023-05-16T15:24+0500
2023-05-16T15:24+0500
2023-05-16T15:24+0500
узбекистан
ташкент
улица
амир темур
общество
строительство
электросеть
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкенте с 15 мая 2023 года частично перекрыли улицу Амира Тимура, сообщает пресс-служба хокимията.В настоящее время Ташкентский городской филиал АО "Hududiy elektr tarmoqlari" принимает меры, чтобы обеспечить непрерывную и стабильную работу столичной системы электроснабженияВ их числе — строительство новой электросети по улице Амира Темура. В связи с ним с 15 мая и до окончания строительных работ временно перекрыта одна полоса дороги на улице Амира Темура: от пересечения с улицей Нукус до пересечения с улицей Шахрисабз.Ранее мы писали о том, что хокимият Ташкента намерен привлечь российскую компанию для аудита городских электросетей.
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узбекистан ташкент амир тимур улица строительство электросеть общество
узбекистан ташкент амир тимур улица строительство электросеть общество
Из-за чего в Ташкенте частично перекрыли одну из центральных улиц
Причина временных неудобств — строительство новой электросети по улице Амира Темура.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik
. В Ташкенте с 15 мая 2023 года частично перекрыли улицу Амира Тимура, сообщает пресс-служба
хокимията.
В настоящее время Ташкентский городской филиал АО "Hududiy elektr tarmoqlari" принимает меры, чтобы обеспечить непрерывную и стабильную работу столичной системы электроснабжения
В их числе — строительство новой электросети по улице Амира Темура. В связи с ним с 15 мая и до окончания строительных работ временно перекрыта одна полоса дороги на улице Амира Темура: от пересечения с улицей Нукус до пересечения с улицей Шахрисабз.