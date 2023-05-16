Врач развеял популярный миф о витаминах
© Foto : Pixabay / Ri ButovВитамины
© Foto : Pixabay / Ri Butov
Мясников: витамины для сердца — бессмысленная трата средств.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников негативно отозвался о витаминах для сердца.
© pexels.com/Daria ShevtsovaЖенщина, держащая стакан воды
© pexels.com/Daria Shevtsova
В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что их прием может нанести вред организму.
"Витамины для сердца не эффективны. Это бессмысленная трата денег, более того, они даже вредны", — подчеркнул Мясников.
Также, по его словам, синтетические витамины перестали считать полезными в борьбе с сердечными заболеваниями около двух десятков лет назад. Более того, они могут увеличить риск летального исхода от болезней сердца.
© Depositphotos.com / PaulaphotoБоль в сердце у мужчины
© Depositphotos.com / Paulaphoto
"Как только натуральные витамины проходят через руки химиков и фармацевтов, они не только теряют лечебный эффект, но часто приобретают новые, неполезные свойства", — добавил эксперт.
© © Depositphotos / bit245правильное питание
© © Depositphotos / bit245
Взамен он посоветовал употреблять исключительно натуральные витамины, которые содержатся в продуктах питания. По его мнению, это наиболее эффективный способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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