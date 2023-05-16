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Врач развеял популярный миф о витаминах
Врач развеял популярный миф о витаминах
Мясников: витамины для сердца — бессмысленная трата средств.
2023-05-16T22:00+0500
2023-05-16T22:00+0500
это интересно
зож
здоровье
витамины
заболевания
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников негативно отозвался о витаминах для сердца.В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что их прием может нанести вред организму.Также, по его словам, синтетические витамины перестали считать полезными в борьбе с сердечными заболеваниями около двух десятков лет назад. Более того, они могут увеличить риск летального исхода от болезней сердца.Взамен он посоветовал употреблять исключительно натуральные витамины, которые содержатся в продуктах питания. По его мнению, это наиболее эффективный способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее мы писали каким должен быть завтрак, который поможет взбодриться.
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зож здоровье витамины заболевания мнение эксперта
зож здоровье витамины заболевания мнение эксперта

Врач развеял популярный миф о витаминах

22:00 16.05.2023
© Foto : Pixabay / Ri ButovВитамины
Витамины - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
© Foto : Pixabay / Ri Butov
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Мясников: витамины для сердца — бессмысленная трата средств.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников негативно отозвался о витаминах для сердца.
© pexels.com/Daria ShevtsovaЖенщина, держащая стакан воды
Женщина, держащая стакан воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
© pexels.com/Daria Shevtsova
В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что их прием может нанести вред организму.

"Витамины для сердца не эффективны. Это бессмысленная трата денег, более того, они даже вредны", — подчеркнул Мясников.

Также, по его словам, синтетические витамины перестали считать полезными в борьбе с сердечными заболеваниями около двух десятков лет назад. Более того, они могут увеличить риск летального исхода от болезней сердца.
© Depositphotos.com / PaulaphotoБоль в сердце у мужчины
Боль в сердце у мужчины - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
© Depositphotos.com / Paulaphoto
"Как только натуральные витамины проходят через руки химиков и фармацевтов, они не только теряют лечебный эффект, но часто приобретают новые, неполезные свойства", — добавил эксперт.
© © Depositphotos / bit245правильное питание
правильное питание - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
© © Depositphotos / bit245
Взамен он посоветовал употреблять исключительно натуральные витамины, которые содержатся в продуктах питания. По его мнению, это наиболее эффективный способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее мы писали каким должен быть завтрак, который поможет взбодриться.
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