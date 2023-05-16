https://uz.sputniknews.ru/20230516/vrach-razveyal-populyarnyy-mif-o-vitaminax-34985842.html

Врач развеял популярный миф о витаминах

Врач развеял популярный миф о витаминах

Мясников: витамины для сердца — бессмысленная трата средств.

2023-05-16T22:00+0500

2023-05-16T22:00+0500

2023-05-16T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников негативно отозвался о витаминах для сердца.В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что их прием может нанести вред организму.Также, по его словам, синтетические витамины перестали считать полезными в борьбе с сердечными заболеваниями около двух десятков лет назад. Более того, они могут увеличить риск летального исхода от болезней сердца.Взамен он посоветовал употреблять исключительно натуральные витамины, которые содержатся в продуктах питания. По его мнению, это наиболее эффективный способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее мы писали каким должен быть завтрак, который поможет взбодриться.

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зож здоровье витамины заболевания мнение эксперта