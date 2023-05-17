https://uz.sputniknews.ru/20230517/den-muzey-uzbekistan-18-may-meropriyatiya-vystavki-vxod-besplatno-34998370.html
Как в Узбекистане отметят День музеев
Как в Узбекистане отметят День музеев
18 мая вход в государственные музеи республики будет бесплатным. Посетителей ждут праздничные программы и новые выставки.
2023-05-17T10:56+0500
2023-05-17T10:56+0500
2023-05-17T11:18+0500
узбекистан
ташкент
музей
государственный музей искусств имени игоря савицкого
государственный музей искусств узбекистана
выставка
программа
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Программу мероприятий, приуроченных ко Всемирному Дню музеев, опубликовала пресс-служба ташкентского городского хокимията.18 мая Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана проведет день открытых дверей с 9.00 до 18.00. Также с 13 по 20 мая здесь реализуют проект “Живой музей”.Государственный музей искусств Узбекистана:18 мая19 мая24 мая25 мая26 мая18 мая В Государственном музее природы Узбекистана расскажут о работе и истории музея.Тематические мероприятия пройдут также в Государственных музеях истории и культуры Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской областей, в Бухарском, Шахризабзском и Самаркандском государственных музеях-заповедниках, Термезском археологическом музее, музее искусств имени И. В. Савицкого, в музее истории каракалпакской литературы имени Бердаха, а также в Государственном музее истории и культуры Каракалпакстана.Вход во все государственные музеи 18 мая свободный.Напомним, что ежегодно 18 мая в более чем 150 странах мира отмечают Международный день музеев. Решение о его праздновании приняли в 1977 году на очередном заседании Международного совета музеев.Ранее мы писали о том, что Фонд развития культуры и искусства республики совместно с Uzbekistan-360 представили виртуальный тур по выставке, посвященной культурному и историческому наследию Узбекистана, которая прошла в парижском Лувре.
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узбекистан ташкент музей выставка программа культура общество государственный музей искусств узбекистана государственный музей искусств имени савицкого
узбекистан ташкент музей выставка программа культура общество государственный музей искусств узбекистана государственный музей искусств имени савицкого
Как в Узбекистане отметят День музеев
10:56 17.05.2023 (обновлено: 11:18 17.05.2023)
18 мая вход в государственные музеи республики будет бесплатным. Посетителей ждут праздничные программы и новые выставки.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Программу мероприятий, приуроченных ко Всемирному Дню музеев, опубликовала пресс-служба ташкентского городского хокимията.
18 мая Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана проведет день открытых дверей с 9.00 до 18.00. Также с 13 по 20 мая здесь реализуют проект “Живой музей”.
Государственный музей искусств Узбекистана:
12.00 — Открытие новой экспозиции “Искусство Узбекистана XX—XXI вв. Живопись и скульптура”;
15.30 — Выставка “Тканое великолепие от Рафаэля до Пикассо”;
16.00 — Концерт Open Air Fest;
17.00 — Открытие выставки Баходира Джалала “Линия в вечность”.
17.00 — Открытие выставки “Искусство восприятия искусства”;
19.00 — Программа ‘’Ночь в музее”.
16.00 — Встреча с народным художником Узбекистана Баходиром Джалаловым.
15.00 — Лекция искусствоведа Эльмиры Ахмедовой “Искусство Узбекистана: в потоке времени”.
15.00 — Творческая встреча с художниками — участниками проекта “Искусство восприятия искусства”.
18 мая В Государственном музее природы Узбекистана расскажут о работе и истории музея.
Тематические мероприятия пройдут также в Государственных музеях истории и культуры Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской областей, в Бухарском, Шахризабзском и Самаркандском государственных музеях-заповедниках, Термезском археологическом музее, музее искусств имени И. В. Савицкого, в музее истории каракалпакской литературы имени Бердаха, а также в Государственном музее истории и культуры Каракалпакстана.
Вход во все государственные музеи 18 мая свободный.
Напомним, что ежегодно 18 мая в более чем 150 странах мира отмечают Международный день музеев. Решение о его праздновании приняли в 1977 году на очередном заседании Международного совета музеев.
Ранее мы писали о том, что Фонд развития культуры и искусства республики совместно с Uzbekistan-360 представили виртуальный тур по выставке
, посвященной культурному и историческому наследию Узбекистана, которая прошла в парижском Лувре.