https://uz.sputniknews.ru/20230517/den-muzey-uzbekistan-18-may-meropriyatiya-vystavki-vxod-besplatno-34998370.html

Как в Узбекистане отметят День музеев

Как в Узбекистане отметят День музеев

18 мая вход в государственные музеи республики будет бесплатным. Посетителей ждут праздничные программы и новые выставки.

2023-05-17T10:56+0500

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узбекистан

ташкент

музей

государственный музей искусств имени игоря савицкого

государственный музей искусств узбекистана

выставка

программа

культура

общество

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Программу мероприятий, приуроченных ко Всемирному Дню музеев, опубликовала пресс-служба ташкентского городского хокимията.18 мая Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана проведет день открытых дверей с 9.00 до 18.00. Также с 13 по 20 мая здесь реализуют проект “Живой музей”.Государственный музей искусств Узбекистана:18 мая19 мая24 мая25 мая26 мая18 мая В Государственном музее природы Узбекистана расскажут о работе и истории музея.Тематические мероприятия пройдут также в Государственных музеях истории и культуры Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской областей, в Бухарском, Шахризабзском и Самаркандском государственных музеях-заповедниках, Термезском археологическом музее, музее искусств имени И. В. Савицкого, в музее истории каракалпакской литературы имени Бердаха, а также в Государственном музее истории и культуры Каракалпакстана.Вход во все государственные музеи 18 мая свободный.Напомним, что ежегодно 18 мая в более чем 150 странах мира отмечают Международный день музеев. Решение о его праздновании приняли в 1977 году на очередном заседании Международного совета музеев.Ранее мы писали о том, что Фонд развития культуры и искусства республики совместно с Uzbekistan-360 представили виртуальный тур по выставке, посвященной культурному и историческому наследию Узбекистана, которая прошла в парижском Лувре.

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