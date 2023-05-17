Как кофе влияет на печень
© Foto : TeeFarm / PixabayЧашка кофе на кофейных зернах
© Foto : TeeFarm / Pixabay
Врач: употребление кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Кофе может положительно влиять на печень, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.
По ее словам, заблуждение о том, что кофе вредит печени осталось в прошлом.
"Кофе реабилитировали, врачи больше не говорят, что он вреден для печени. До четырех чашек кофе в день можно выпивать без опасений. К кофе у врачей больше претензий нет (в том, что касается его влияния на печень, – ред.), мы пациентам разрешаем его пить в таких количествах", – сообщила Марченко.
Также она объяснила, что употребление кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени.
© Sputnik / Asatur YesayantsРастворимый кофе
Растворимый кофе
© Sputnik / Asatur Yesayants
"Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний. Это происходит за счет того, что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток”, — объяснила специалист.
Вместе с тем, она уточнила, что не стоит ожидать от популярного напитка лечебного эффекта.
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