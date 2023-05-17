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Как кофе влияет на печень
Как кофе влияет на печень
Врач: Употребление кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени.
2023-05-17T07:00+0500
2023-05-17T07:00+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Кофе может положительно влиять на печень, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.По ее словам, заблуждение о том, что кофе вредит печени осталось в прошлом.Также она объяснила, что употребление кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени.Вместе с тем, она уточнила, что не стоит ожидать от популярного напитка лечебного эффекта.Ранее мы перечислили 6 напитков,которые лучше всего утоляют жажду.
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зож здоровье мнение эксперта кофе это интересно
зож здоровье мнение эксперта кофе это интересно

Как кофе влияет на печень

07:00 17.05.2023
© Foto : TeeFarm / PixabayЧашка кофе на кофейных зернах
Чашка кофе на кофейных зернах - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2023
© Foto : TeeFarm / Pixabay
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Врач: употребление кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Кофе может положительно влиять на печень, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.
По ее словам, заблуждение о том, что кофе вредит печени осталось в прошлом.

"Кофе реабилитировали, врачи больше не говорят, что он вреден для печени. До четырех чашек кофе в день можно выпивать без опасений. К кофе у врачей больше претензий нет (в том, что касается его влияния на печень, – ред.), мы пациентам разрешаем его пить в таких количествах", – сообщила Марченко.

Также она объяснила, что употребление кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени.
© Sputnik / Asatur YesayantsРастворимый кофе
Растворимый кофе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Растворимый кофе
© Sputnik / Asatur Yesayants

"Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний. Это происходит за счет того, что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток”, — объяснила специалист.

© Fotolia / FerumovЧашка черного кофе
Чашка черного кофе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Чашка черного кофе
© Fotolia / Ferumov
Вместе с тем, она уточнила, что не стоит ожидать от популярного напитка лечебного эффекта.
Ранее мы перечислили 6 напитков,которые лучше всего утоляют жажду.
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