https://uz.sputniknews.ru/20230517/kofye-pechen-vliyaniye-onkoprotektor-34990374.html

Как кофе влияет на печень

Как кофе влияет на печень

Врач: Употребление кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени.

2023-05-17T07:00+0500

2023-05-17T07:00+0500

2023-05-17T07:00+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Кофе может положительно влиять на печень, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.По ее словам, заблуждение о том, что кофе вредит печени осталось в прошлом.Также она объяснила, что употребление кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени.Вместе с тем, она уточнила, что не стоит ожидать от популярного напитка лечебного эффекта.Ранее мы перечислили 6 напитков,которые лучше всего утоляют жажду.

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зож здоровье мнение эксперта кофе это интересно