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https://uz.sputniknews.ru/20230517/kubok-azii-do-23-let-katar-daty-aziatskaya-konfederatsiya-futbol-35015380.html
Кубок Азии по футболу среди игроков до 23 лет — когда и где пройдет
Кубок Азии по футболу среди игроков до 23 лет — когда и где пройдет
Сроки проведения турнира — с 15 апреля по 3 мая 2024 года.
2023-05-17T14:43+0500
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футбол
азиатская конфедерация футбола
спорт
париж
турнир
катар
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Азиатская конфедерация футбола объявила даты проведения Кубка Азии среди игроков до 23 лет в Катаре в 2024 году. Турнир пройдет с 15 апреля по 3 мая 2024 года, сообщает НОК.Первоначально матчи континентального первенства планировали провести в январе 2024 года. Но из-за того, что именно этот период совпадает с проведением Кубка Азии среди взрослых в Катаре, турнир среди молодежи перенесли на более поздний срок. Жеребьевка отборочного раунда состоится 25 мая в штаб-квартире AFC в Куала-Лумпуре.Напомним, что Кубок Азии U-23 станет лицензионным турниром Париж-2024. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую Олимпийскую путевку, а обладательница четвертого — продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф (система розыгрыша, при которой участник выбывает из турнира после первого же поражения).Ранее мы рассказывали о том, какие вопросы обсудил Шавкат Мирзиёев с президентом Азиатской конфедерации футбола.
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футбол азиатская конфедерация футбола турнир париж спорт катар
футбол азиатская конфедерация футбола турнир париж спорт катар

Кубок Азии по футболу среди игроков до 23 лет — когда и где пройдет

14:43 17.05.2023 (обновлено: 14:52 17.05.2023)
© Фото: ЎФАНациональная сборная Узбекистана по футболу U-23
Национальная сборная Узбекистана по футболу U-23 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2023
© Фото: ЎФА
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Сроки проведения лицензионного турнира — с 15 апреля по 3 мая 2024 года.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Азиатская конфедерация футбола объявила даты проведения Кубка Азии среди игроков до 23 лет в Катаре в 2024 году. Турнир пройдет с 15 апреля по 3 мая 2024 года, сообщает НОК.
Первоначально матчи континентального первенства планировали провести в январе 2024 года. Но из-за того, что именно этот период совпадает с проведением Кубка Азии среди взрослых в Катаре, турнир среди молодежи перенесли на более поздний срок. Жеребьевка отборочного раунда состоится 25 мая в штаб-квартире AFC в Куала-Лумпуре.
Напомним, что Кубок Азии U-23 станет лицензионным турниром Париж-2024. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую Олимпийскую путевку, а обладательница четвертого — продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф (система розыгрыша, при которой участник выбывает из турнира после первого же поражения).
Ранее мы рассказывали о том, какие вопросы обсудил Шавкат Мирзиёев с президентом Азиатской конфедерации футбола.
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