https://uz.sputniknews.ru/20230517/kubok-azii-do-23-let-katar-daty-aziatskaya-konfederatsiya-futbol-35015380.html

Кубок Азии по футболу среди игроков до 23 лет — когда и где пройдет

Кубок Азии по футболу среди игроков до 23 лет — когда и где пройдет

Сроки проведения турнира — с 15 апреля по 3 мая 2024 года.

2023-05-17T14:43+0500

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футбол

азиатская конфедерация футбола

спорт

париж

турнир

катар

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Азиатская конфедерация футбола объявила даты проведения Кубка Азии среди игроков до 23 лет в Катаре в 2024 году. Турнир пройдет с 15 апреля по 3 мая 2024 года, сообщает НОК.Первоначально матчи континентального первенства планировали провести в январе 2024 года. Но из-за того, что именно этот период совпадает с проведением Кубка Азии среди взрослых в Катаре, турнир среди молодежи перенесли на более поздний срок. Жеребьевка отборочного раунда состоится 25 мая в штаб-квартире AFC в Куала-Лумпуре.Напомним, что Кубок Азии U-23 станет лицензионным турниром Париж-2024. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую Олимпийскую путевку, а обладательница четвертого — продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф (система розыгрыша, при которой участник выбывает из турнира после первого же поражения).Ранее мы рассказывали о том, какие вопросы обсудил Шавкат Мирзиёев с президентом Азиатской конфедерации футбола.

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