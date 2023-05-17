https://uz.sputniknews.ru/20230517/mirziyoyev-pozdravleniye-tokayev-yubiley-telefon-razgovor-35006002.html
Мирзиёев поздравил Токаева с юбилеем
Мирзиёев поздравил Токаева с юбилеем
Президенты Узбекистана и Казахстана поговорили по телефону. 17.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-17T13:15+0500
2023-05-17T13:15+0500
2023-05-17T13:17+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с 70-летним юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому народу Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства. Особо отмечен вклад Токаева в развитие и укрепление узбекско-казахстанских отношений дружбы и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне.Отметили принятые практические меры по запуску совместной внешнеторговой компании и созданию Международного центра промышленной кооперации.Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
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узбекистан, казахстан
Мирзиёев поздравил Токаева с юбилеем
13:15 17.05.2023 (обновлено: 13:17 17.05.2023)
Президенты Узбекистана и Казахстана поговорили по телефону.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с 70-летним юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому народу Казахстана, сообщает пресс-служба
главы государства.
Особо отмечен вклад Токаева в развитие и укрепление узбекско-казахстанских отношений дружбы и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне.
"Высоко оценены плодотворные итоги заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, прошедшего в начале мая в Ташкенте", — говорится в сообщении.
Отметили принятые практические меры по запуску совместной внешнеторговой компании и созданию Международного центра промышленной кооперации.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.