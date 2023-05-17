https://uz.sputniknews.ru/20230517/rossiya-zakonoproekt-migratsiya-35003935.html
В России заканчивают работу над законопроектом по миграции — что изменится
В России заканчивают работу над законопроектом по миграции — что изменится
После принятия, документ будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.
2023-05-17T12:36+0500
2023-05-17T12:36+0500
2023-05-17T12:36+0500
россия
миграция
трудовая миграция
законопроект
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Правительство России завершает работу над новым законопроектом по миграции, сообщает пресс-служба кабинета министров.После принятия новый федеральный закон будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан.В частности, правительство планирует отладить и перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов.Законопроект обсудили в ходе стратегической сессии по миграционной политике, которую провел 16 мая премьер-министр страны Михаил Мишустин.В основу документа легли предложения, подготовленные федеральными органами власти при участии глав регионов и экспертов.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию. Позже к этой программе присоединились и предприятия агропромышленного комплекса.В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В 2022 году через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции, в России трудоустроили более 28 тыс. граждан.
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россия законопроект о миграции въезд выезд пребывание работа иностранных граждан трудовая миграция организованный набор правительство совещание по миграции михаил мишустин премьер-министр
россия законопроект о миграции въезд выезд пребывание работа иностранных граждан трудовая миграция организованный набор правительство совещание по миграции михаил мишустин премьер-министр
В России заканчивают работу над законопроектом по миграции — что изменится
После принятия документ будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Правительство России завершает работу над новым законопроектом по миграции, сообщает
пресс-служба кабинета министров.
После принятия новый федеральный закон будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан.
В частности, правительство планирует отладить и перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов.
Законопроект обсудили в ходе стратегической сессии по миграционной политике, которую провел 16 мая премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Важно комплексно оценить, в каких регионах и отраслях они [трудовые мигранты] будут востребованы, какими компетенциями и профессиональными навыками должны обладать, продумать механизмы организованного набора таких граждан, чтобы они могли, пройдя все обязательные процедуры, устроиться на работу в России", — подчеркнул в ходе сессии Михаил Мишустин.
В основу документа легли предложения, подготовленные федеральными органами власти при участии глав регионов и экспертов.
Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.
В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию. Позже к этой программе присоединились и предприятия агропромышленного комплекса.
В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В 2022 году через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции, в России трудоустроили более 28 тыс. граждан
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