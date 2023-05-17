https://uz.sputniknews.ru/20230517/shavkat-mirziyoyev-samarkand-zasedaniye-yebrr-uchastiye-rech-vstrechi-35003773.html
Мирзиёев прилетел в Самарканд
Мирзиёев прилетел в Самарканд
Президент Узбекистана примет участие в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
2023-05-17T12:31+0500
2023-05-17T12:31+0500
2023-05-17T12:37+0500
узбекистан
самарканд
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
заседание
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
политика
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прилетел в Самарканд для участия в 32-м ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Глава республики выступит с речью на пленарной сессии заседания.В работе саммита участвуют президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, председатель Совета управляющих ЕБРР Магнус Бруннер. В числе других участников — более 2,5 тыс. руководителей и представителей иностранных правительств, ведущих транснациональных корпораций и промышленных холдингов, международных финансовых институтов и банков, эксперты и аналитики в области экономики, инвестиций, финансов и инноваций, активисты гражданского общества.Работу форума будут освещать журналисты из свыше 70 стран.Мероприятие служит важной платформой для глубокого анализа перспектив глобальной экономики, выработки рекомендаций в области ее устойчивого развития.На полях форума планируется проведение ряда встреч Шавката Мирзиёева с руководителями зарубежных делегаций.Также в сообщении указано, что ЕБРР активно участвует в продвижении программы социально-экономических реформ в республике.Узбекистан третий год к ряду лидирует в регионе по объемам инвестиций этого ведущего финансового института. В настоящее время, портфель проектов Банка превысил €3 млрд с долей инвестиций в частный сектор более 55 %.
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узбекистан самарканд шавкат мирзиёев европейский банк реконструкции и развития заседание президент узбекистана поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану политика
узбекистан самарканд шавкат мирзиёев европейский банк реконструкции и развития заседание президент узбекистана поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану политика
Мирзиёев прилетел в Самарканд
12:31 17.05.2023 (обновлено: 12:37 17.05.2023)
Президент Узбекистана примет участие в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев прилетел в Самарканд для участия в 32-м ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР, сообщает пресс-служба
лидера Узбекистана.
Глава республики выступит с речью на пленарной сессии заседания.
В работе саммита участвуют президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, председатель Совета управляющих ЕБРР Магнус Бруннер. В числе других участников — более 2,5 тыс. руководителей и представителей иностранных правительств, ведущих транснациональных корпораций и промышленных холдингов, международных финансовых институтов и банков, эксперты и аналитики в области экономики, инвестиций, финансов и инноваций, активисты гражданского общества.
Работу форума будут освещать журналисты из свыше 70 стран.
Мероприятие служит важной платформой для глубокого анализа перспектив глобальной экономики, выработки рекомендаций в области ее устойчивого развития.
“Центральными темами форума станут инвестирование в устойчивость экономики, стимулирование международной торговли, обеспечение энергетической безопасности и внедрение возобновляемых источников энергии, ускорение цифровизации, модернизация финансовой инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, продвижение программы “зеленой” экономики", — говорится в сообщении.
На полях форума планируется проведение ряда встреч Шавката Мирзиёева с руководителями зарубежных делегаций.
Также в сообщении указано, что ЕБРР активно участвует в продвижении программы социально-экономических реформ в республике.
Узбекистан третий год к ряду лидирует в регионе по объемам инвестиций этого ведущего финансового института. В настоящее время, портфель проектов Банка превысил €3 млрд с долей инвестиций в частный сектор более 55 %.