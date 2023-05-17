https://uz.sputniknews.ru/20230517/top-10-muzeev-uzbekistana-kotorye-obyazatelno-nujno-posetit-35039787.html

Топ-10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить

Топ-10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить

18 мая отмечают Международный день музеев. Узбекистан славится своими музеями с уникальными экспонатами и неповторимой архитектурой. Предлагаем подборку 10 интересных музеев республики и список всех музеев Узбекистана с адресами.

2023-05-17T22:03+0500

2023-05-17T22:03+0500

2023-05-17T23:07+0500

узбекистан

культура

музей

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Международный день музеев отмечают по всему миру 18 мая. В Узбекистане более сотни музеев и экспозиций, в том числе известные на весь мир благодаря уникальным экспонатам и неповторимой архитектуре. Мы предлагаем вам подборку десяти самых интересных музеев Узбекистана, а также полный список всех зарегистрированных музеев республики с адресами.1. Государственный музей искусств УзбекистанаЭто первый художественный музей в Центральной Азии. Он был основан в 1918 году как музей Народного университета в Ташкенте. С 1935 года носит название Государственного музея искусств Узбекистана. Фонд музея насчитывает более 50 тыс. картин и предметов искусства.Адрес: Ташкент, проспект Амира Темура, 16.2. Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества УзбекистанаВ уникальном культурном центре хранится более 10 тыс. образцов прикладного искусства. Был основан в 1927 году на базе временной выставки кустарных ремесел.Адрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ракатбоши, 153. Государственный музей природы УзбекистанаЯвляется одним из самых старых в Центральной Азии. Был основан 1921 году. Отделы музея рассказывают о животном и растительном мире республики от древних времен до настоящих дней.Адрес: Ташкент, Алмазарский район, ул. Заркайнар, 14. Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. СавицкогоОдин из крупнейших музеев республики. Он был основан в 1966 году в Нукусе усилиями известного этнографа, рестовратора Игоря Савицкого и с 1984 года носит его имя. Музей знаменит тем, что в нем хранятся уникальные образцы русского и туркестанского авангарда, собранные самим Савицким и его последователями.Адрес: Каракалпакстан, Нукус, улица Т.Каипбергенова, 525. Мемориальный музей Абу Али Ибн Сины (Авиценны)Музей, посвященный жизни и деятельности одного из величайших мыслителей и ученых древности, открылся на родине Ибн Сины – в Бухаре – в 1980 году, к 1000-летию со дня рождения философа. Здесь можно увидеть статуи Ибн Сины, копии средневековых медицинских инструментов, рукописи его самых знаменитых произведений: “Канона врачебной науки”, “Книги знаний” и других.Адрес: Бухарская область, Пешкинский район, поселок Афшона6. Дом-музей богатого купцаМузей расположен в исторической части городе. Первоначально здание принадлежало купцу-миллионеру, торговавшему с Россией, Германией и другими странами. Здание представляет собой образец бухарской жилой архитектуры XIXвека. Здесь много исторических экспонатов: одежда, предметы быта, документы того периода.Адрес: Бухара, ул. Абдуллы Тукая, 707. Музей-комплекс Мирзо УлугбекаСовременную часть музея Улугбека построили в 2010 году. Входная часть здания напоминает входные порталы средневековых медресе. Здание представляет собой единый ансамбль с древней обсерваторией и уникальным инструментом – квадрантом, остатки которого сохранились с XV века.Здание музея выполнено в форме циферблата уникальных средневековых часов, каждая часть из которых рассказывает о жизни и деятельности Амира Темура и его внука Мирзо Улугбека.Адрес: Самарканд, ул. Ташкентская, 18. Музей истории Самарканда и города АфросиабСамаркандский городской историко-краеведческий музей был основан в 1970 году. Музей расположен в в городе Афросиаб - древней части Самарканда, относящеся к периоду до монгольского нашествия. В выставочных залах музея представлены экспонаты, охватывающие историю города с середины первого тысячелетия до нашей эры до начала 13 века.Адрес: Самарканд, ул.И.Каримова9. Термезский археологический музейМузей был официально открыт в 2002 году по случаю 2500-летия города Термез. Многие экспонаты в нем представляют собой археологические артефакты, найденные в этом регионе. Здесь собраны экспонаты, относящиеся к периоду от нашествия Александра Македонского до падения Греко-Бактрийского царства.Адрес: Термез, проспект ат-Термизий. 29а10. Музей истории Аральского моряМузей был основан Уринбаем Эскиркеповым в поселке Учсой Мойнакского района в 1984 году как краеведческий музей. Экспозиция рассказывает об экологической катастрофе и ее последствиях, а также о жизни местного населения до пересыхания Аральского моря. В экспозиции представлены картины, фотографии, документальные кадры и архивные документы.Адрес: Каракалпакстан, Муйнакский район, поселок Учсой, 1АДругие музеи Узбекистана:ТашкентДом-музей Абдуллы КаххараАдрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ражабий, 26/1Дом-музей Абдуллы КадыриАдрес: Ташкент, Шайхантахурский район, пр. Термез, 35Дом-музей Юнуса РаджабиАдрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ю. Ражабий, 20Дом-музей Урала ТансыкбаеваАдрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Буз-1, 5Дом-музей Тамары ХанумАдрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Тамары Ханум, 1/41Музей Сергея ЕсенинаАдрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Льва Толстого, 20Дом-музей АйбекаАдрес: Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ифтихор-1, 26Дом-музей Гафура ГулямаАдрес: Ташкент, Чиланзарский район, ул. Арпапоя. 1Дом-музей Мухтара АшрафиАдрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Буюк Ипак Йули, 15-25Дом-музей Сергея БородинаАдрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Лашкарбеги, 18Мемориальный музей Абдуллы КадыриАдрес: Ташкент, Алмазарский район, ул. Заркайнар, 6Республика КаракалпакстанГосударственный музей истории и культуры Республики КаракалпакстанАдрес: Нукус, ул. С.Камалова, 24Муйнакский краеведческий музейАдрес: Нукус, ул. АжиниёзМузей археологии и истории Элликкалинского районаАдрес: Элликкалинский район, ул. Узбекистон, 3Государственный музей истории каракалпакской литературы имени БердакаАдрес: Нукус, ул. Абдырова, 1Андижанская областьГосударственный музей истории и культуры Андижанской областиАдрес: Андижан, ул. Фитрат, 259Андижанский областной музей литературы и искусстваАдрес: Андижан, ул. Фитрат, 256Мемориальный парк и дом-музей БабураАдрес: Андижан, ул. Бозор, 21Музей истории Пахтаабадского районаАдрес: Пахтаабадский район, ул. Амира Темура, 5Музей изобразительного искусстваАдрес: Андижан, ул. Дукчи Эшон, 202Бухарская областьБухарский государственный музей-заповедник “Арк”Адрес: Бухара, ул. Абу Хавс Кабир, 2Музей истории Бухарской литературыАдрес: Бухара, ул. Мехтар АнбарМузей истории городища “Варахша” и керамики БухарыАдрес: Бухара, проспект Б.Накшбанд, комплекс Ляби ХаузБухарский музей водоснабженияАдрес: Бухара, ул. Писташиканон, парк "Истирохат"Бухарский музей изобразительного искусстваАдрес: Бухара, проспект Б.Накшбанд, 41Музей истории права и законодательства в БухареАдрес: Бухара, ул. Мирзо Усмана, 17Музей ковроткачестваАдрес: Бухара, ул. Мехтар АнбараМузей резьбы по деревуАдрес: Бухара, ул. Ходжа Нурабад, 31Музей имама аль-БухариАдрес: Бухара, ул. Писташиканон, парк "Истирохат"Музей истории древнего города ПойкентАдрес: Каракульский район, махалля "Шурабад", поселок ЯнгиабадМузей прикладного декоративного искусства Мохи-ХоссаГород Бухара, проспект Мохи Хосса, 47Мемориальный комплекс Бахауддина НакшбандиАдрес: Коганский район, “Нияз Хаджи”, улица ОрифонМузей истории Ромитанского районаАдрес: Ромитан, ул. Мухаммада Самаси, 2Музей истории кузнечного ремеслаАдрес: Бухара, ул. Хакикат. 2Музей истории каллиграфииАдрес: Бухара. ул. Хужа Нуробод. 29Джизакская областьГосударственный музей истории и культуры Джизакской областиАдрес: Джизак, махалля Джиззаклик, ул. Ш. Рашидова, 50Музей истории ЗааминаГород Заамин, ул. Мустакиллик, 69Мемориальный музей Зульфии и Хамида ОлимжанаАдрес: Джизак, ул. Ш. Рашидова, 4аМемориальный музей Шарафа РашидоваГород Джизак, ул. Ш. Рашидова, 4аМузей космонавтики в городе ГагаринАдрес: Мирзачулский район, город Гагарин, ул. Узбекистон, 31Мирзачулский краеведческий музейАдрес:Мирзачулский район, город Гагарин, ул. Узбекистон, 31Кашкадарьинская областьГосударственный музей истории и культуры Кашкадарьинской областиАдрес: Карши. ул. Б.Шеркулов. 3Шахрисабзский государственный музей-заповедникАдрес: Шахрисабз, ул. Ипак йули, 3Музей макомовАдрес: Шахрисабз, ул. Ипак йули, 3Навоийская областьГосударственный музей истории и культуры Навоийской областиАдрес: Карманинский район, ул. Садокат, 17Архитектурный комплекс Касым-шейхаКарманинский район. ул. Садокат, 14Музей истории Кызылтепинского районаАдрес: Кызылтепинский район, ул. Узбекистон, 1Нуратинский природно-архитектурный музей-комплексАдрес: Нуратинский район, ул. С.Саидато, 8Государственный музей-заповедник "Сармышсой"Адрес: Навбахорский район, махалля “Мирзо Улугбек”Наманганская областьГосударственный музей истории и культуры Наманганской областиАдрес: Наманган, ул. Н.Намонгоний. 41Музей истории Касансайского районаАдрес:Касансайский район, ул. Махдуми Аъзам, 169Самаркандская областьСамаркандский государственный музей истории культуры УзбекистанаАдрес: Самарканд. ул. Мирзо Улугбек, 148Музей истории Иштыханского районаАдрес: Иштыханский район, ул. Иштыхан, 8Музей истории города КаттакурганАдрес: Каттакурган, ул. Узбекистон, 105Музей истории Пахтачийского районаАдрес: Зиевуддин, махалля НиситМемориальный дом-музей Садриддина АйниАдрес: Самарканд, ул. Регистан, 7БСамаркандский областной краеведческий музейАдрес: Самарканд, ул. А.Жомий. 51Мемориальный музей Эргаша Джуманбулбул углыАдрес: Кушрабатский район, Куштамгали, поселок КургонДом-музей Махмудходжи БехбудиАдрес: Самарканд, ул. Мирсаид Барака, 47Дом-музей Хаджи Абдулазиза АбдурасуловаАдрес: Самарканд, ул. Хаджи Абдулазизов. 49Сурхандарьинская областьТермезский государственный музей-заповедникАдрес: Термез, улица Баркамол авлод, 32Сырдарьинская областьГосударственный музей истории и культуры Сырдарьинской областиАдрес: Гулистан, проспект Навоий, 26Ташкентская областьМузей истории города АнгренАдрес: Ангрен, ул. Бунедкор, 19Музей истории города ЧирчикАдрес:Чирчик, ул. Улкашунослик, 14Мемориальный дом-музей Усмана Юсупова в городе ЯнгийулАдрес: Янгийул, ул. Бог-ховли, 6Краеведческий музей Аккурганского районаАдрес:Аккурганский район, Бирлик, ул. АйбекаКраеведческий музей Алмалыкского районаАдрес: г. АлмалыкФерганская областьГосударственный музей истории и культуры Ферганской областиАдрес: Фергана, ул. Мураббийлар, 26Музей истории города МаргиланАдрес: Маргилан, площадь Озодлик, 1Дом-музей Джахан-Отин УвайсиАдрес: Маргилан, ул. Мовий осмон, 21Дом-музей Эркина ВохидоваАдрес: Алтыарыский район, ул. УзбекистонДом-музей ХазиниАдрес: Учкуприкский район, поселок Катта КенагасМемериальный музей Эркина ВохидоваАдрес: Маргилан, ул. Туркестан, 138Кокандская областьКокандский государственный музей-заповедникАдрес: Коканд, ул. Истиклол, 2Музей прикладного искусстваАдрес: Коканд, ул. Хамза, 9Музей великих мыслителейАдрес: Коканд, ул. Янги Чорсу, 266Кокандский литературный музей имени Гафура ГулямаАдрес: Коканд, ул. Истиклол, 69Худжра-музей МукимиАдрес: Коканд, ул. Мукими 77Дом-музей ХамзыАдрес: Коканд, ул. Тарокчилик, 30Хорезмская областьГосударственный музей-заповедник “Ичан-Кала”Адрес: Хива, ул. А.Болтаева, 41Музей современного искусства УзбекистанаАдрес: Ургенч, ул. Узбекистан, 21Дом-музей Комилжона ОтаниезоваАдрес: Ургенч, ул. Ёгду, 4В статье представлены музеи, входящие в систему Агентства культурного наследия Узбекистана. Материал подготовлен на основе данных агентства.Музеи Узбекистана также подготовились к празднику. Как пройдет День Музеев в республике, вы можете узнать здесь.

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