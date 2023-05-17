Топ-10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить
22:03 17.05.2023 (обновлено: 23:07 17.05.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровКартины в музее им. Савицкого в Нукусе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
18 мая отмечают Международный день музеев. Узбекистан славится на весь мир своими музеями с уникальными экспонатами и неповторимой архитектурой. Предлагаем вам подборку 10 самых интересных музеев республики и список всех музеев Узбекистана с адресами.
Международный день музеев отмечают по всему миру 18 мая. В Узбекистане более сотни музеев и экспозиций, в том числе известные на весь мир благодаря уникальным экспонатам и неповторимой архитектуре. Мы предлагаем вам подборку десяти самых интересных музеев Узбекистана, а также полный список всех зарегистрированных музеев республики с адресами.
1. Государственный музей искусств Узбекистана
Это первый художественный музей в Центральной Азии. Он был основан в 1918 году как музей Народного университета в Ташкенте. С 1935 года носит название Государственного музея искусств Узбекистана. Фонд музея насчитывает более 50 тыс. картин и предметов искусства.
Адрес: Ташкент, проспект Амира Темура, 16.
Адрес: Ташкент, проспект Амира Темура, 16.
2. Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана
В уникальном культурном центре хранится более 10 тыс. образцов прикладного искусства. Был основан в 1927 году на базе временной выставки кустарных ремесел.
Адрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ракатбоши, 15
Адрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ракатбоши, 15
3. Государственный музей природы Узбекистана
Является одним из самых старых в Центральной Азии. Был основан 1921 году. Отделы музея рассказывают о животном и растительном мире республики от древних времен до настоящих дней.
Адрес: Ташкент, Алмазарский район, ул. Заркайнар, 1
Адрес: Ташкент, Алмазарский район, ул. Заркайнар, 1
4. Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого
Один из крупнейших музеев республики. Он был основан в 1966 году в Нукусе усилиями известного этнографа, рестовратора Игоря Савицкого и с 1984 года носит его имя. Музей знаменит тем, что в нем хранятся уникальные образцы русского и туркестанского авангарда, собранные самим Савицким и его последователями.
Адрес: Каракалпакстан, Нукус, улица Т.Каипбергенова, 52
Адрес: Каракалпакстан, Нукус, улица Т.Каипбергенова, 52
5. Мемориальный музей Абу Али Ибн Сины (Авиценны)
Музей, посвященный жизни и деятельности одного из величайших мыслителей и ученых древности, открылся на родине Ибн Сины – в Бухаре – в 1980 году, к 1000-летию со дня рождения философа. Здесь можно увидеть статуи Ибн Сины, копии средневековых медицинских инструментов, рукописи его самых знаменитых произведений: “Канона врачебной науки”, “Книги знаний” и других.
Адрес: Бухарская область, Пешкинский район, поселок Афшона
Адрес: Бухарская область, Пешкинский район, поселок Афшона
6. Дом-музей богатого купца
Музей расположен в исторической части городе. Первоначально здание принадлежало купцу-миллионеру, торговавшему с Россией, Германией и другими странами. Здание представляет собой образец бухарской жилой архитектуры XIXвека. Здесь много исторических экспонатов: одежда, предметы быта, документы того периода.
Адрес: Бухара, ул. Абдуллы Тукая, 70
Адрес: Бухара, ул. Абдуллы Тукая, 70
7. Музей-комплекс Мирзо Улугбека
Современную часть музея Улугбека построили в 2010 году. Входная часть здания напоминает входные порталы средневековых медресе. Здание представляет собой единый ансамбль с древней обсерваторией и уникальным инструментом – квадрантом, остатки которого сохранились с XV века.
Здание музея выполнено в форме циферблата уникальных средневековых часов, каждая часть из которых рассказывает о жизни и деятельности Амира Темура и его внука Мирзо Улугбека.
Адрес: Самарканд, ул. Ташкентская, 1
Здание музея выполнено в форме циферблата уникальных средневековых часов, каждая часть из которых рассказывает о жизни и деятельности Амира Темура и его внука Мирзо Улугбека.
Адрес: Самарканд, ул. Ташкентская, 1
8. Музей истории Самарканда и города Афросиаб
Самаркандский городской историко-краеведческий музей был основан в 1970 году. Музей расположен в в городе Афросиаб - древней части Самарканда, относящеся к периоду до монгольского нашествия. В выставочных залах музея представлены экспонаты, охватывающие историю города с середины первого тысячелетия до нашей эры до начала 13 века.
Адрес: Самарканд, ул.И.Каримова
Адрес: Самарканд, ул.И.Каримова
9. Термезский археологический музей
Музей был официально открыт в 2002 году по случаю 2500-летия города Термез. Многие экспонаты в нем представляют собой археологические артефакты, найденные в этом регионе. Здесь собраны экспонаты, относящиеся к периоду от нашествия Александра Македонского до падения Греко-Бактрийского царства.
Адрес: Термез, проспект ат-Термизий. 29а
Адрес: Термез, проспект ат-Термизий. 29а
10. Музей истории Аральского моря
Музей был основан Уринбаем Эскиркеповым в поселке Учсой Мойнакского района в 1984 году как краеведческий музей. Экспозиция рассказывает об экологической катастрофе и ее последствиях, а также о жизни местного населения до пересыхания Аральского моря. В экспозиции представлены картины, фотографии, документальные кадры и архивные документы.
Адрес: Каракалпакстан, Муйнакский район, поселок Учсой, 1А
Адрес: Каракалпакстан, Муйнакский район, поселок Учсой, 1А
Другие музеи Узбекистана:
Ташкент
Дом-музей Абдуллы Каххара
Адрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ражабий, 26/1
Адрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ражабий, 26/1
Дом-музей Абдуллы Кадыри
Адрес: Ташкент, Шайхантахурский район, пр. Термез, 35
Адрес: Ташкент, Шайхантахурский район, пр. Термез, 35
Дом-музей Юнуса Раджаби
Адрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ю. Ражабий, 20
Адрес: Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ю. Ражабий, 20
Дом-музей Урала Тансыкбаева
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Буз-1, 5
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Буз-1, 5
Дом-музей Тамары Ханум
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Тамары Ханум, 1/41
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Тамары Ханум, 1/41
Музей Сергея Есенина
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Льва Толстого, 20
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Льва Толстого, 20
Дом-музей Айбека
Адрес: Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ифтихор-1, 26
Адрес: Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ифтихор-1, 26
Дом-музей Гафура Гуляма
Адрес: Ташкент, Чиланзарский район, ул. Арпапоя. 1
Адрес: Ташкент, Чиланзарский район, ул. Арпапоя. 1
Дом-музей Мухтара Ашрафи
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Буюк Ипак Йули, 15-25
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Буюк Ипак Йули, 15-25
Дом-музей Сергея Бородина
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Лашкарбеги, 18
Адрес: Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Лашкарбеги, 18
Мемориальный музей Абдуллы Кадыри
Адрес: Ташкент, Алмазарский район, ул. Заркайнар, 6
Адрес: Ташкент, Алмазарский район, ул. Заркайнар, 6
Республика Каракалпакстан
Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан
Адрес: Нукус, ул. С.Камалова, 24
Адрес: Нукус, ул. С.Камалова, 24
Муйнакский краеведческий музей
Адрес: Нукус, ул. Ажиниёз
Адрес: Нукус, ул. Ажиниёз
Музей археологии и истории Элликкалинского района
Адрес: Элликкалинский район, ул. Узбекистон, 3
Адрес: Элликкалинский район, ул. Узбекистон, 3
Государственный музей истории каракалпакской литературы имени Бердака
Адрес: Нукус, ул. Абдырова, 1
Адрес: Нукус, ул. Абдырова, 1
Андижанская область
Государственный музей истории и культуры Андижанской области
Адрес: Андижан, ул. Фитрат, 259
Адрес: Андижан, ул. Фитрат, 259
Андижанский областной музей литературы и искусства
Адрес: Андижан, ул. Фитрат, 256
Адрес: Андижан, ул. Фитрат, 256
Мемориальный парк и дом-музей Бабура
Адрес: Андижан, ул. Бозор, 21
Адрес: Андижан, ул. Бозор, 21
Музей истории Пахтаабадского района
Адрес: Пахтаабадский район, ул. Амира Темура, 5
Адрес: Пахтаабадский район, ул. Амира Темура, 5
Музей изобразительного искусства
Адрес: Андижан, ул. Дукчи Эшон, 202
Адрес: Андижан, ул. Дукчи Эшон, 202
Бухарская область
Бухарский государственный музей-заповедник “Арк”
Адрес: Бухара, ул. Абу Хавс Кабир, 2
Адрес: Бухара, ул. Абу Хавс Кабир, 2
Музей истории Бухарской литературы
Адрес: Бухара, ул. Мехтар Анбар
Адрес: Бухара, ул. Мехтар Анбар
Музей истории городища “Варахша” и керамики Бухары
Адрес: Бухара, проспект Б.Накшбанд, комплекс Ляби Хауз
Адрес: Бухара, проспект Б.Накшбанд, комплекс Ляби Хауз
Бухарский музей водоснабжения
Адрес: Бухара, ул. Писташиканон, парк "Истирохат"
Адрес: Бухара, ул. Писташиканон, парк "Истирохат"
Бухарский музей изобразительного искусства
Адрес: Бухара, проспект Б.Накшбанд, 41
Адрес: Бухара, проспект Б.Накшбанд, 41
Музей истории права и законодательства в Бухаре
Адрес: Бухара, ул. Мирзо Усмана, 17
Адрес: Бухара, ул. Мирзо Усмана, 17
Музей ковроткачества
Адрес: Бухара, ул. Мехтар Анбара
Адрес: Бухара, ул. Мехтар Анбара
Музей резьбы по дереву
Адрес: Бухара, ул. Ходжа Нурабад, 31
Адрес: Бухара, ул. Ходжа Нурабад, 31
Музей имама аль-Бухари
Адрес: Бухара, ул. Писташиканон, парк "Истирохат"
Адрес: Бухара, ул. Писташиканон, парк "Истирохат"
Музей истории древнего города Пойкент
Адрес: Каракульский район, махалля "Шурабад", поселок Янгиабад
Адрес: Каракульский район, махалля "Шурабад", поселок Янгиабад
Музей прикладного декоративного искусства Мохи-Хосса
Город Бухара, проспект Мохи Хосса, 47
Город Бухара, проспект Мохи Хосса, 47
Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди
Адрес: Коганский район, “Нияз Хаджи”, улица Орифон
Адрес: Коганский район, “Нияз Хаджи”, улица Орифон
Музей истории Ромитанского района
Адрес: Ромитан, ул. Мухаммада Самаси, 2
Адрес: Ромитан, ул. Мухаммада Самаси, 2
Музей истории кузнечного ремесла
Адрес: Бухара, ул. Хакикат. 2
Адрес: Бухара, ул. Хакикат. 2
Музей истории каллиграфии
Адрес: Бухара. ул. Хужа Нуробод. 29
Адрес: Бухара. ул. Хужа Нуробод. 29
Джизакская область
Государственный музей истории и культуры Джизакской области
Адрес: Джизак, махалля Джиззаклик, ул. Ш. Рашидова, 50
Адрес: Джизак, махалля Джиззаклик, ул. Ш. Рашидова, 50
Музей истории Заамина
Город Заамин, ул. Мустакиллик, 69
Город Заамин, ул. Мустакиллик, 69
Мемориальный музей Зульфии и Хамида Олимжана
Адрес: Джизак, ул. Ш. Рашидова, 4а
Адрес: Джизак, ул. Ш. Рашидова, 4а
Мемориальный музей Шарафа Рашидова
Город Джизак, ул. Ш. Рашидова, 4а
Город Джизак, ул. Ш. Рашидова, 4а
Музей космонавтики в городе Гагарин
Адрес: Мирзачулский район, город Гагарин, ул. Узбекистон, 31
Адрес: Мирзачулский район, город Гагарин, ул. Узбекистон, 31
Мирзачулский краеведческий музей
Адрес:Мирзачулский район, город Гагарин, ул. Узбекистон, 31
Адрес:Мирзачулский район, город Гагарин, ул. Узбекистон, 31
Кашкадарьинская область
Государственный музей истории и культуры Кашкадарьинской области
Адрес: Карши. ул. Б.Шеркулов. 3
Адрес: Карши. ул. Б.Шеркулов. 3
Шахрисабзский государственный музей-заповедник
Адрес: Шахрисабз, ул. Ипак йули, 3
Адрес: Шахрисабз, ул. Ипак йули, 3
Музей макомов
Адрес: Шахрисабз, ул. Ипак йули, 3
Адрес: Шахрисабз, ул. Ипак йули, 3
Навоийская область
Государственный музей истории и культуры Навоийской области
Адрес: Карманинский район, ул. Садокат, 17
Адрес: Карманинский район, ул. Садокат, 17
Архитектурный комплекс Касым-шейха
Карманинский район. ул. Садокат, 14
Карманинский район. ул. Садокат, 14
Музей истории Кызылтепинского района
Адрес: Кызылтепинский район, ул. Узбекистон, 1
Адрес: Кызылтепинский район, ул. Узбекистон, 1
Нуратинский природно-архитектурный музей-комплекс
Адрес: Нуратинский район, ул. С.Саидато, 8
Адрес: Нуратинский район, ул. С.Саидато, 8
Государственный музей-заповедник "Сармышсой"
Адрес: Навбахорский район, махалля “Мирзо Улугбек”
Адрес: Навбахорский район, махалля “Мирзо Улугбек”
Наманганская область
Государственный музей истории и культуры Наманганской области
Адрес: Наманган, ул. Н.Намонгоний. 41
Адрес: Наманган, ул. Н.Намонгоний. 41
Музей истории Касансайского района
Адрес:Касансайский район, ул. Махдуми Аъзам, 169
Адрес:Касансайский район, ул. Махдуми Аъзам, 169
Самаркандская область
Самаркандский государственный музей истории культуры Узбекистана
Адрес: Самарканд. ул. Мирзо Улугбек, 148
Адрес: Самарканд. ул. Мирзо Улугбек, 148
Музей истории Иштыханского района
Адрес: Иштыханский район, ул. Иштыхан, 8
Адрес: Иштыханский район, ул. Иштыхан, 8
Музей истории города Каттакурган
Адрес: Каттакурган, ул. Узбекистон, 105
Адрес: Каттакурган, ул. Узбекистон, 105
Музей истории Пахтачийского района
Адрес: Зиевуддин, махалля Нисит
Адрес: Зиевуддин, махалля Нисит
Мемориальный дом-музей Садриддина Айни
Адрес: Самарканд, ул. Регистан, 7Б
Адрес: Самарканд, ул. Регистан, 7Б
Самаркандский областной краеведческий музей
Адрес: Самарканд, ул. А.Жомий. 51
Адрес: Самарканд, ул. А.Жомий. 51
Мемориальный музей Эргаша Джуманбулбул углы
Адрес: Кушрабатский район, Куштамгали, поселок Кургон
Адрес: Кушрабатский район, Куштамгали, поселок Кургон
Дом-музей Махмудходжи Бехбуди
Адрес: Самарканд, ул. Мирсаид Барака, 47
Адрес: Самарканд, ул. Мирсаид Барака, 47
Дом-музей Хаджи Абдулазиза Абдурасулова
Адрес: Самарканд, ул. Хаджи Абдулазизов. 49
Адрес: Самарканд, ул. Хаджи Абдулазизов. 49
Сурхандарьинская область
Термезский государственный музей-заповедник
Адрес: Термез, улица Баркамол авлод, 32
Адрес: Термез, улица Баркамол авлод, 32
Сырдарьинская область
Государственный музей истории и культуры Сырдарьинской области
Адрес: Гулистан, проспект Навоий, 26
Адрес: Гулистан, проспект Навоий, 26
Ташкентская область
Музей истории города Ангрен
Адрес: Ангрен, ул. Бунедкор, 19
Адрес: Ангрен, ул. Бунедкор, 19
Музей истории города Чирчик
Адрес:Чирчик, ул. Улкашунослик, 14
Адрес:Чирчик, ул. Улкашунослик, 14
Мемориальный дом-музей Усмана Юсупова в городе Янгийул
Адрес: Янгийул, ул. Бог-ховли, 6
Адрес: Янгийул, ул. Бог-ховли, 6
Краеведческий музей Аккурганского района
Адрес:Аккурганский район, Бирлик, ул. Айбека
Адрес:Аккурганский район, Бирлик, ул. Айбека
Краеведческий музей Алмалыкского района
Адрес: г. Алмалык
Адрес: г. Алмалык
Ферганская область
Государственный музей истории и культуры Ферганской области
Адрес: Фергана, ул. Мураббийлар, 26
Адрес: Фергана, ул. Мураббийлар, 26
Музей истории города Маргилан
Адрес: Маргилан, площадь Озодлик, 1
Адрес: Маргилан, площадь Озодлик, 1
Дом-музей Джахан-Отин Увайси
Адрес: Маргилан, ул. Мовий осмон, 21
Адрес: Маргилан, ул. Мовий осмон, 21
Дом-музей Эркина Вохидова
Адрес: Алтыарыский район, ул. Узбекистон
Адрес: Алтыарыский район, ул. Узбекистон
Дом-музей Хазини
Адрес: Учкуприкский район, поселок Катта Кенагас
Адрес: Учкуприкский район, поселок Катта Кенагас
Мемериальный музей Эркина Вохидова
Адрес: Маргилан, ул. Туркестан, 138
Адрес: Маргилан, ул. Туркестан, 138
Кокандская область
Кокандский государственный музей-заповедник
Адрес: Коканд, ул. Истиклол, 2
Адрес: Коканд, ул. Истиклол, 2
Музей прикладного искусства
Адрес: Коканд, ул. Хамза, 9
Адрес: Коканд, ул. Хамза, 9
Музей великих мыслителей
Адрес: Коканд, ул. Янги Чорсу, 266
Адрес: Коканд, ул. Янги Чорсу, 266
Кокандский литературный музей имени Гафура Гуляма
Адрес: Коканд, ул. Истиклол, 69
Адрес: Коканд, ул. Истиклол, 69
Худжра-музей Мукими
Адрес: Коканд, ул. Мукими 77
Адрес: Коканд, ул. Мукими 77
Дом-музей Хамзы
Адрес: Коканд, ул. Тарокчилик, 30
Адрес: Коканд, ул. Тарокчилик, 30
Хорезмская область
Государственный музей-заповедник “Ичан-Кала”
Адрес: Хива, ул. А.Болтаева, 41
Адрес: Хива, ул. А.Болтаева, 41
Музей современного искусства Узбекистана
Адрес: Ургенч, ул. Узбекистан, 21
Адрес: Ургенч, ул. Узбекистан, 21
Дом-музей Комилжона Отаниезова
Адрес: Ургенч, ул. Ёгду, 4
Адрес: Ургенч, ул. Ёгду, 4
В статье представлены музеи, входящие в систему Агентства культурного наследия Узбекистана. Материал подготовлен на основе данных агентства.
Музеи Узбекистана также подготовились к празднику. Как пройдет День Музеев в республике, вы можете узнать здесь.