https://uz.sputniknews.ru/20230828/top-10-muzeev-uzbekistana-kotorye-obyazatelno-nujno-posetit-35039787.html

Топ-10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить

Топ-10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить

18 мая отмечают Международный день музеев. Узбекистан славится своими музеями с уникальными экспонатами и неповторимой архитектурой. Предлагаем подборку 10 интересных музеев республики и список всех музеев Узбекистана с адресами.

2023-08-28T22:02+0500

2023-08-28T22:02+0500

2023-08-28T22:01+0500

узбекистан

культура

музей

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Международный день музеев отмечают по всему миру 18 мая. В Узбекистане более сотни музеев и экспозиций, в том числе известные на весь мир благодаря уникальным экспонатам и неповторимой архитектуре. Мы предлагаем вам подборку десяти самых интересных музеев Узбекистана, а также полный список всех зарегистрированных музеев республики с адресами.1. Государственный музей искусств УзбекистанаЭто первый художественный музей в Центральной Азии. Он был основан в 1918 году как музей Народного университета в Ташкенте. С 1935 года носит название Государственного музея искусств Узбекистана. Фонд музея насчитывает более 50 тыс. картин и предметов искусства.Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 16.2. Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества УзбекистанаВ уникальном культурном центре хранится более 10 тыс. образцов прикладного искусства. Был основан в 1927 году на базе временной выставки кустарных ремесел.Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ракатбоши, 153. Государственный музей природы УзбекистанаЯвляется одним из самых старых в Центральной Азии. Был основан 1921 году. Отделы музея рассказывают о животном и растительном мире республики от древних времен до настоящих дней.Адрес: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Заркайнар, 14. Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. СавицкогоОдин из крупнейших музеев республики. Он был основан в 1966 году в Нукусе усилиями известного этнографа, реставратора Игоря Савицкого и с 1984 года носит его имя. Музей знаменит тем, что в нем хранятся уникальные образцы русского и туркестанского авангарда, собранные самим Савицким и его последователями.Адрес: Каракалпакстан, г. Нукус, улица Т.Каипбергенова, 525. Мемориальный музей Абу Али Ибн Сины (Авиценны)Музей, посвященный жизни и деятельности одного из величайших мыслителей и ученых древности, открылся на родине Ибн Сины – в Бухаре – в 1980 году, к 1000-летию со дня рождения философа. Здесь можно увидеть статуи Ибн Сины, копии средневековых медицинских инструментов, рукописи его самых знаменитых произведений: “Канона врачебной науки”, “Книги знаний” и других.Адрес: Бухарская область, Пешкинский район, поселок Афшона6. Дом-музей богатого купцаМузей расположен в исторической части городе. Первоначально здание принадлежало купцу-миллионеру, торговавшему с Россией, Германией и другими странами. Здание представляет собой образец бухарской жилой архитектуры XIX века. Здесь много исторических экспонатов: одежда, предметы быта, документы того периода.Адрес: г. Бухара, ул. Абдуллы Тукая, 707. Музей-комплекс Мирзо УлугбекаСовременную часть музея Улугбека построили в 2010 году. Входная часть здания напоминает входные порталы средневековых медресе. Здание представляет собой единый ансамбль с древней обсерваторией и уникальным инструментом — квадрантом, остатки которого сохранились с XV века.Здание музея выполнено в форме циферблата уникальных средневековых часов, каждая часть из которых рассказывает о жизни и деятельности Амира Темура и его внука Мирзо Улугбека.Адрес: г. Самарканд, ул. Ташкентская, 18. Музей истории Самарканда и города АфросиабСамаркандский городской историко-краеведческий музей был основан в 1970 году. Музей расположен в городе Афросиаб — древней части Самарканда, относящейся к периоду до монгольского нашествия. В выставочных залах музея представлены экспонаты, охватывающие историю города с середины первого тысячелетия до нашей эры до начала 13 века.Адрес: г. Самарканд, ул. И. Каримова9. Термезский археологический музейМузей был официально открыт в 2002 году по случаю 2500-летия города Термез. Многие экспонаты в нем представляют собой археологические артефакты, найденные в этом регионе. Здесь собраны экспонаты, относящиеся к периоду от нашествия Александра Македонского до падения Греко-Бактрийского царства.Адрес: г. Термез, проспект ат-Термизий, 29а10.Музей истории Аральского моряМузей был основан Уринбаем Эскиркеповым в поселке Учсой Мойнакского района в 1984 году как краеведческий музей. Экспозиция рассказывает об экологической катастрофе и ее последствиях, а также о жизни местного населения до пересыхания Аральского моря. В экспозиции представлены картины, фотографии, документальные кадры и архивные документы.Адрес: Каракалпакстан, Муйнакский район, поселок Учсой, 1АВсе музеи Узбекистана:Музеи в ТашкентеДом-музей Абдуллы КаххараАдрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ражабий, 26/1Дом-музей Абдуллы КадыриАдрес: Ташкент, Шайхантахурский район, пр. Термез, 35Дом-музей Юнуса РаджабиАдрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ю. Ражабий, 20Дом-музей Урала ТансыкбаеваАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Буз-1, 5Дом-музей Тамары ХанумАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Тамары Ханум, 1/41Музей Сергея ЕсенинаАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Льва Толстого, 20Дом-музей АйбекаАдрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ифтихор-1, 26Дом-музей Гафура ГулямаАдрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Арпапоя. 1Дом-музей Мухтара АшрафиАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Буюк Ипак Йули, 15-25Дом-музей Сергея БородинаАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Лашкарбеги, 18Мемориальный музей Абдуллы КадыриАдрес: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Заркайнар, 6Музеи в Республике КаракалпакстанГосударственный музей истории и культуры Республики КаракалпакстанАдрес: г. Нукус, ул. С. Камалова, 24Муйнакский краеведческий музейАдрес: г. Нукус, ул. АжиниёзМузей археологии и истории Элликкалинского районаАдрес: Элликкалинский район, ул. Узбекистон, 3Государственный музей истории каракалпакской литературы имени БердакаАдрес: г. Нукус, ул. Абдырова, 1Музеи в Андижанской областиГосударственный музей истории и культуры Андижанской областиАдрес: г. Андижан, ул. Фитрат, 259Андижанский областной музей литературы и искусстваАдрес: г. Андижан, ул. Фитрат, 256Мемориальный парк и дом-музей БабураАдрес: г. Андижан, ул. Бозор, 21Музей истории Пахтаабадского районаАдрес: Пахтаабадский район, ул. Амира Темура, 5Музей изобразительного искусстваАдрес: г. Андижан, ул. Дукчи Эшон, 202Музеи в Бухарской областиБухарский государственный музей-заповедник “Арк”Адрес: г. Бухара, ул. Абу Хавс Кабир, 2Музей истории Бухарской литературыАдрес: г. Бухара, ул. Мехтар АнбарМузей истории городища “Варахша” и керамики БухарыАдрес: г. Бухара, проспект Б.Накшбанд, комплекс Ляби ХаузБухарский музей водоснабженияАдрес: г. Бухара, ул. Писташиканон, парк "Истирохат"Бухарский музей изобразительного искусстваАдрес: г. Бухара, проспект Б.Накшбанд, 41Музей истории права и законодательства в БухареАдрес: г. Бухара, ул. Мирзо Усмана, 17Музей ковроткачестваАдрес: г. Бухара, ул. Мехтар АнбараМузей резьбы по деревуАдрес: г. Бухара, ул. Ходжа Нурабад, 31Музей имама аль-БухариАдрес: г. Бухара, ул. Писташиканон, парк "Истирохат"Музей истории древнего города ПойкентАдрес: Каракульский район, махалля "Шурабад", поселок ЯнгиабадМузей прикладного декоративного искусства Мохи-ХоссаАдрес: г. Бухара, проспект Мохи Хосса, 47Мемориальный комплекс Бахауддина НакшбандиАдрес: Коганский район, “Нияз Хаджи”, улица ОрифонМузей истории Ромитанского районаАдрес: Ромитан, ул. Мухаммада Самаси, 2Музей истории кузнечного ремеслаАдрес: г. Бухара, ул. Хакикат. 2Музей истории каллиграфииАдрес: г. Бухара. ул. Хужа Нуробод. 29Музеи в Джизакской областиГосударственный музей истории и культуры Джизакской областиАдрес: г. Джизак, махалля Джиззаклик, ул. Ш. Рашидова, 50Музей истории ЗааминаАдрес: г. Заамин, ул. Мустакиллик, 69Мемориальный музей Зульфии и Хамида ОлимжанаАдрес: г. Джизак, ул. Ш. Рашидова, 4аМемориальный музей Шарафа РашидоваАдрес: г. Джизак, ул. Ш. Рашидова, 4аМузей космонавтики в городе ГагаринАдрес: Мирзачулский район, г. Гагарин, ул. Узбекистон, 31Мирзачулский краеведческий музейАдрес: Мирзачулский район, г. Гагарин, ул. Узбекистон, 31Музеи в Кашкадарьинской областиГосударственный музей истории и культуры Кашкадарьинской областиАдрес: г. Карши. ул. Б.Шеркулов. 3Шахрисабзский государственный музей-заповедникАдрес: г. Шахрисабз, ул. Ипак йули, 3Музей макомовАдрес: г. Шахрисабз, ул. Ипак йули, 3Музеи в Навоийской областиГосударственный музей истории и культуры Навоийской областиАдрес: Карманинский район, ул. Садокат, 17Архитектурный комплекс Касым-шейхаАдрес: Карманинский район. ул. Садокат, 14Музей истории Кызылтепинского районаАдрес: Кызылтепинский район, ул. Узбекистон, 1Нуратинский природно-архитектурный музей-комплексАдрес: Нуратинский район, ул. С.Саидато, 8Государственный музей-заповедник "Сармышсой"Адрес: Навбахорский район, махалля “Мирзо Улугбек”Музеи в Наманганской областиГосударственный музей истории и культуры Наманганской областиАдрес: г. Наманган, ул. Н. Намонгоний, 41Музей истории Касансайского районаАдрес: Касансайский район, ул. Махдуми Аъзам, 169Музеи в Самаркандской областиСамаркандский государственный музей истории культуры УзбекистанаАдрес: г. Самарканд. ул. Мирзо Улугбек, 148Музей истории Иштыханского районаАдрес: Иштыханский район, ул. Иштыхан, 8Музей истории города КаттакурганАдрес: г. Каттакурган, ул. Узбекистон, 105Музей истории Пахтачийского районаАдрес: городской поселок Зиевуддин, махалля НиситМемориальный дом-музей Садриддина АйниАдрес: г. Самарканд, ул. Регистан, 7БСамаркандский областной краеведческий музейАдрес: г. Самарканд, ул. А.Жомий. 51Мемориальный музей Эргаша Джуманбулбул углыАдрес: Кушрабатский район, Куштамгали, поселок КургонДом-музей Махмудходжи БехбудиАдрес: г. Самарканд, ул. Мирсаид Барака, 47Дом-музей Хаджи Абдулазиза АбдурасуловаАдрес: г. Самарканд, ул. Хаджи Абдулазизов. 49Музеи в Сурхандарьинской областиТермезский государственный музей-заповедникАдрес: г. Термез, улица Баркамол авлод, 32Музеи в Сырдарьинской областиГосударственный музей истории и культуры Сырдарьинской областиАдрес: г. Гулистан, проспект Навои, 26Музеи в Ташкентской областиМузей истории города АнгренАдрес: г. Ангрен, ул. Бунедкор, 19Музей истории города ЧирчикАдрес: г. Чирчик, ул. Улкашунослик, 14Мемориальный дом-музей Усмана Юсупова в городе ЯнгийулАдрес: г. Янгийул, ул. Бог-ховли, 6Краеведческий музей Аккурганского районаАдрес: Аккурганский район, Бирлик, ул. АйбекаКраеведческий музей Алмалыкского районаАдрес: г. АлмалыкМузеи в Ферганской областиГосударственный музей истории и культуры Ферганской областиАдрес: г. Фергана, ул. Мураббийлар, 26Музей истории города МаргиланАдрес: г. Маргилан, площадь Озодлик, 1Дом-музей Джахан-Отин УвайсиАдрес: г. Маргилан, ул. Мовий осмон, 21Дом-музей Эркина ВохидоваАдрес: Алтыарыский район, ул. УзбекистонДом-музей ХазиниАдрес: Учкуприкский район, поселок Катта КенагасМемориальный музей Эркина ВохидоваАдрес: г. Маргилан, ул. Туркестан, 138Музеи в Кокандской областиКокандский государственный музей-заповедникАдрес: г. Коканд, ул. Истиклол, 2Музей прикладного искусстваАдрес: г. Коканд, ул. Хамза, 9Музей великих мыслителейАдрес: г. Коканд, ул. Янги Чорсу, 266Кокандский литературный музей имени Гафура ГулямаАдрес: г. Коканд, ул. Истиклол, 69Худжра-музей МукимиАдрес: г. Коканд, ул. Мукими 77Дом-музей ХамзыАдрес: г. Коканд, ул. Тарокчилик, 30Музеи в Хорезмской областиГосударственный музей-заповедник “Ичан-Кала”Адрес: г. Хива, ул. А. Болтаева, 41Музей современного искусства УзбекистанаАдрес: г. Ургенч, ул. Узбекистан, 21Дом-музей Комилжона ОтаниезоваАдрес: г. Ургенч, ул. Ёгду, 4В статье представлены музеи, входящие в систему Агентства культурного наследия Узбекистана. Материал подготовлен на основе данных агентства.Музеи Узбекистана также подготовились к празднику. Как пройдет День Музеев в республике, вы можете узнать здесь.

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