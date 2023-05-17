https://uz.sputniknews.ru/20230517/uzbekistan-ekzameny-testy-vuz-pomescheniye-34995972.html

В Узбекистане впервые за три года экзамены в вузы пройдут в помещениях

В Узбекистане впервые за три года экзамены в вузы пройдут в помещениях

О подготовке к тестовым испытаниям рассказали в пресс-службе Министерства высшего образования, науки и инноваций.

2023-05-17T09:35+0500

2023-05-17T09:35+0500

2023-05-17T09:55+0500

узбекистан

экзамены

вступительные экзамены

тестирование

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса последние три года экзамены в вузы Узбекистана проходили на стадионах, в парках и других открытых площадках.В 2023/2024 учебном году для проведения вступительных тестовых испытаний отобрали 92 закрытых помещения. Проекты и схемы размещения абитуриентов согласовали с хокимиятами и ведомствами.Также разработали и утвердили 26 520 тестовых заданий по 15 общеобразовательным предметам и 2 400 тестовых заданий по родственным языкам (казахскому, кыргызскому, таджикскому, туркменскому).Кроме того, около 4 000 из 8 956 представителей общественности, которые изъявили желание войти в группы контроля, уже отобраны, с ними оформляют договоры.Ранее Sputnik писал о Фатиме Хурсановой, выпускнице школы из Сурхандарьинской области, которая успешно сдала экзамены в 15 высших учебных заведений, а также стала обладательницей гранта, превышающего $1 млн.Это не единственная жительница региона, которая демонстрирует такие результаты. Ранее Бехрузбек Эшдавлатов, ученик 11-го класса президентской школы в Термезе, успешно прошел тестовые испытания в 33 вуза.

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узбекистан поступление экзамены тестовые испытания министерство высшего образования науки инноваций задания предметы родственные языки казахский кыргызский таджикский туркменский соискатель группа контроль договоры