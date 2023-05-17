https://uz.sputniknews.ru/20230517/uzbekistan-ekzameny-testy-vuz-pomescheniye-34995972.html
В Узбекистане впервые за три года экзамены в вузы пройдут в помещениях
В Узбекистане впервые за три года экзамены в вузы пройдут в помещениях
О подготовке к тестовым испытаниям рассказали в пресс-службе Министерства высшего образования, науки и инноваций.
2023-05-17T09:35+0500
2023-05-17T09:35+0500
2023-05-17T09:55+0500
узбекистан
экзамены
вступительные экзамены
тестирование
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса последние три года экзамены в вузы Узбекистана проходили на стадионах, в парках и других открытых площадках.В 2023/2024 учебном году для проведения вступительных тестовых испытаний отобрали 92 закрытых помещения. Проекты и схемы размещения абитуриентов согласовали с хокимиятами и ведомствами.Также разработали и утвердили 26 520 тестовых заданий по 15 общеобразовательным предметам и 2 400 тестовых заданий по родственным языкам (казахскому, кыргызскому, таджикскому, туркменскому).Кроме того, около 4 000 из 8 956 представителей общественности, которые изъявили желание войти в группы контроля, уже отобраны, с ними оформляют договоры.Ранее Sputnik писал о Фатиме Хурсановой, выпускнице школы из Сурхандарьинской области, которая успешно сдала экзамены в 15 высших учебных заведений, а также стала обладательницей гранта, превышающего $1 млн.Это не единственная жительница региона, которая демонстрирует такие результаты. Ранее Бехрузбек Эшдавлатов, ученик 11-го класса президентской школы в Термезе, успешно прошел тестовые испытания в 33 вуза.
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узбекистан поступление экзамены тестовые испытания министерство высшего образования науки инноваций задания предметы родственные языки казахский кыргызский таджикский туркменский соискатель группа контроль договоры
узбекистан поступление экзамены тестовые испытания министерство высшего образования науки инноваций задания предметы родственные языки казахский кыргызский таджикский туркменский соискатель группа контроль договоры
В Узбекистане впервые за три года экзамены в вузы пройдут в помещениях
09:35 17.05.2023 (обновлено: 09:55 17.05.2023)
О подготовке к тестовым испытаниям рассказали в пресс-службе министерства высшего образования, науки и инноваций.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса последние три года экзамены в вузы Узбекистана проходили на стадионах, в парках и других открытых площадках.
В 2023/2024 учебном году для проведения вступительных тестовых испытаний отобрали 92 закрытых помещения. Проекты и схемы размещения абитуриентов согласовали с хокимиятами и ведомствами.
Также разработали и утвердили 26 520 тестовых заданий по 15 общеобразовательным предметам и 2 400 тестовых заданий по родственным языкам (казахскому, кыргызскому, таджикскому, туркменскому).
Кроме того, около 4 000 из 8 956 представителей общественности, которые изъявили желание войти в группы контроля, уже отобраны, с ними оформляют договоры.
Ранее Sputnik
писал о Фатиме Хурсановой, выпускнице школы из Сурхандарьинской области, которая успешно сдала экзамены в 15 высших учебных заведений, а также стала обладательницей гранта, превышающего $1 млн.
Это не единственная жительница региона, которая демонстрирует такие результаты. Ранее Бехрузбек Эшдавлатов, ученик 11-го класса президентской школы в Термезе, успешно прошел тестовые испытания в 33 вуза.