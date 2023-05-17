https://uz.sputniknews.ru/20230517/uzbekistan-sozdaniye-sistema-gaz-postanovleniye-35010245.html

В Узбекистане создадут единую систему движения газа

В Узбекистане создадут единую систему движения газа

Стало известно, сколько выделят средств на установку счетчиков для населения и предприятий

2023-05-17T14:52+0500

2023-05-17T14:52+0500

2023-05-17T14:52+0500

узбекистан

газ

счетчик

постановление

президент

шавкат мирзиёев

добыча

переработка

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. До 1 июля в Узбекистане завершат установку приборов онлайн-учета на всех точках приема и подачи газа. Счетчики интегрируют с системой налоговых органов и создадут единую систему движения газа. Это предусматривает постановление "О мерах по совершенствованию системы ведения учёта добычи, переработки и реализации природного газа и жидкого углеводорода", подписанное Шавкатом Мирзиёевым 12 мая.На установку счетчиков для населения и предприятий "Узбекнефтегаз", "Узтрансгаз" и "Худудгазтаъминот" выделят 153,9 млрд сумов.Одновременно внедряется база данных о договорах купли-продажи природного газа и жидких углеводородов. С 1 октября сведения об этих договорах будут поступать в налоговую систему для формирования электронных счетов-фактур.Кроме этого, до 1 июля поставлена задача пересмотреть и внедрить на практике нормативы, устанавливающие нормы технологических потерь и объем природного газа, используемый для собственных нужд на всех этапах.К 1 октября 2024 года намечено строительство двух новых газоизмерительных станций "Дарялик" и "Бейнеу".Ранее Sputnik писал, что в целях недопущения перебоев в подаче электроэнергии к 1 июня необходимо обеспечить тепловые электростанции дополнительным объемом газа в размере 6 млн кубометров. Такая задача поставлена в ходе совещания с президентом 11 мая.Этим летом также будет введена в эксплуатацию первая очередь мощностью 500 мегаватт электростанции, которую строит в Сырдарьинской области компания из Саудовской Аравии.

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узбекистан газ счетчик постановление президент шавкат мирзиёев онлайн-учет прием подача налоговая система движение газа природный газ жидкий углеводород добыча переработка реализация норматив